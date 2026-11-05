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La Consulta per la legalità di Foggia: solidarietà al procuratore Roberto Rossi

Il coordinamento della Consulta della legalità in Provincia

di Foggia esprime la più ferma condanna per l’attacco vile e

gratuito di cui è stato fatto oggetto nei giorni scorsi il

procuratore della Repubblica di Bari a capo della Direzione

distrettuale Antimafia, Roberto Rossi. Un atto grave e

inquietante che conferma la sfrontatezza del fenomeno

mafioso in Capitanata e la necessità di tenere alta

l’attenzione da parte della società civile, delle forze

dell’ordine e degli organi inquirenti.



«Totale solidarietà della Consulta della legalità al

procuratore Rossi ed a quanti combattono ogni giorno una

battaglia durissima per contrastare la criminalità sotto tutte

le sue forme. E’ forse proprio grazie ai risultati fin qui

ottenuti dalla Squadra Stato – commenta la vice presidente

del Coordinamento, prof. Francesca De Rosa – che

avvengono episodi di questa gravità. Ci auguriamo che le

indagini facciano il loro corso e vengano a capo, nel più

breve tempo possibile, all’identificazione dei responsabili».