Massa, studente risponde a docente: lui reagisce e viene sospeso

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Un docente può rispondere agli insulti di uno studente utilizzando espressioni altrettanto offensive? È questo uno degli interrogativi al centro di una vicenda giudiziaria che ha coinvolto un professore di materie letterarie di un istituto superiore di Massa, destinatario di una sospensione disciplinare di un giorno dopo una discussione particolarmente accesa con un alunno. Il docente aveva impugnato il provvedimento, ritenendo di aver reagito alle provocazioni ricevute. Il Tribunale di Massa, tuttavia, ha respinto il ricorso, confermando la legittimità della sanzione. La vicenda, riportata dal quotidiano Il Tirreno il 26 ottobre 2026, riporta al centro del dibattito il delicato rapporto tra autorevolezza degli insegnanti, rispetto reciproco e responsabilità educativa.

La vicenda: dalla verifica di storia agli insulti in classe

I fatti risalgono ai primi mesi del 2024, quando degli studenti avevano inviato alla dirigente scolastica una lettera segnalante alcuni episodi di tensione tra il professore e alcuni dei loro compagni.

Uno degli episodi contestati era avvenuto in occasione di una verifica di storia. Uno studente di 17 anni aveva chiesto di rinviare l’interrogazione, spiegando di non aver potuto studiare a causa della recente morte della nonna.

Secondo la ricostruzione fornita dal professore, quest’ultimo aveva concesso al ragazzo alcuni giorni per prepararsi. Lo studente, tuttavia, sarebbe rimasto assente per un’intera settimana e, al suo rientro, sarebbe scoppiata una discussione. Il giovane avrebbe rivolto all’insegnante espressioni offensive, definendolo «cretino» e «deficiente» e mettendo in discussione le sue capacità professionali.

Il professore, anziché interrompere il confronto, avrebbe reagito utilizzando a sua volta termini offensivi, tra cui «coglione» e «cafone». Durante la discussione, inoltre, l’insegnante avrebbe sbattuto una mano sulla cattedra, circostanza da lui stesso ammessa, precisando però di non aver colpito il banco dello studente.

Le testimonianze e gli altri episodi contestati

Nel corso del procedimento giudiziario è stata ascoltata anche una studentessa, che ha confermato il lutto familiare del compagno e ricostruito il clima di tensione verificatosi durante la lezione. Secondo la testimone, il professore avrebbe insistito affinché il ragazzo sostenesse l’interrogazione, sostenendo che il periodo di lutto dovesse considerarsi concluso dopo tre giorni.

Dalle testimonianze sono emersi anche altri episodi di conflittualità. In particolare, al docente erano stati contestati ulteriori comportamenti verbalmente aggressivi nei confronti di alcuni studenti e commenti offensivi rivolti alle colleghe.

In un’occasione, una docente sarebbe stata descritta davanti alla classe come una persona con un «cervello da gallina». Il professore ha contestato alcune delle espressioni più pesanti che gli erano state attribuite, pur riconoscendo di aver utilizzato determinati termini durante le discussioni.

La decisione del giudice: la provocazione non giustifica gli insulti

Il Tribunale di Massa, con la giudice Rossella Soffio, ha confermato la sospensione disciplinare di un giorno, ritenendola proporzionata rispetto ai comportamenti contestati. Nella valutazione del giudice è stato riconosciuto anche l’atteggiamento provocatorio dello studente, senza però considerarlo una giustificazione sufficiente per la reazione dell’insegnante.

Particolarmente significativo il passaggio della motivazione riportato dalla stampa: «L’adulto, titolare di funzione educativa, non deve subire le villanie altrui, ma certamente non rendersene a sua volta autore».

Il principio richiamato dal Tribunale sottolinea come il docente, proprio in ragione della funzione educativa esercitata, sia tenuto a mantenere un comportamento adeguato anche nelle situazioni di maggiore conflittualità. La provocazione di uno studente, dunque, non autorizza l’insegnante a rispondere utilizzando lo stesso linguaggio offensivo, soprattutto davanti al resto della classe.

Autorevolezza e rispetto reciproco: una questione centrale per la scuola

La decisione del Tribunale solleva una questione particolarmente delicata per il mondo della scuola. Da un lato, infatti, gli insegnanti devono poter esercitare la propria funzione educativa in un ambiente caratterizzato dal rispetto della loro persona e del loro ruolo professionale.

Dall’altro, proprio la responsabilità connessa all’insegnamento impone di affrontare eventuali comportamenti provocatori senza ricorrere a espressioni offensive o atteggiamenti che possano alimentare ulteriormente il conflitto. Il riconoscimento delle responsabilità del docente, tuttavia, non equivale a una legittimazione delle offese rivolte dagli studenti agli insegnanti.

Il rispetto delle regole scolastiche costituisce infatti un dovere condiviso, che riguarda tutte le componenti della comunità educativa. Nel caso esaminato, il Tribunale ha ritenuto che la condotta dell’insegnante avesse superato i limiti di un comportamento professionalmente adeguato, confermando pertanto la sanzione disciplinare.

Una pronuncia che ribadisce un principio fondamentale: l’autorevolezza del docente non si misura nella capacità di rispondere alle provocazioni sullo stesso piano, ma anche nella responsabilità di gestire il conflitto senza rinunciare al proprio ruolo educativo.