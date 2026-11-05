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Tragedia in Foresta, è morto Gerardo Del Sorbo
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Tragedia in Foresta, è morto Gerardo Del Sorbo
Si concludono tragicamente le ricerche dell’82enne Gerardo Del Sorbo in Foresta Umbra: il signore originario della Provincia di Napoli è stato ritrovato senza vita a pochi metri dal cestino che utilizzava per la raccolta dei funghi.
Saranno, ora, gli accertamenti a chiarire le cause della morte e a ricostruire gli ultimi momenti dell’82enne nella Foresta Umbra.