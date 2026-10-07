Marco Della Corte
Redattore
Docente di Ruolo in materie umanistiche alle superiori, nato a Capua il 4 Agosto 1988. Laureato in Filologia classica e moderna e iscritto all'Ordine dei giornalisti della Campania. Esperto di cronaca nera, sono cresciuto a pane e 'Chi l'ha visto?', ma sono un appassionato anche di Gossip e TV in generale.
Contatti
Docenti — Mobilità docenti, il MID: «Un diritto senza limiti di età»
17 novembre 2026 20:36
Pietracatella — La Polizia scientifica a Berlino per impronte su 5 reperti
16 novembre 2026 14:28
Garlasco — Garlasco, l'ipotesi di Milo Infante sulla revisione di Stasi
16 novembre 2026 14:08
Il Castello Ducale di Sessa Aurunca tra storia e potere
16 novembre 2026 09:02
Assunzioni da GPS, voto decisivo il 17 novembre
14 novembre 2026 10:25
NoiPA novembre 2026, cedolino e stipendio: le date
14 novembre 2026 10:03
Pierluigi Diaco al centro dell'attenzione: il provvedimento della Rai
14 novembre 2026 08:58
Visite guidate, i docenti accompagnatori saranno pagati?
13 novembre 2026 18:27
Reclutamento docenti, Pittoni: «Il doppio canale è l’obiettivo finale»
13 novembre 2026 18:04
Il Paradiso delle Signore, spoiler 14/11: la decisione di Marcello
13 novembre 2026 09:25
UPAS, spoiler dal 16 al 20/11: triste epilogo per Silvia e Michele
12 novembre 2026 08:14
Concorso dirigente scolastico, nuovo bando nel 2027?
11 novembre 2026 07:16
UPAS spoiler 10/11: Alberto vuole comprare la casa di Renato
10 novembre 2026 07:13
Un Posto al Sole, spoiler 9 novembre: il gesto inaspettato di Greta
09 novembre 2026 07:13
Docenti, i nuovi poveri: "Non possono permettersi neanche un bilocale"
07 novembre 2026 09:30
Gratteri, l'appello per i docenti: "Aumentiamogli lo stipendio"
06 novembre 2026 10:12
Personale scolastico, 6.974 posti a rischio: la mappa dei tagli
06 novembre 2026 09:55
Pamela Genini: i sigilli della casa sono stati davvero manomessi?
06 novembre 2026 07:17
Tagli al personale scolastico: Pittoni (Lega) dice "stop"
05 novembre 2026 16:52
Scuola, tagli al sostegno e non solo: l'allarme di Genova Inclusiva
05 novembre 2026 15:51
Mirella Gregori, la botola segreta e il giallo dell'alibi
05 novembre 2026 08:07
Concorso straordinario docenti Trento: bando approvato per 14 cdc
04 novembre 2026 16:38
Genova, Macrì: «Agli studenti servono risposte, non spranghe»
04 novembre 2026 16:18
Docenti, Macrì: "La polizza sanitaria non paga gli stipendi"
04 novembre 2026 07:06
Supplenze, la laurea non è sempre necessaria: il caso Oristano
03 novembre 2026 13:12
Legge di bilancio, ipotesi tagli al personale: l'allarme di ANCODIS
03 novembre 2026 12:49
Un Posto al Sole, spoiler 3-5/11: Lorenza e l'ultimatum al Vulcano
03 novembre 2026 07:11
Docenti, ANCoDiS: 10 anni di battaglie per le figure di sistema
02 novembre 2026 21:39
Manovra 2027, Macrì: «La Costituzione non è un menù alla carta»
02 novembre 2026 18:25
Manovra, Conte attacca Meloni: «Tagli alla scuola, soldi alle armi»
02 novembre 2026 09:48
Manovra economica 2027, 7mila posti tagliati: pesa la denatalità?
02 novembre 2026 09:14
Manovra, scuola nel mirino: allarme in Puglia
02 novembre 2026 08:51
Docenti licenziati in Italia: quanti sono davvero?
31 ottobre 2026 14:59
Stipendi novembre 2026: importi su NoiPA e possibili trattenute
31 ottobre 2026 14:29
Manovra 2027, quasi 7mila posti in meno tra docenti e ATA
31 ottobre 2026 14:06
Addio Carta docente? Ma tanto insegnare è una missione!
30 ottobre 2026 10:29
Carta del docente, a breve una nuova possibile riduzione
30 ottobre 2026 09:42
Stipendi, aumenti di 152 euro e arretrati: chi li riceverà
30 ottobre 2026 08:36
Violenza nelle scuole, MID: «Docenti sempre più esposti"
29 ottobre 2026 14:32
Sostegno, Pittoni: terzo ciclo INDIRE, si lavora sui triennalisti
29 ottobre 2026 13:28
Burnout docenti, CNDDU: "Riduzione della burocrazia di 2 ore"
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Stipendi novembre: a breve sarà visibile l'importo?
