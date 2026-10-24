Verissimo, anticipazioni 24 e 25 ottobre: gli ospiti delle puntate

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Torna il doppio appuntamento settimanale con Verissimo, il talk show condotto da Silvia Toffanin su Canale 5. Anche nel fine settimana di sabato 24 e domenica 25 ottobre 2026, il programma proporrà interviste esclusive, racconti personali, testimonianze commoventi e approfondimenti dedicati ai protagonisti del mondo dello spettacolo, della televisione e dell’attualità.

Le due puntate andranno in onda sabato 24 ottobre alle ore 16:30 e domenica 25 ottobre alle ore 15:45, con un ricco parterre di ospiti pronti a raccontarsi nel salotto televisivo di Silvia Toffanin.

Verissimo, gli ospiti di sabato 24 ottobre 2026

La puntata di sabato 24 ottobre vedrà tra le protagoniste Levante, cantautrice siciliana dalla voce inconfondibile, che presenterà il suo nuovo album Dell’amore il fallimento e altri passi di danza. L’artista avrà modo di ripercorrere la propria carriera e raccontare questa nuova fase del suo percorso musicale.

Spazio poi a Claudia Galanti, che tornerà in televisione per condividere la propria storia personale. Dopo aver attraversato anni particolarmente difficili, segnati da dolore e sofferenza, la showgirl racconterà il suo cammino verso una ritrovata serenità.

Non mancherà un approfondimento dedicato a Temptation Island, con la partecipazione di Gabriele Govoni, protagonista dell’ultima edizione del reality dei sentimenti. Il giovane parlerà della travagliata relazione con Sara Palumbieri, offrendo il proprio punto di vista dopo le dichiarazioni rilasciate dall’ex fidanzata nella precedente puntata del programma.

Tra gli ospiti anche Aldo Montano, ex campione olimpico di scherma, che ripercorrerà alcuni momenti significativi della sua carriera sportiva e della propria vita privata.

Grande attesa anche per Erdal Özyağcılar, celebre attore turco conosciuto dal pubblico italiano soprattutto per il ruolo di Hasan Ali nella soap opera Forbidden Fruit. La sua presenza rappresenterà un’occasione per conoscere meglio uno dei volti più apprezzati della serialità televisiva turca.

La puntata ospiterà inoltre una testimonianza particolarmente dolorosa: quella di Carmela e Valeria, rispettivamente moglie e figlia di Salvatore Calignano, l’operaio edile morto lo scorso 3 ottobre in seguito a un incidente avvenuto nei pressi del capannone in cui lavorava, a Caivano. Le due donne porteranno in studio il loro dolore e la richiesta di fare piena luce sulle circostanze della tragedia.

Verissimo, gli ospiti di domenica 25 ottobre 2026

La puntata di domenica 25 ottobre si aprirà a nuove storie e testimonianze, con la partecipazione di Manuela Arcuri. L’attrice sarà protagonista di un’intervista durante la quale chiarirà la natura del rapporto che la lega al principe Domenico Antonio Pallavicino, dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime settimane su una loro presunta relazione sentimentale.

Tra i momenti più intensi della trasmissione ci sarà l’intervista a Matteo Materazzi, ex calciatore e procuratore sportivo che dal 2024 convive con la sclerosi laterale amiotrofica (SLA). Accompagnato dalla moglie Maura, Materazzi condividerà la propria esperienza e le difficoltà affrontate nella quotidianità.

Silvia Toffanin accoglierà poi Paolo Ciavarro e Andrea Rizzoli, figli dell’indimenticabile attrice Eleonora Giorgi. I due ricorderanno la madre, scomparsa nel marzo 2025, condividendo ricordi familiari e raccontando anche alcune novità positive che riguardano le loro vite.

Grande protagonista della domenica sarà inoltre Lino Banfi, amatissimo attore pugliese che, superati i novant’anni, continua a essere uno dei volti più popolari del cinema e della televisione italiana. Un’occasione per ripercorrere una carriera straordinaria, costellata di successi e personaggi entrati nell’immaginario collettivo.

Particolarmente attesa anche la presenza di Piera Maggio, madre di Denise Pipitone, la bambina scomparsa a Mazara del Vallo il 1° settembre 2004. A ventidue anni dalla scomparsa della figlia, Piera tornerà a parlare della vicenda, soffermandosi sui più recenti sviluppi e sulla sua instancabile ricerca della verità.

Infine, spazio al mondo della danza con Veronica Peparini, ballerina e coreografa conosciuta dal grande pubblico anche per la sua esperienza come insegnante nel talent show Amici. Nel corso dell’intervista racconterà le diverse sfaccettature della propria vita artistica e personale.

Verissimo, dove e quando vedere le puntate del 24 e 25 ottobre

Il nuovo fine settimana di Verissimo andrà in onda su Canale 5, con il consueto doppio appuntamento:

Sabato 24 ottobre 2026, a partire dalle 16:30.

Domenica 25 ottobre 2026, a partire dalle 15:45.

Le puntate saranno disponibili anche in diretta streaming e successivamente on demand sulla piattaforma Mediaset Infinity. Due pomeriggi ricchi di emozioni, ricordi, testimonianze e racconti personali, nei quali Silvia Toffanin accompagnerà il pubblico alla scoperta delle storie dei suoi ospiti, alternando leggerezza e intrattenimento a momenti di riflessione e approfondimento.

FONTI:

Mediaset Infinity