Stipendi docenti: in Alto Adige aumento di 7500 euro l’anno

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Importanti novità sul fronte degli stipendi degli insegnanti in Alto Adige. A partire da martedì 27 ottobre 2026, circa 10mila docenti delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado riceveranno una busta paga più consistente, grazie all’entrata in vigore dei nuovi adeguamenti retributivi previsti dalla contrattazione provinciale.

Gli incrementi potranno raggiungere circa 7.500 euro lordi annui per alcune categorie di insegnanti, mentre per la maggior parte del personale interessato l’aumento sarà di almeno 5.300 euro lordi all’anno.

Il provvedimento rappresenta un investimento significativo nel settore dell’istruzione e punta a rendere maggiormente attrattiva la professione docente, anche alla luce delle difficoltà legate al reclutamento del personale scolastico.

Aumenti degli stipendi: ecco quanto riceveranno gli insegnanti

L’entità degli incrementi salariali varierà in funzione dell’anzianità di servizio e dei titoli di studio posseduti.

Per la maggior parte dei docenti delle scuole statali altoatesine è previsto un aumento di almeno 5.300 euro lordi annui, mentre gli insegnanti privi dello specifico titolo di studio o dell’abilitazione richiesta beneficeranno di un incremento più contenuto, pari a circa 2.000 euro lordi all’anno.

Una particolare attenzione è stata riservata ai docenti a inizio carriera in possesso dei requisiti formativi previsti. Per questi ultimi sarà introdotto un nuovo inquadramento in una fascia di anzianità superiore, con decorrenza dal 1° settembre 2026.

Grazie a tale meccanismo, il beneficio economico complessivo potrà raggiungere circa 7.500 euro lordi annui. Tuttavia, il nuovo inquadramento non sarà immediatamente visibile nella busta paga del 27 ottobre, poiché la relativa procedura amministrativa sarà completata successivamente.

Arretrati da gennaio 2026: pagamento in un’unica soluzione

Un altro elemento significativo riguarda la retroattività degli aumenti.

Gli adeguamenti salariali decorreranno infatti dal 1° gennaio 2026. Di conseguenza, insieme allo stipendio aggiornato, gli insegnanti interessati riceveranno anche gli arretrati maturati dall’inizio dell’anno, liquidati in un’unica soluzione.

Per il personale delle scuole a carattere provinciale, invece, gli aumenti erano già stati applicati nel mese di settembre.

L’intervento si inserisce in un percorso di valorizzazione economica del personale scolastico avviato dalla Provincia autonoma di Bolzano, che aveva già introdotto ulteriori miglioramenti retributivi nel corso del 2025.

Un investimento di 60 milioni di euro all’anno

Per finanziare gli incrementi degli stipendi del personale docente ed educativo delle scuole a carattere statale, la Provincia autonoma di Bolzano ha previsto risorse aggiuntive pari a circa 60 milioni di euro per ciascun anno finanziario.

L’investimento si aggiunge agli interventi già realizzati nell’anno scolastico 2025/2026, quando erano stati aumentati i compensi per le ore straordinarie, le indennità per l’accompagnamento degli studenti e la copertura delle spese di vitto e alloggio per le attività svolte fuori sede.

L’obiettivo dichiarato dell’amministrazione provinciale è quello di migliorare le condizioni economiche degli insegnanti, riconoscendone il ruolo fondamentale all’interno del sistema educativo.

La Provincia: «Rendere più attrattiva la professione docente»

Soddisfazione è stata espressa dall’assessora provinciale al Personale, Magdalena Amhof, secondo la quale l’adeguamento retributivo rappresenta un passo importante per rafforzare l’attrattività delle professioni pedagogiche.

L’assessora ha inoltre evidenziato come il riconoscimento economico dei titoli accademici possa costituire un incentivo per il personale a completare il proprio percorso formativo.

Sulla stessa linea l’assessore provinciale all’Istruzione e cultura tedesca, Philipp Achammer, che ha sottolineato la necessità di garantire retribuzioni adeguate a professionisti ai quali vengono richiesti preparazione, responsabilità e impegno costante.

Stipendi degli insegnanti, si riapre il confronto con il resto d’Italia

Gli aumenti previsti in Alto Adige riportano al centro dell’attenzione il tema delle retribuzioni del personale docente italiano.

La Provincia autonoma di Bolzano, grazie alle proprie competenze e alle risorse finanziarie disponibili, può intervenire con strumenti contrattuali integrativi rispetto al trattamento economico nazionale.

Una situazione particolare, dunque, che non comporta automaticamente analoghi aumenti per gli insegnanti delle altre regioni italiane.

Resta tuttavia aperta una questione più generale: quella della valorizzazione economica della professione docente, da tempo al centro del dibattito sul sistema scolastico nazionale.

L’esperienza altoatesina dimostra come investimenti territoriali consistenti possano incidere concretamente sulle retribuzioni degli insegnanti, pur evidenziando le differenze esistenti tra i diversi contesti amministrativi del Paese.

FONTI:

Provincia autonoma di Bolzano

ANSA