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Ricina, spunta una seconda donna nel giallo: di chi si tratta?
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Torino, docente aggredito da studente: prognosi di 30 giorni
28 ottobre 2026 20:26
Carta del docente verso l'estinzione: cosa arriverà al suo posto?
28 ottobre 2026 19:52
Femminicidio Ilaria Sula, Mark Samson condannato all'ergastolo
28 ottobre 2026 07:19
Stipendi docenti: in Alto Adige aumento di 7500 euro l'anno
27 ottobre 2026 17:14
L’educazione finanziaria dovrebbe essere insegnata a scuola?
27 ottobre 2026 16:58
Giulia Tramontano: ci fu premeditazione da parte di Impagnatiello
27 ottobre 2026 07:09
Massa, studente risponde a docente: lui reagisce e viene sospeso
26 ottobre 2026 16:59
DL Scuola, Pittoni: "Gli aspiranti docenti evitino confusione"
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Denise Pipitone: le minacce a Piera prima della scomparsa
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Stipendi docenti e ATA, fino a 220 euro netti in più al mese?
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Stipendi e carriera docenti, Ancodis: "L’eutanasia dell’articolo 36"
24 ottobre 2026 12:12
The Voice Senior, Arisa e Concato incantano il pubblico
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Ballando con le Stelle: qual è il cachet di Ornella Muti?
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Omicidio Chiara Poggi, revisione imminente per Alberto Stasi?
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Verissimo, anticipazioni 24 e 25 ottobre: gli ospiti delle puntate
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Denuncia per Fedez: la presunta aggressione fuori dalla discoteca
23 ottobre 2026 07:13
Italia misteriosa: un viaggio tra streghe e fantasmi del nostro Paese
22 ottobre 2026 08:54
Stipendio docenti: perché la proposta dei 300 euro è una chimera
21 ottobre 2026 18:18
Disagio giovanile: perché gli studenti di oggi sono così fragili?
21 ottobre 2026 17:48
Uomini e Donne: Cristiana Anania ha rischiato di morire
21 ottobre 2026 15:51
Docenti: si potrà assumere da GPS su posto comune?
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Agevolazioni per gli studenti fuori sede, ma i docenti allora?
21 ottobre 2026 07:16
Reclutamento docenti, Pittoni: "Doppio canale, il nostro fine ultimo"
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Harry tende la mano a William: «Voglio fare pace»
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Concorsi docenti: come funzioneranno in futuro?
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Stipendi: un divario incolmabile tra DS e insegnanti
20 ottobre 2026 07:15
Liliana Resinovich, quei 3 misteriosi DNA ritrovati
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Smartphone a scuola: la minaccia invisibile dell'ipervigilanza
19 ottobre 2026 18:25
Morte a Pietracatella, Di Vita avrebbe confessato il tradimento
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Contrattazione separata, MID: "Si rischia un isolamento al ribasso"
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Ballando con le Stelle: anticipazioni puntata del 17 ottobre
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Docenti precari, sempre meno cattedre in futuro?
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Concorsi docenti: le assunzioni degli idonei sono una sanatoria?
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GF VIP: momento strappalacrime tra Giancarlo e il padre
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The Voice Senior, cosa è successo nella puntata del 16 ottobre
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Tu si que vales, anticipazioni 17 ottobre: gli ospiti della serata
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Grande Fratello Vip: Valeria Marini lascerà la Casa?
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Dirigenti scolastici: stipendi più alti in arrivo, e i docenti?
16 ottobre 2026 19:31
Registro elettronico: obblighi, rischi e tutele per i docenti
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Docenti: come leggere il cedolino dello stipendio
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Docenti: Chiara Cozzetto (ANIEF) su concorsi, assunzioni e GPS
16 ottobre 2026 12:20
Reazione a Catena, caos su “Mucca”: Tre di Cuori nella bufera
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Un Posto al Sole: periodo di crisi per alcune coppie della soap
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Gemma Galgani, quanto guadagna la Dama di Uomini e Donne?
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Immissioni in ruolo: Pittoni rilancia il doppio canale
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Il Paradiso delle Signore, Johnny tradirà Irene con Barbara?
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Il Paradiso delle signore, spoiler dal 14/10: Adelaide preoccupata
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Un posto al sole, spoiler 14/10: Roberto e Greta sempre più vicini
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Concorso docenti: nuova tabella titoli, posti e prove
13 ottobre 2026 18:06
David Rossi, il Ris conferma il super testimone: «Vicolo bloccato»
13 ottobre 2026 07:17
Garlasco, Angela Taccia: "Giocano duro? Lo facciamo anche noi!"
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Garlasco, Nuzzi: «Certezze minate»
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Cristina Plevani: la verità su Taricone dopo 26 anni
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GF Vip 9, Gian Marco Ciaccia scuote la Casa
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GF Vip, il fidanzato di Piera entra nella Casa
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Kingdom Hearts: cosa sappiamo sull'anime in arrivo?
09 ottobre 2026 13:58
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