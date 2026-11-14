Pierluigi Diaco al centro dell’attenzione: il provvedimento della Rai

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Il caso Pierluigi Diaco continua a scuotere la Rai. Dopo le polemiche delle ultime settimane, l’azienda di Viale Mazzini ha deciso di avviare un audit interno sulla gestione di BellaMà, il programma pomeridiano in onda su Rai2. Una decisione arrivata dopo le prime verifiche e soprattutto alla luce di nuove segnalazioni trasmesse dalla Direzione Intrattenimento Day Time. La vicenda, esplosa inizialmente per l’intervista all’ex sacerdote Alberto Ravagnani, ha avuto un aggravamento con la diffusione di alcune registrazioni fuori onda e delle testimonianze raccolte da Selvaggia Lucarelli. Adesso la posizione del conduttore potrebbe diventare più delicata. La Rai intende approfondire quanto accaduto dietro le quinte della trasmissione e verificare il rispetto delle regole aziendali. Per il momento il programma non avrà alcuna sospensione.

Pierluigi Diaco, la Rai avvia un audit interno su BellaMà

Una nota Rai del 13 novembre ha annunciato l’apertura di un audit interno in seguito a ulteriori elementi emersi nella gestione di BellaMà. L’azienda non ha precisato la natura delle nuove circostanze segnalate, ma il passaggio dagli accertamenti preliminari a una verifica aziendale più approfondita rappresenta un’evoluzione significativa della vicenda.

Al centro dell’attenzione ci sono soprattutto i rapporti professionali all’interno della trasmissione e il rispetto dei principi che regolano il servizio pubblico radiotelevisivo. L’audit potrebbe richiedere diversi giorni, se non settimane, prima di arrivare a conclusioni definitive.

Spetterà successivamente all’amministratore delegato Giampaolo Rossi, insieme agli uffici competenti, valutare eventuali sanzioni nei confronti del conduttore.

La situazione si era complicata dopo l’inchiesta pubblicata da Selvaggia Lucarelli, che aveva raccolto testimonianze di ex concorrenti e collaboratori del programma. Nei racconti sono stati descritti presunti episodi di insulti, umiliazioni e atteggiamenti aggressivi attribuiti a Diaco.

Particolare attenzione hanno suscitato alcune registrazioni audio realizzate fuori onda, nelle quali si sentirebbero espressioni offensive rivolte a componenti del cast. Si tratta di circostanze sulle quali la Rai ha deciso di fare chiarezza, senza che al momento siano state accertate pubblicamente eventuali responsabilità disciplinari.

Dall’intervista a Ravagnani alle accuse di Lucarelli: cosa rischia Diaco

All’origine della bufera mediatica c’è l’intervista del 3 novembre ad Alberto Ravagnani, ex sacerdote e concorrente di Ballando con le Stelle. Durante la puntata di BellaMà, Diaco aveva rivolto all’ospite domande particolarmente personali, soffermandosi anche sul suo orientamento sessuale.

L’episodio aveva provocato numerose critiche e spinto la Direzione Intrattenimento Day Time, guidata da Angelo Mellone, a presentare pubblicamente le proprie scuse per i toni utilizzati. Al conduttore era stata inoltre inviata una lettera di richiamo, anche in relazione ai rapporti con il programma Le Iene.

Il programma di Italia 1 ha infatti contestato alcuni particolari circolati in merito alla telefonata intercorsa con il presentatore di BellaMà, finita sotto la lente degli accertamenti avviati dalla Rai. In particolare, la redazione ha smentito che il colloquio abbia avuto una durata di più dio dodici minuti, parlando di una durata inferiore.

Anche la natura dello scambio avrebbe avuto un’interpretazione inesatta: non un’intervista concordata, ma un contatto telefonico attraverso il quale i giornalisti intendevano conoscere la versione di Diaco sulle polemiche che lo stavano coinvolgendo. Quanto alla registrazione della chiamata, Le Iene hanno ribadito che si tratta di una procedura normalmente adottata nell’attività giornalistica.

Successivamente, le testimonianze pubblicate da Selvaggia Lucarelli hanno aperto un nuovo fronte, spostando l’attenzione dal comportamento televisivo di Diaco alla gestione dei rapporti con le persone coinvolte nella produzione.

La vicenda ha assunto anche una dimensione politica, con esponenti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle in Commissione di Vigilanza Rai che hanno chiesto di valutare una sospensione cautelare del presentatore.

Nonostante le polemiche, BellaMà continua regolarmente la propria programmazione su Rai2. Al momento non risultano decisioni ufficiali sulla sospensione della trasmissione, prevista in palinsesto fino a maggio.

Resta dunque aperto il futuro professionale di Pierluigi Diaco. Gli esiti dell’audit interno chiariranno le segnalazioni raccolte possano tradursi in provvedimenti concreti.

Chedonna.it

FONTI:

Ansa

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