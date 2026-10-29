Burnout docenti, CNDDU: “Riduzione della burocrazia di 2 ore”

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Il crescente peso degli adempimenti burocratici nella scuola italiana torna al centro del dibattito sul benessere professionale degli insegnanti. Il Coordinamento Nazionale Docenti della disciplina dei Diritti Umani (CNDDU) propone di ridurre di almeno due ore settimanali il tempo dedicato alle attività burocratiche, con l’obiettivo di contrastare il rischio di burnout e restituire maggiore centralità alla funzione educativa.

La questione riguarda una delle criticità più frequentemente segnalate dal personale scolastico: la progressiva moltiplicazione degli impegni amministrativi che si affiancano alle tradizionali attività di insegnamento.

Registri elettronici, documentazione didattica, relazioni, verbali, monitoraggi, piattaforme digitali e procedure organizzative rappresentano ormai una componente significativa della quotidianità professionale dei docenti. Si tratta di attività spesso necessarie per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, ma che possono tradursi in un aggravio del carico lavorativo, soprattutto quando si sovrappongono agli impegni propriamente educativi.

Burnout e scuola: un problema da non sottovalutare

Il burnout è una sindrome associata allo stress cronico sul luogo di lavoro che non è stato gestito efficacemente. Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, si caratterizza per esaurimento energetico, crescente distanza mentale dal proprio lavoro e riduzione dell’efficacia professionale percepita.

Nel settore dell’istruzione, il rischio può essere alimentato da diversi fattori: gestione di classi numerose, complessità delle relazioni con studenti e famiglie, responsabilità educative, difficoltà organizzative e crescente richiesta di documentazione.

L’insegnamento, infatti, non si esaurisce nelle ore trascorse in aula. Alla didattica frontale si aggiungono la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, la valutazione degli apprendimenti, i rapporti con le famiglie e la partecipazione agli organismi collegiali.

Quando a queste attività si somma un eccesso di procedure amministrative, il rischio è quello di comprimere ulteriormente il tempo disponibile per la progettazione didattica e per il recupero delle energie psicofisiche.

La proposta del CNDDU: almeno due ore in meno di burocrazia

La proposta di ridurre di almeno due ore settimanali il lavoro burocratico punta a intervenire concretamente sull’organizzazione delle attività scolastiche.

L’obiettivo non dovrebbe essere quello di eliminare gli strumenti di documentazione e controllo, indispensabili per garantire trasparenza e corretto funzionamento del sistema, ma di semplificare le procedure, evitare duplicazioni e limitare gli adempimenti che non producono benefici significativi per la qualità dell’insegnamento.

Una riduzione di due ore alla settimana potrebbe tradursi, nell’arco di un anno scolastico, in diverse decine di ore recuperate da ciascun insegnante.

Tempo che potrebbe essere destinato alla preparazione delle attività didattiche, all’aggiornamento professionale o, più semplicemente, a una migliore gestione dell’equilibrio tra vita privata e lavoro.

La sfida consiste nel trasformare questa proposta in interventi organizzativi concreti, capaci di incidere sulla quotidianità delle scuole senza compromettere gli obblighi istituzionali.

Digitalizzazione e semplificazione: due concetti diversi

Un aspetto particolarmente rilevante riguarda il rapporto tra innovazione tecnologica e burocrazia scolastica.

Negli ultimi anni la digitalizzazione ha modificato profondamente le modalità di gestione delle attività amministrative e didattiche. Il registro elettronico, le piattaforme ministeriali e i sistemi informatici hanno reso più rapide numerose operazioni, ma non sempre hanno determinato una diminuzione degli adempimenti richiesti.

In alcuni casi, infatti, la disponibilità di nuovi strumenti digitali ha favorito la moltiplicazione delle procedure di rendicontazione, monitoraggio e compilazione.

La vera semplificazione, pertanto, non può limitarsi alla sostituzione dei documenti cartacei con moduli elettronici. Occorre piuttosto interrogarsi sull’effettiva utilità delle informazioni richieste, eliminando le duplicazioni e favorendo una maggiore integrazione tra i diversi sistemi informatici.

Un’organizzazione più efficiente potrebbe consentire agli insegnanti di dedicare meno tempo alla compilazione dei documenti e maggiore attenzione ai processi di apprendimento.

Il benessere dei docenti incide sulla qualità dell’istruzione

La tutela della salute psicofisica degli insegnanti non rappresenta soltanto una questione individuale o sindacale, ma coinvolge direttamente la qualità del servizio scolastico.

Un docente sottoposto a un carico di lavoro eccessivo può incontrare maggiori difficoltà nel mantenere continuità, motivazione e disponibilità emotiva, elementi fondamentali nella relazione educativa.

Al contrario, un ambiente professionale equilibrato, caratterizzato da procedure chiare e da una distribuzione sostenibile degli impegni, può favorire una maggiore efficacia dell’azione didattica.

In questa prospettiva, la prevenzione del burnout dovrebbe diventare parte integrante delle politiche di gestione del personale scolastico, attraverso interventi di semplificazione amministrativa, supporto organizzativo e valorizzazione della professionalità docente.

Una scuola meno burocratica e più attenta alla didattica

La proposta del CNDDU offre dunque l’occasione per una riflessione più ampia sul modello organizzativo della scuola italiana.

Ridurre il carico burocratico non significa sottrarre responsabilità agli insegnanti, ma riconoscere che il loro compito principale resta quello di educare, formare e accompagnare gli studenti nel percorso di crescita culturale e personale.

Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario individuare gli adempimenti effettivamente eliminabili, distinguendo le attività amministrative superflue da quelle indispensabili per la tutela dei diritti degli studenti e per la trasparenza delle istituzioni scolastiche.

La riduzione di almeno due ore settimanali rappresenterebbe un primo passo verso un’organizzazione del lavoro più sostenibile, ma non sarebbe sufficiente, da sola, a risolvere tutte le cause dello stress professionale.

Il tema del burnout richiede infatti una strategia complessiva, che tenga conto delle condizioni di lavoro, delle risorse disponibili e delle crescenti responsabilità attribuite al personale docente.

Restituire tempo agli insegnanti significa, in definitiva, restituire centralità alla didattica. Una scuola capace di prendersi cura di chi insegna può creare condizioni migliori anche per chi apprende.

Immagine creata con Chatgpt

Fonte della notizia: Orizzonte Scuola