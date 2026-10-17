Tu si que vales, anticipazioni 17 ottobre: gli ospiti della serata

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Stasera, sabato 17 ottobre 2026 dalle ore 21.20, Canale 5 trasmette la terza puntata della nuova edizione di Tú sí que vales. Dal Teatro 8 degli studi Titanus Elios di Roma arriveranno sul palco nuovi performer provenienti da ogni parte del mondo e di tutte le età, pronti a stupire pubblico e giudici con esibizioni spettacolari, divertenti e, in alcuni casi, particolarmente emozionanti. Alla conduzione ritroviamo Elisabetta Canalis, grande novità dell’edizione 2026, affiancata dai confermati Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Un trio chiamato ad accompagnare i telespettatori tra numeri acrobatici, musica, comicità, illusionismo e prove di abilità fuori dal comune.

Tu si que vales 2026, giudici e ospiti della puntata del 17 ottobre

A valutare le performance dei concorrenti c’è ancora una volta la giuria composta da Maria De Filippi, Paolo Bonolis, Luciana Littizzetto e Rudy Zerbi. A rappresentare il voto del pubblico c’è invece Sabrina Ferilli, ormai presenza imprescindibile dello show di Canale 5. Grande protagonista anche Belén Rodriguez, tornata quest’anno a Tú sí que vales con un ruolo completamente diverso rispetto al passato. La showgirl argentina è infatti la giudice speciale della Lip Sync Battle, la gara in cui i giudici abbandonano per qualche minuto le loro poltrone per trasformarsi nelle più grandi star della musica italiana e internazionale.

E gli ospiti? Mediaset ha anticipato che nella puntata ci saranno cinque superstar chiamate ad affiancare i cinque protagonisti della giuria nella sfida di lip sync, ma ha scelto di non svelarne ufficialmente i nomi prima della messa in onda. Una scelta che aumenta l’effetto sorpresa dopo le prime due puntate, che avevano già visto partecipare alla gara personaggi come Raoul Bova, Ambra Angiolini, Orietta Berti, Alessandra Mussolini e Pierpaolo Spollon al debutto e, la settimana successiva, Giorgio Panariello, Giulia Michelini, Amadeus, Eleonora Abbagnato e I Cugini di Campagna.

Tu si que vales 2026, torna Giovannino con Sabrina Ferilli

Impossibile immaginare Tú sí que vales senza le incursioni di Giovannino, pronto ancora una volta a tormentare – e corteggiare – la sua amatissima Sabrina Ferilli. Il piccolo disturbatore dal volto blu continuerà a irrompere sul palco con scherzi, trovate e sorprese pensate soprattutto per mettere alla prova la pazienza dell’attrice romana. Ma il programma non sarà soltanto risate. Anche nella terza puntata troveranno spazio le storie personali dei concorrenti, con momenti dedicati a esperienze di vita, difficoltà e percorsi di riscatto capaci di alternare lo spettacolo puro alle emozioni. Mediaset promette infatti una nuova serata costruita sul consueto mix di talento, leggerezza e racconti umani.

Tu si que vales contro Ballando con le Stelle: continua la sfida del sabato sera

Si rinnova anche il duello televisivo tra Tú sí que vales e Ballando con le Stelle. Sabato scorso, 10 ottobre, lo show di Canale 5 ha conquistato 3 milioni 477 mila telespettatori con il 24,6% di share, superando di misura nello share il programma di Milly Carlucci, fermo al 24,3%. Numeri che confermano quanto sia combattuta la sfida del sabato sera e che rendono particolarmente interessante il risultato della terza puntata. L’appuntamento con Tu si que vales 2026 è per stasera, sabato 17 ottobre, in prima serata su Canale 5. La trasmissione sarà disponibile anche attraverso Mediaset Infinity, dove è possibile recuperare le puntate e le singole esibizioni del programma.

FONTI:

Qui Mediaset

Wikipedia

Davide Maggio

Mediaset infinity