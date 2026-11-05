La Consulta per la legalità di Foggia: solidarietà al procuratore Roberto Rossi
La Consulta per la legalità di Foggia: solidarietà al procuratore Roberto Rossi
Il coordinamento della Consulta della legalità in Provincia
di Foggia esprime la più ferma condanna per l’attacco vile e
gratuito di cui è stato fatto oggetto nei giorni scorsi il
procuratore della Repubblica di Bari a capo della Direzione
distrettuale Antimafia, Roberto Rossi. Un atto grave e
inquietante che conferma la sfrontatezza del fenomeno
mafioso in Capitanata e la necessità di tenere alta
l’attenzione da parte della società civile, delle forze
dell’ordine e degli organi inquirenti.
«Totale solidarietà della Consulta della legalità al
procuratore Rossi ed a quanti combattono ogni giorno una
battaglia durissima per contrastare la criminalità sotto tutte
le sue forme. E’ forse proprio grazie ai risultati fin qui
ottenuti dalla Squadra Stato – commenta la vice presidente
del Coordinamento, prof. Francesca De Rosa – che
avvengono episodi di questa gravità. Ci auguriamo che le
indagini facciano il loro corso e vengano a capo, nel più
breve tempo possibile, all’identificazione dei responsabili».