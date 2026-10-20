Harry tende la mano a William: «Voglio fare pace»

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il principe Harry torna a parlare apertamente dei rapporti con la famiglia reale britannica e manifesta il desiderio di lasciarsi alle spalle anni di tensioni e incomprensioni. In una nuova intervista concessa alla rivista GQ, il duca di Sussex ha espresso la volontà di riconciliarsi con il padre, re Carlo III, e con il fratello maggiore William. Dichiarazioni che arrivano dopo il ritorno nel Regno Unito insieme alla moglie Meghan Markle e ai figli Archie e Lilibet. Il principe, oggi quarantaduenne, sembra intenzionato a inaugurare una nuova fase della propria vita, mettendo al centro gli affetti familiari. Tuttavia, alcune sue parole hanno immediatamente alimentato nuove polemiche, soprattutto per un possibile riferimento al fratello William. Una vicenda che continua ad attirare l’attenzione dell’opinione pubblica internazionale, mentre resta incerto il futuro dei rapporti tra i due figli di Lady Diana.

Harry e William, la riconciliazione resta difficile: le parole del principe

«Alcune persone non vogliono che le cose si risolvano. Io voglio che si risolvano». È questa una delle dichiarazioni più significative rilasciate dal principe Harry. Parole che hanno immediatamente fatto pensare a una frecciata nei confronti del fratello William, con il quale i rapporti risultano ancora particolarmente difficili.

Un portavoce del duca di Sussex è però intervenuto per chiarire che il riferimento non era rivolto all’erede al trono né ad altri componenti della famiglia reale. Harry ha insistito soprattutto sull’importanza del perdono, sottolineando come le ferite del passato possano lasciare conseguenze profonde, senza necessariamente impedire una riconciliazione.

La frattura familiare risale al 2020, quando Harry e Meghan decisero di abbandonare gli incarichi ufficiali e trasferirsi negli Stati Uniti. Le successive interviste televisive, il documentario Netflix e l’autobiografia Spare, pubblicata nel 2023, contribuirono ad aggravare le tensioni con Buckingham Palace.

Oggi, tuttavia, il duca di Sussex sembra voler cambiare prospettiva, riconoscendo che prolungare i conflitti familiari non rappresenta una soluzione. Secondo quanto riportato dalla stampa internazionale, i rapporti con re Carlo III mostrerebbero alcuni segnali di miglioramento, mentre la distanza da William rimarrebbe sostanzialmente invariata.

Nella stessa intervista, Harry ha parlato anche del ritorno in patria e dell’importanza di offrire ai figli un’esperienza scolastica britannica. Archie e Lilibet frequentano infatti una scuola nel Regno Unito e, secondo il padre, starebbero vivendo positivamente questa nuova esperienza.

Il principe ha inoltre ricordato le difficoltà affrontate dopo la morte della madre Diana, un dolore che continua ad accompagnarlo anche nell’età adulta. Non è mancato un riferimento al rapporto complicato con la stampa britannica, protagonista negli anni di numerose controversie giudiziarie.

Harry auspica che anche su questo fronte possa aprirsi una stagione differente, caratterizzata da minori contrapposizioni. Resta però da capire se le sue parole saranno sufficienti a favorire un riavvicinamento concreto con William. Al momento, il principe di Galles non ha annunciato alcuna iniziativa pubblica di riconciliazione.

Il desiderio espresso da Harry rappresenta dunque un nuovo segnale di apertura, ma non ancora la soluzione di una frattura familiare che dura da anni. La possibilità di vedere nuovamente uniti i figli di Carlo e Diana rimane una delle questioni più delicate per la monarchia britannica.