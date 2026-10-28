Carta del docente verso l’estinzione: cosa arriverà al suo posto?

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La Carta del docente potrebbe presto cambiare volto. Sembra che il bonus riservato agli insegnanti sia destinato a trasformarsi in una più ampia Carta dei servizi. La novità emerge dalle anticipazioni sulla Legge di Bilancio 2027, che potrebbe introdurre importanti modifiche al sistema di agevolazioni riservato agli insegnanti. Secondo quanto riportato da Orizzonte Scuola, sulla base delle indiscrezioni pubblicate dal Sole 24 Ore, l’attuale bonus per la formazione professionale potrebbe essere integrato nel Piano Welfare del Ministero dell’Istruzione e del Merito. Non si tratterebbe, dunque, della nascita di uno strumento completamente nuovo, ma dell’evoluzione di un sistema già esistente. Restano tuttavia numerosi interrogativi, soprattutto sulle risorse economiche disponibili e sulle modalità di utilizzo dei benefici. La trasformazione, al momento, rappresenta un’ipotesi legata alla manovra finanziaria e non una misura definitivamente approvata.

Carta dei servizi, cosa cambia per docenti e personale ATA

Il progetto si inserisce nel percorso avviato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito nel 2023, quando è stata introdotta una piattaforma dedicata al welfare del personale scolastico. Il sistema comprende già convenzioni commerciali, agevolazioni sui trasporti, servizi assicurativi e ulteriori prestazioni accessibili attraverso l’area riservata del portale ministeriale.

La principale novità riguarderebbe l’eventuale integrazione della Carta del docente in questo sistema di benefici, con l’obiettivo di affiancare alle opportunità di aggiornamento professionale ulteriori strumenti di sostegno economico.

Attualmente, la Carta del docente consente agli insegnanti aventi diritto di acquistare libri, pubblicazioni, strumenti tecnologici e servizi collegati alla formazione, secondo le condizioni previste dalla normativa. Il suo valore, inizialmente fissato a 500 euro annui, è sceso a 383 euro per l’anno scolastico 2025/2026.

Proprio la questione economica rappresenta uno degli aspetti più delicati. Per il 2026/2027 si prospetta una possibile ulteriore riduzione dell’importo, mentre resta da comprendere se la Legge di Bilancio metterà a disposizione risorse aggiuntive per sostenere il nuovo modello.

Un’altra questione riguarda i destinatari. Il Piano Welfare ministeriale coinvolge già docenti, personale ATA, educatori e dirigenti scolastici, mentre la Carta del docente segue specifiche regole di assegnazione. L’eventuale trasformazione potrebbe favorire una maggiore integrazione dei benefici, ma non è ancora confermata l’estensione del contributo economico al personale ATA.

Rimane inoltre da chiarire se la nuova Carta dei servizi permetterà di utilizzare le risorse per un numero maggiore di prestazioni oppure se cambieranno soltanto le modalità di erogazione.

Per conoscere gli effetti concreti della riforma sarà quindi necessario attendere la definizione del testo della Legge di Bilancio 2027 e il successivo iter parlamentare. Nel frattempo, il futuro della Carta del docente resta al centro dell’attenzione del mondo della scuola.