Denuncia per Fedez: la presunta aggressione fuori dalla discoteca

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Nuovi guai giudiziari per Fedez, al secolo Federico Leonardo Lucia. Il rapper milanese è stato denunciato da quattro giovani padovani, di età compresa tra i 19 e i 21 anni. I ragazzi in questione accusano il rapper di averli aggrediti insieme ad alcune guardie del corpo all’esterno di una discoteca di Milano. L’episodio risalirebbe alle prime ore del mattino del 16 ottobre, quando i ragazzi avrebbero avvicinato il cantante per chiedergli un selfie.

Secondo quanto ricostruito dalla stampa nazionale, i quattro giovani si trovavano nel capoluogo lombardo per trascorrere una serata in compagnia. Volevano, inoltre, salutare un amico in partenza per l’Australia. All’uscita della discoteca The Club, situata nella zona di corso Garibaldi, avrebbero incontrato Fedez, reduce dai festeggiamenti per il suo 37esimo compleanno.

Fedez denunciato: avrebbe dato un pugno a un fan

Due fratelli, rispettivamente di 19 e 21 anni, si sarebbero avvicinati al rapper per chiedere una fotografia, mentre un loro amico riprendeva la scena con il cellulare. La richiesta, tuttavia, avrebbe provocato una reazione ostile da parte del cantante.

Stando alla denuncia presentata dai giovani, Fedez avrebbe inizialmente rivolto loro alcune frasi minacciose, invitandoli ad allontanarsi. La situazione sarebbe poi degenerata rapidamente, fino a trasformarsi in una violenta colluttazione.

Secondo il racconto dei denuncianti, il rapper avrebbe colpito uno dei ragazzi con un pugno al volto, mentre alcune guardie del corpo sarebbero intervenute con ulteriori colpi e calci. Uno dei giovani avrebbe perso conoscenza per alcuni istanti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia e i sanitari del 118. Il diciannovenne è stato trasportato al Policlinico di Milano, dove è stato dimesso con una prognosi di quattro giorni. Anche il fratello maggiore ha ricevuto cure mediche, con una prognosi di tre giorni, mentre gli altri due amici si sono successivamente sottoposti ad accertamenti sanitari.

I quattro giovani hanno quindi presentato una denuncia alla Procura di Milano per minacce e lesioni personali. Alla documentazione, composta da dodici pagine, sarebbero stati allegati anche alcuni filmati registrati durante l’episodio, che potrebbero contribuire a chiarire la dinamica dell’accaduto.

La versione degli avvocati del rapper

Di tutt’altro tenore la versione fornita dai legali di Fedez, secondo i quali il cantante avrebbe reagito a un’aggressione da parte di alcuni giovani in evidente stato di alterazione. Gli avvocati hanno inoltre negato che il rapper abbia partecipato a un pestaggio, sostenendo che lo scontro avrebbe coinvolto i ragazzi e il personale addetto alla sicurezza.

La vicenda riporta l’attenzione su alcuni precedenti episodi che avevano visto il nome di Fedez accostato a liti e aggressioni, tra cui quello del 2024 relativo al personal trainer Cristiano Iovino, conclusosi con un accordo tra le parti e l’archiviazione della vicenda giudiziaria.

Intanto, la Procura di Milano ha aperto un fascicolo per fare luce sull’accaduto. Saranno gli accertamenti degli inquirenti, attraverso l’esame dei filmati, delle testimonianze e della documentazione medica, a stabilire le eventuali responsabilità.

Al momento, le accuse formulate dai quattro giovani restano da verificare, mentre le ricostruzioni delle parti coinvolte risultano contrastanti. Una vicenda destinata a far discutere, che riporta il rapper al centro dell’attenzione mediatica, questa volta non per la sua attività musicale, ma per un episodio sul quale sarà chiamata a fare chiarezza la magistratura.

Fonte: Facebook

FONTI:

Ansa