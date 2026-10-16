Docenti: Chiara Cozzetto (ANIEF) su concorsi, assunzioni e GPS

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Andrea Carlino di Orizzonte Scuola ha presentato un nuovo Question Time con Chiara Cozzetto di Anief per fare il punto sulla complessa situazione del personale scolastico tra immissioni in ruolo, concorsi e supplenze. Nel corso della trasmissione i due esperti hanno illustrato i dati definitivi forniti dal Ministero dell’Istruzione, facendo chiarezza sulle nomine a tempo indeterminato e su quelle a tempo determinato finalizzate al ruolo. Il confronto ha poi esaminato i numeri delle assunzioni da concorso, da GAE e da prima fascia GPS sostegno, senza tralasciare la quota dei vincitori non abilitati e gli esiti registrati tramite gli elenchi regionali.

Andrea Carlino ha dedicato particolare spazio alle indiscrezioni sui prossimi bandi concorsuali e alle relative tempistiche, sgombrando il campo da voci infondate su presunte e imminenti selezioni straordinarie per l’insegnamento. La rappresentante sindacale ha risposto ai dubbi su percorsi abilitanti, idonei e aggiornamento graduatorie, illustrando infine le richieste di Anief per il doppio canale stabile e la trasformazione delle cattedre in deroga.

Docenti: i dati sulle nomine

I dati emersi dall’incontro tecnico con l’amministrazione fotografano un totale di 39.459 docenti immessi in ruolo. Tra questi, 34.786 insegnanti hanno stipulato un contratto a tempo indeterminato tramite GAE e graduatorie concorsuali. Le assunzioni straordinarie da GPS sostegno di prima fascia ammontano a 3.178 contratti finalizzati all’immissione in ruolo. A guidare la classifica territoriale è la Lombardia, che da sola fa registrare ben 1.257 nomine da GPS sostegno.

Per quanto riguarda i vincitori di concorso non ancora abilitati, sono stati sottoscritti 1.495 contratti a tempo determinato. Tale contingente, limitato alla scuola secondaria, consentirà ai docenti di acquisire l’abilitazione richiesta durante il servizio. A completare il quadro delle nomine vi sono circa 2.200 assunzioni effettuate attingendo dai vari elenchi regionali. Restano possibili scorrimenti residuali dovuti alle rinunce pre-31 agosto, con sole nomine giuridiche per l’anno scolastico in corso. Sul fronte delle procedure concorsuali non ancora concluse, spiccano oltre 200 posti ancora da assegnare per la classe A28.

Ci saranno nuovi bandi concorsuali?

Riguardo ai nuovi bandi, Cozzetto ha smentito le voci di selezioni imminenti: il Ministero non prevede bandi entro l’anno solare. La ricognizione ministeriale delle aule scolastiche non rappresenta il preludio all’apertura immediata di un nuovo concorso. Entro dicembre l’amministrazione fornirà invece informative specifiche su elenchi aggiuntivi GPS, elenchi regionali e GAE. Gli eventuali futuri concorsi avranno natura ordinaria e saranno circoscritti alle classi e regioni con graduatorie esaurite. Viene inoltre esclusa l’ipotesi di bandi straordinari per chi possiede tre annualità di servizio, non previsti dalla normativa. Sugli elenchi regionali è stata ribadita la scadenza annuale: quelli vigenti sono decaduti e dovranno essere ricomposti per decreto.

Per gli idonei del concorso 2020 la normativa continua a imporre la precedenza di nomina ai vincitori dei futuri concorsi. Sul fronte sindacale, Anief ribadisce la richiesta di stabilizzare il doppio canale di reclutamento da GPS anche su posto comune. Altro punto cruciale per il sindacato è la conversione dei posti di sostegno in deroga da organico di fatto a organico di diritto. Questa trasformazione eviterebbe contratti precari al 30 giugno, sbloccando cattedre stabili per ulteriori immissioni in ruolo. Infine, sul versante delle supplenze annuali proseguiranno regolarmente i bollettini provinciali per coprire i posti residui. Ad esempio, Cozzetto ha auspicato, a una ragazza che glielo chiedeva, un possibile quarto bollettino GPS in arrivo per la provincia di Napoli.