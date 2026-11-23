UPAS Un Posto al Sole, spoiler 23-27/11: guai in vista per Marina

Un posto al sole, anticipazioni dal 23 al 27 novembre 2026: un particolare ricordato da Greta mette nei guai Marina Giordano.

Una semplice borsa da donna potrebbe cambiare completamente gli equilibri di Un posto al sole, la celebre soap opera di Rai 3. Le anticipazioni della puntata di lunedì 23 novembre 2026 annunciano una svolta nella vicenda legata alla morte di Stefano Mori, con Marina Giordano sempre più vicina a vedere svelati i propri segreti. A riaccendere i sospetti sarà Greta Fournier, che dal carcere ricorderà un particolare apparentemente insignificante, ma potenzialmente decisivo per le indagini. Roberto Ferri cercherà di fare chiarezza, mentre Damiano Renda sembrerà inizialmente sottovalutare la nuova informazione. Per Marina, tuttavia, si aprirà una fase particolarmente delicata. La donna, infatti, sa molto più di quanto abbia raccontato e il rischio che la verità venga finalmente a galla diventerà sempre più concreto.

Un posto al sole, la borsa ricordata da Greta mette Marina nei guai

Tutto comincerà con un ricordo improvviso di Greta Fournier. La donna, attualmente in carcere per la vicenda legata alla morte di Stefano Mori, ripenserà al giorno in cui aveva scoperto il corpo dell'uomo nella sua abitazione. In quell'occasione aveva notato una borsa femminile appoggiata sul divano, un oggetto che potrebbe suggerire la presenza di un'altra donna sulla scena. Naturalmente, quella borsa appartiene a Marina, reale responsabile della morte di Stefano.

Il dettaglio non passerà inosservato a Roberto Ferri, che deciderà di riferirlo immediatamente a Damiano Renda. Il poliziotto, almeno inizialmente, non sembrerà attribuire particolare importanza alla rivelazione. Ben diversa sarà invece la reazione della Giordano.

L'imprenditrice verrà travolta dall'angoscia, pur cercando di non mostrare apertamente il proprio turbamento. Il ricordo di Greta rischia infatti di far emergere i torbidi particolari riguardanti il suo rapporto con Mori e di riportare l'attenzione su una vicenda che Marina sperava di poter lasciare definitivamente alle spalle.

Marina pronta a confessare tutto a Roberto Ferri: la svolta

Le anticipazioni delle puntate in programma fino a venerdì 27 novembre 2026 annunciano ulteriori sviluppi. Damiano, dopo l'iniziale scetticismo, tornerà a occuparsi della morte di Stefano Mori, ottenendo dalla pm Lucia Cimmino l'autorizzazione ad approfondire alcuni aspetti ancora oscuri della vicenda.

Le nuove verifiche riguarderanno anche il misterioso finanziatore di Mori, mentre Marina comincerà a temere che ogni ulteriore accertamento possa avvicinare gli investigatori alla verità.

La situazione diventerà particolarmente difficile anche sul piano sentimentale. Roberto Ferri, infatti, inizierà a rendersi conto che la moglie gli sta nascondendo qualcosa di importante. Marina sarà sul punto di confidarsi con lui già nella puntata di giovedì 26 novembre, ma all'ultimo momento non troverà il coraggio di parlare.

La vera svolta arriverà venerdì 27 novembre, quando Roberto metterà Marina alle strette. A quel punto, secondo le anticipazioni, la donna finirà per raccontargli dell'accordo segreto stretto tempo prima con Stefano Mori e del tragico epilogo della vicenda.

Un posto al sole, novità anche per le sorelle Cirillo e la coppia Silvia e Michele

Le prossime puntate di Un posto al sole non saranno caratterizzate soltanto dai problemi di Marina Giordano. Un'altra vicenda particolarmente dolorosa coinvolgerà Serena e Manuela, ancora scosse dal tragico destino di Maurizio.

Serena resterà profondamente delusa dall'atteggiamento di Monica, incapace di offrire alle figlie il sostegno emotivo di cui avrebbero bisogno in un momento tanto difficile.

La donna deciderà quindi di accompagnare Manuela a casa di Maurizio. Qui le due faranno una scoperta inattesa sul passato dell'uomo, rendendosi conto che un tempo era una persona molto diversa da quella malinconica e spenta conosciuta negli ultimi anni.

Intanto, Silvia e Michele continueranno a cercare una nuova sistemazione, trovandosi ad affrontare difficoltà economiche e immobiliari. Alberto Palladini, dal canto suo, rimarrà sulle sue posizioni e non concederà alcun aiuto alla coppia.

Tra segreti, confessioni e rapporti familiari sempre più complicati, la settimana dal 23 al 27 novembre si preannuncia dunque ricca di colpi di scena. Un posto al sole continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì alle ore 20.50 su Rai 3, con gli episodi disponibili anche su RaiPlay.