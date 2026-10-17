Grande Fratello Vip: Valeria Marini lascerà la Casa?

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Momento di forte tensione per Valeria Marini al Grande Fratello Vip. Nel corso della decima puntata del reality di Canale 5, andata in onda venerdì 16 ottobre, la showgirl ha manifestato apertamente la volontà di lasciare la Casa, spiegando di non riuscire più a sopportare il clima che si è creato tra i concorrenti.

Un vero e proprio momento di sconforto per Valeria, che davanti a Ilary Blasi ha raccontato le difficoltà vissute negli ultimi giorni. La showgirl si è detta provata soprattutto dalle tensioni con alcuni coinquilini e da quella che considera una crescente falsità nei rapporti all’interno della Casa.

«Non ce la faccio più psicologicamente», ha ammesso Marini, spiegando anche di non essere riuscita a dormire per tre notti. A pesare sul suo stato d’animo sarebbe stata anche la reazione degli altri concorrenti alla caduta avvenuta nella precedente puntata insieme a Carmen Di Pietro, episodio diventato rapidamente virale sui social.

Valeria Marini: «Me ne voglio andare»

La showgirl è apparsa particolarmente amareggiata per le risate e i commenti degli altri inquilini dopo l’incidente. Nel corso della diretta ha quindi manifestato più volte il desiderio di abbandonare il reality e tornare dalla sua famiglia.

Nonostante il momento difficile, Valeria ha comunque accettato di partecipare all’esibizione preparata insieme a Carmen Di Pietro sulle note di Vamos a bailar di Paola e Chiara.

Al termine della performance, però, la tensione non è diminuita. Marini è scoppiata nuovamente in lacrime e ha trovato conforto soprattutto in Alex Belli, che ha cercato di convincerla a non prendere una decisione affrettata.

Valeria prova a nominare se stessa

Il momento più sorprendente è arrivato durante le nomination.

Valeria Marini, risultata la concorrente più votata dagli altri inquilini, quando è arrivato il suo turno ha deciso provocatoriamente di fare il proprio nome, ribadendo così la volontà di lasciare la Casa.

La nomination contro se stessa, però, non è stata considerata valida dal regolamento e la showgirl ha quindi perso la possibilità di esprimere una preferenza nei confronti di un altro concorrente.

Una scelta che ha reso ancora più evidente il momento di difficoltà vissuto da Valeria, finita al centro di numerose tensioni durante gli ultimi giorni di convivenza.

Chi è in nomination al Grande Fratello Vip

Al termine delle votazioni, sono quattro i concorrenti finiti al televoto: Valeria Marini, Alessandro Varsi, Jonathan Kashanian e Carmen Di Pietro.

Valeria è stata la più nominata dal gruppo. Diversi concorrenti le hanno rimproverato alcuni atteggiamenti giudicati troppo pungenti, mentre Alex Belli ha preso le sue difese sostenendo che gli altri inquilini avrebbero dovuto mostrare maggiore comprensione nei confronti del momento di difficoltà attraversato dalla showgirl.

Anche Alessandro Varsi ha ricevuto diverse nomination, mentre Jonathan Kashanian continua a essere protagonista dello scontro con Marina La Rosa. Tra i quattro al televoto c’è anche Carmen Di Pietro.

Questa volta, però, il televoto non determinerà immediatamente un’eliminazione: il concorrente che otterrà meno preferenze diventerà il primo candidato alla prossima uscita dalla Casa.

Valeria Marini resta nella Casa

Nonostante le parole pronunciate durante la puntata e la volontà manifestata più volte di andare via, Valeria Marini ha infine deciso di proseguire la sua avventura al Grande Fratello Vip.

L’incoraggiamento ricevuto da Ilary Blasi, dalle opinioniste e dal pubblico presente in studio ha convinto la showgirl a concedersi ancora del tempo.

La sua permanenza, però, resta adesso legata anche al giudizio del pubblico: insieme a Varsi, Jonathan e Carmen, Valeria dovrà affrontare un televoto che potrebbe modificare ancora una volta gli equilibri all’interno della Casa.

Fonte: Facebook

FONTI:

Mediaset Infinity

TgCom24