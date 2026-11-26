Docenti Mobilità intercompartimentale docenti, un passo avanti!

Mobilità intercompartimentale docenti, parere favorevole del Governo all’ordine del giorno dell’onorevole Cangiano.

Nuovo passo avanti sul fronte della mobilità intercompartimentale del personale scolastico. Nella giornata del 25 novembre 2026, l’onorevole Cangiano, deputato di Fratelli d’Italia, ha presentato alla Camera dei deputati un ordine del giorno relativo alla possibilità per docenti, personale educativo e ATA di transitare verso altri comparti della Pubblica Amministrazione. L’iniziativa ha ricevuto il plauso del gruppo Mobilità Intercompartimentale Docenti (MID), che ha espresso soddisfazione attraverso il comunicato n. 39. Secondo quanto riferito dal gruppo, il Governo ha espresso parere favorevole all’ordine del giorno n. 9/3189/63. Un segnale incoraggiante per quanti, da anni, chiedono il superamento delle limitazioni alla mobilità professionale del personale della scuola.

Mobilità intercompartimentale docenti: il MID chiede una norma vincolante

Attraverso la propria pagina Instagram, l’onorevole Cangiano ha definito l’iniziativa «un importante passo avanti per superare una disparità che da oltre vent’anni penalizza il personale scolastico rispetto agli altri dipendenti della PA».

L’obiettivo è quello di ampliare le opportunità di crescita professionale dei lavoratori della scuola, consentendo loro di valorizzare le competenze acquisite anche presso altre amministrazioni pubbliche.

Non si tratta della prima iniziativa del parlamentare sulla questione. Come ricordato dal MID, Cangiano aveva già presentato un emendamento in occasione del decreto-legge PA n. 144/2026.

Il gruppo accoglie positivamente il parere favorevole dell’Esecutivo, ma chiede che all’indirizzo politico faccia seguito un intervento legislativo concreto. L’auspicio è che il Governo introduca una norma primaria vincolante nel primo provvedimento utile.

Secondo il MID, l’apertura della mobilità intercompartimentale consentirebbe alla Pubblica Amministrazione di acquisire personale altamente qualificato, spesso in possesso di master, dottorati di ricerca e ulteriori specializzazioni.

La richiesta, sostenuta da oltre 13.400 insegnanti secondo quanto riportato nel comunicato, mira a superare una disparità di trattamento che penalizzerebbe da tempo il personale scolastico rispetto agli altri dipendenti pubblici.

Il parere favorevole del Governo rappresenta dunque un passaggio politico significativo, ma non ancora risolutivo. Resta da capire se e quando l’Esecutivo tradurrà l’impegno in una disposizione legislativa che renda effettivamente possibile la mobilità intercompartimentale del personale scolastico.