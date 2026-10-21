Stipendio docenti: perché la proposta dei 300 euro è una chimera

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La questione degli stipendi degli insegnanti torna prepotentemente al centro del dibattito nazionale. Questa volta a riaccendere la discussione è il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU), che ha avanzato una proposta destinata a suscitare interesse tra il personale scolastico: un aumento strutturale di almeno 300 euro netti mensili, per tredici mensilità, da aggiungere agli incrementi già previsti dai contratti collettivi nazionali.

Una richiesta certamente comprensibile, soprattutto alla luce della progressiva erosione del potere d’acquisto e delle responsabilità che gravano quotidianamente sugli insegnanti. Tuttavia, analizzando la situazione economica e contrattuale della scuola italiana, emerge un interrogativo fondamentale: quanto è concretamente realizzabile un intervento di questa portata?

Una proposta ambiziosa, ma senza copertura finanziaria

Il primo ostacolo riguarda inevitabilmente le risorse economiche.

Trecento euro netti mensili equivalgono a 3.900 euro netti annui per ciascun docente. Considerando una platea di diverse centinaia di migliaia di insegnanti, la misura comporterebbe un impegno finanziario di diversi miliardi di euro ogni anno.

A questa cifra andrebbe aggiunto il costo fiscale e contributivo necessario a trasformare l’aumento lordo in un effettivo incremento netto di 300 euro in busta paga.

Non si tratterebbe, dunque, di un semplice ritocco stipendiale, ma di una riforma retributiva strutturale, destinata a incidere stabilmente sulla spesa pubblica.

Per realizzarla sarebbe necessario individuare coperture finanziarie permanenti, attraverso nuove risorse di bilancio o una diversa distribuzione della spesa pubblica.

La proposta del CNDDU individua un obiettivo, ma non costituisce di per sé un provvedimento finanziato né un accordo contrattuale. Ed è proprio questa distanza tra rivendicazione (assolutamente ammirevole) e concreta disponibilità delle risorse a renderne incerta l’attuazione.

I rinnovi contrattuali raccontano una realtà diversa

Un secondo elemento da considerare riguarda gli aumenti già definiti attraverso la contrattazione collettiva.

Il contratto relativo al triennio 2022-2024 ha previsto un incremento medio mensile di 144 euro lordi per il personale docente. Successivamente, il rinnovo economico 2025-2027 ha introdotto ulteriori aumenti medi nell’ordine dei 143 euro lordi mensili, da applicare secondo le decorrenze contrattuali.

Si tratta di incrementi che, sommati, rappresentano un miglioramento della retribuzione nominale, ma che devono essere interpretati correttamente.

Innanzitutto, gli importi sono lordi e non netti. Inoltre, una parte delle somme contrattuali comprende anticipazioni già riconosciute nei cedolini precedenti.

Questo significa che non tutti gli aumenti annunciati si traducono automaticamente in altrettanto denaro aggiuntivo rispetto allo stipendio già percepito.

È quindi essenziale distinguere tra incremento contrattuale complessivo, aumento effettivamente nuovo e beneficio netto percepito dal lavoratore.

La richiesta di ulteriori 300 euro netti mensili si collocherebbe al di fuori di questo quadro, rendendo necessario uno stanziamento straordinario e aggiuntivo rispetto alle risorse già destinate ai rinnovi.

Il problema del potere d’acquisto

Le difficoltà di realizzazione della proposta non cancellano, naturalmente, il problema di fondo.

Negli ultimi anni l’inflazione ha inciso sensibilmente sul potere d’acquisto delle famiglie italiane. Anche gli insegnanti hanno dovuto confrontarsi con l’aumento dei prezzi dei beni alimentari, delle utenze, dei trasporti e dei servizi.

Gli incrementi contrattuali, pur contribuendo a migliorare le retribuzioni nominali, non equivalgono necessariamente a un pieno recupero delle perdite accumulate.

Esiste inoltre una questione più ampia, legata alla valorizzazione economica della professione docente.

L’insegnamento richiede competenze disciplinari, capacità pedagogiche, aggiornamento continuo e responsabilità educative che non si esauriscono nelle ore di lezione frontale.

Preparazione delle attività didattiche, correzione degli elaborati, valutazioni, rapporti con le famiglie e adempimenti amministrativi costituiscono una parte significativa dell’attività professionale.

Riconoscere economicamente questa complessità rappresenta una richiesta legittima, che merita di essere affrontata senza ridurre il confronto a una contrapposizione tra chi chiede aumenti e chi richiama i vincoli della finanza pubblica.

Tra rivendicazioni e realismo

Il dibattito sugli stipendi scolastici rischia spesso di oscillare tra due posizioni contrapposte.

Da una parte, la richiesta di aumenti consistenti e immediati, giustificata dalla necessità di recuperare potere d’acquisto e riconoscere il valore sociale dell’insegnamento.

Dall’altra, la difficoltà di destinare risorse aggiuntive a una categoria professionale particolarmente numerosa, all’interno di un bilancio pubblico chiamato a finanziare molteplici settori.

Entrambe le questioni meritano attenzione.

Un aumento di 300 euro netti non è economicamente impossibile in assoluto. Diventerebbe realizzabile qualora il legislatore decidesse di attribuirgli una priorità finanziaria, individuando le relative coperture permanenti.

Ma, in assenza di un preciso impegno normativo e di risorse dedicate, la richiesta resta un obiettivo rivendicativo, non una prospettiva stipendiale acquisita.

La differenza è sostanziale, soprattutto per una categoria che negli anni ha assistito a numerosi annunci di valorizzazione economica, non sempre accompagnati da incrementi immediatamente percepibili nella misura attesa.

La speranza che la proposta diventi realtà

Nonostante le difficoltà economiche evidenziate, l’auspicio è che la proposta del CNDDU possa presto trasformarsi in realtà, restituendo dignità economica a una categoria professionale sempre più screditata agli occhi di una parte dell’opinione pubblica.

Del resto, il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani si distingue da anni per il suo impegno nella tutela del benessere professionale degli insegnanti, attraverso battaglie per il ricongiungimento familiare, la mobilità, il riconoscimento del merito e la valorizzazione della funzione docente.

Un’attività costante, accompagnata da iniziative di sensibilizzazione e importanti progetti educativi, che testimonia l’attenzione verso le esigenze del mondo scolastico.

La speranza, dunque, è che anche questa rivendicazione possa trovare finalmente ascolto nelle istituzioni. Perché riconoscere concretamente il valore degli insegnanti significa investire nella dignità della scuola e nel futuro dell’intero Paese.

Fonte: Tecnica della scuola

FONTI:

Voce della Scuola

Aran

Sito ufficiale del CNDDU