Registro elettronico: obblighi, rischi e tutele per i docenti

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Il registro elettronico non è un semplice diario scolastico, ma un vero e proprio atto pubblico in forma digitale. Nel compilarlo quotidianamente, l’insegnante agisce a tutti gli effetti nella veste giuridica di pubblico ufficiale. Questa specifica qualifica attribuisce alle registrazioni effettuate una valenza probatoria dotata di fede privilegiata. Ogni elemento inserito, dalle presenze ai voti fino alle attività svolte, fa piena prova legale fino a querela di falso. La normativa di riferimento impone che la registrazione avvenga in maniera chiara, ordinata e soprattutto progressiva.

Registrare progressivamente significa annotare gli eventi contestualmente al loro accadimento durante le lezioni. L’annotazione a memoria o differita nel tempo è fortemente sconsigliata per evitare ricostruzioni inesatte dei fatti. Tuttavia, molti docenti vivono con apprensione le possibili conseguenze di una svista o di una compilazione ritardata. Errori materiali, dimenticanze e problemi tecnici della rete possono infatti alimentare il timore di sanzioni o contestazioni. Comprendere l’esatta linea di confine tra colpa, dolo e doveri primari è indispensabile per operare con serenità.

Tra responsabilità giuridiche, priorità di vigilanza e rispetto della privacy

Sul piano penale, il reato di falso ideologico si configura unicamente qualora sussista un preciso dolo specifico. L’insegnante rischia procedimenti penali e il licenziamento solo se attesta con piena consapevolezza il falso, come lezioni non svolte. Al contrario, la semplice svista o l’errore materiale non integrano una fattispecie di reato, poiché il falso colposo non è punibile. Nel caso in cui si verifichi un refuso, il docente ha il diritto e il dovere di rettificare il dato operando in autotutela. Occorre però evitare categoricamente cancellazioni occulte o sovrascritture di valutazioni già inserite, che integrano un falso materiale.

I registri di sistema conservano infatti i file di log, rendendo ogni modifica retroattiva perfettamente tracciabile nel tempo. Per quanto riguarda la responsabilità civile, un’omissione può esporre a risarcimenti se genera danni concreti a terzi o all’alunno. È il caso, ad esempio, di un’uscita anticipata non registrata che lasci un minore incustodito all’esterno dell’istituto scolastico. Sul versante della responsabilità disciplinare, la sanzione richiede imputabilità, gravità, reiterazione della condotta o danno reale. La giurisprudenza del lavoro ha infatti annullato sanzioni irrogate a docenti messi nell’impossibilità di operare per carenza di dispositivi.

In caso di malfunzionamento della linea internet o della piattaforma, è fondamentale inviare tempestiva comunicazione scritta alla dirigenza. Un cardine imprescindibile della professione resta la vigilanza sugli alunni, considerata l’obbligo primario e prioritario. La sicurezza fisica dei discenti non può mai essere subordinata al registro, in particolar modo nella scuola dell’infanzia e primaria. Se sussiste una situazione di emergenza o vigilanza attiva, l’insegnante deve prioritariamente sorvegliare la classe e registrare in seguito. In materia di privacy e GDPR, la redazione delle annotazioni deve essere guidata dal rigido principio di minimizzazione dei dati.

Nelle aree del registro visibili a terzi è vietato inserire diagnosi mediche, motivi sanitari, note nominative o sigle come BES, DSA e PDP. Le credenziali personali di accesso, come SPID o CIE, non devono mai essere cedute né il registro lasciato aperto su postazioni condivise. Trattandosi di un atto amministrativo, le famiglie possono esercitare il diritto di accesso agli atti ai sensi della Legge 241/1990. Un registro tenuto in modo lacunoso o privo di motivazioni adeguate sui voti può causare l’accoglimento di ricorsi al TAR contro le bocciature. Per tutelarsi, ogni docente deve consultare il regolamento interno, motivare con cura le valutazioni e agire sempre con prudenza giuridica

FONTI:

Orizzonte Scuola