Garlasco Alberto Stasi sogna un figlio: "Dovrò spiegargli Garlasco"

Alberto Stasi si racconta al Quotidiano Nazionale: le confidenze dell'uomo condannato per l'omicidio di Chiara Poggi.

Alberto Stasi si racconta in un incontro con Gaia Tortora, pubblicato oggi sulle pagine del Quotidiano Nazionale. L'uomo condannato per l'omicidio di Chiara Poggi ha parlato della sua quotidianità, del lavoro e dell'esperienza vissuta in carcere. Attualmente lavora in ufficio e abita fuori Milano, una scelta dettata dagli elevati costi della vita nel capoluogo lombardo. A occuparsi dei suoi pasti è ancora la madre, mentre Stasi ammette di avere poca dimestichezza con i fornelli, non avendo mai avuto modo di imparare a cucinare, fatta eccezione per la pasta. Nel corso della conversazione con la giornalista non sono mancati riferimenti alla detenzione e alla vicenda giudiziaria che ha segnato la sua esistenza. Stasi ha ribadito di avere la coscienza tranquilla, spiegando di non aver perso la fiducia nella vita nonostante quanto accaduto.

Alberto Stasi e il racconto degli anni in carcere

Nel corso dell'incontro con Gaia Tortora, Alberto Stasi ha ripercorso alcuni momenti della sua esperienza in carcere. Tra i ricordi figurano i frequenti controlli, durante i quali gli veniva puntata una torcia negli occhi ogni venti minuti. L'ex fidanzato di Chiara Poggi ha spiegato come le sue rassicurazioni sulle proprie condizioni non riuscissero inizialmente a convincere chi lo assisteva. Con il tempo ha imparato a rispondere che sarebbe stato lui stesso a chiedere aiuto in caso di necessità. Stasi ha inoltre manifestato la curiosità di conoscere il contenuto delle due pagine scritte sul suo conto da uno psicologo nel 2007. Nel racconto trovano spazio anche piccoli episodi della quotidianità dietro le sbarre: dalle discussioni sulla scelta dei programmi televisivi alle partite a carte, passando per la lettura e il rispetto delle esigenze dei compagni di cella. Stasi ha poi illustrato una particolarità dell'istituto penitenziario di Bollate, dove i detenuti possono chiedere di condividere la cella con una persona con cui hanno instaurato un buon rapporto. Una possibilità subordinata al consenso di entrambi, che l'uomo considera una soluzione intelligente per favorire la convivenza all'interno della struttura carceraria.

I sogni per il futuro

Nell'incontro con Gaia Tortora si è parlato anche del carattere di Alberto Stasi e del suo modo di affrontare le difficoltà. La giornalista, ricordando la chiamata ai soccorsi del 13 agosto 2007, ha sottolineato la tendenza dell'uomo a gestire le proprie emozioni senza manifestarle apertamente. Nonostante la costante attenzione della stampa e la curiosità della gente, Stasi non ha rinunciato alla propria vita sociale e professionale.

Guardando al futuro, l'ex fidanzato di Chiara Poggi ha confidato di desiderare una famiglia. Il sogno della paternità è però accompagnato dalla consapevolezza di dover raccontare un giorno ai propri figli il suo passato giudiziario. Una confidenza che ha riportato alla mente della giornalista la storia del padre Enzo Tortora.