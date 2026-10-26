DL Scuola, Pittoni: “Gli aspiranti docenti evitino confusione”

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Il dibattito sul DL Scuola e sulle possibili modifiche alla normativa relativa al reclutamento dei docenti continua ad alimentare aspettative e interrogativi tra gli aspiranti insegnanti. A intervenire sulla questione è Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega e già presidente della Commissione Cultura del Senato, che attraverso la propria pagina Facebook richiama l’attenzione sui rischi legati alla diffusione di notizie riguardanti emendamenti dalla concreta applicabilità tutt’altro che scontata.

Al centro delle sue considerazioni vi è soprattutto la posizione dei docenti risultati idonei ai concorsi PNRR e la possibilità di modificare il limite temporale previsto per l’accesso alla quota del 30% dei posti messi a bando.

DL Scuola, gli opportuni chiarimenti di Pittoni

«La fase emendativa dei provvedimenti legislativi è quella che manda più facilmente in confusione gli interessati», osserva Pittoni, sottolineando come il confronto parlamentare possa generare aspettative non sempre corrispondenti alle effettive possibilità di intervento normativo.

Secondo l’esponente leghista, una parte della responsabilità sarebbe riconducibile alla rappresentazione mediatica delle proposte emendative, talvolta presentate con un’enfasi sproporzionata rispetto alla loro reale portata.

«In buona parte per l’effetto amplificatore dei media su proposte spesso di portata limitata rispetto a come vengono presentate (col rischio di indebolire attenzione e impegno sull’obiettivo finale), quando non totalmente fuori dalla realtà», afferma Pittoni.

Il riferimento più significativo riguarda proprio gli idonei PNRR, una categoria di aspiranti docenti particolarmente attenta alle prospettive di accesso al ruolo e alle eventuali modifiche delle procedure di reclutamento.

Sul punto, Pittoni esprime una posizione netta: «La possibilità di abbattere il limite di tre anni per l’accesso dei docenti idonei Pnrr al 30% dei posti a bando, semplicemente non c’è».

Una dichiarazione che invita a ridimensionare le aspettative legate a eventuali interventi emendativi su questo specifico aspetto della normativa.

Il messaggio del responsabile Istruzione della Lega appare dunque rivolto tanto agli aspiranti docenti quanto al mondo dell’informazione: distinguere le proposte legislative dalle misure concretamente realizzabili, evitando di alimentare speranze che potrebbero essere successivamente disattese.

La questione del reclutamento degli insegnanti e della valorizzazione degli idonei PNRR resta comunque un tema centrale nel dibattito sulla scuola italiana, in un contesto nel quale le prospettive di stabilizzazione e le modalità di accesso all’insegnamento continuano a suscitare grande attenzione.

Le parole di Pittoni rappresentano, in questo senso, un richiamo alla prudenza: la presentazione di un emendamento non equivale alla sua approvazione e, soprattutto, non garantisce che la misura proposta possa trovare effettiva applicazione.

Fonte: Tecnica della scuola