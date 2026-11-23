Stipendi Stipendi scuola: oggi l'accredito, si attende la tredicesima

Stipendio docenti e ATA, oggi 23 novembre 2026 è arrivato l'accredito NoiPA.

Lunedì 23 novembre 2026 è una giornata importante per il personale scolastico: è arrivato lo stipendio di novembre per docenti e ATA, con accredito sul conto corrente secondo il calendario ordinario di NoiPA. Il pagamento interessa gli insegnanti e il personale amministrativo, tecnico e ausiliario con contratto a tempo indeterminato, ma anche i supplenti con incarico fino al 30 giugno o al 31 agosto 2027. Intanto, l'attenzione è già rivolta a dicembre, quando i lavoratori della scuola riceveranno anche la tanto attesa tredicesima mensilità. La data sulla quale si concentrano le previsioni è martedì 15 dicembre 2026, anche se si attende una conferma ufficiale e definitiva. Un appuntamento particolarmente importante per migliaia di famiglie, alle prese con le spese di fine anno e con un costo della vita che continua a pesare sui bilanci domestici.

Stipendio docenti e ATA, oggi 23 novembre l'accredito NoiPA

La mensilità di novembre è stata accreditata oggi, lunedì 23, secondo le consuete procedure gestite da NoiPA, la piattaforma del Ministero dell'Economia e delle Finanze che amministra gli stipendi del personale scolastico.

Il pagamento riguarda i docenti e gli ATA di ruolo, oltre ai lavoratori con contratto a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico.

Diversa, invece, la situazione dei supplenti brevi e saltuari, per i quali le retribuzioni seguono il calendario delle emissioni speciali. In particolare, per alcuni lavoratori interessati dall'emissione del 18 novembre, il pagamento è previsto a partire da venerdì 27 prossimo.

Il cedolino relativo alla mensilità di novembre è consultabile nell'area riservata di NoiPA, dove è possibile verificare l'importo netto, le competenze stipendiali e le eventuali trattenute.

Proprio queste ultime potrebbero riservare qualche sorpresa. Nel mese di novembre, infatti, possono incidere sullo stipendio l'acconto IRPEF derivante dalla dichiarazione dei redditi, eventuali trattenute per scioperi e le addizionali regionali e comunali.

Di conseguenza, non tutti i lavoratori troveranno necessariamente un importo identico a quello del mese precedente.

Tredicesima docenti e ATA, a dicembre si punta al 15: cosa sappiamo

Archiviato lo stipendio di novembre, cresce l'attesa per la mensilità di dicembre, che porterà con sé anche la tredicesima.

Come avviene tradizionalmente nel comparto scuola, il pagamento di dicembre viene anticipato rispetto alla normale scadenza del 23, consentendo ai dipendenti di ricevere le somme prima delle festività natalizie.

Per il 2026, la data maggiormente indicata è martedì 15 dicembre, in linea con quanto avvenuto anche nel 2025.

Le indicazioni disponibili convergono su questa giornata, sebbene sia opportuno attendere la conferma definitiva attraverso i canali ufficiali di NoiPA. Generalmente, infatti, l'accredito della mensilità di dicembre e della tredicesima avviene nella fascia compresa tra il 14 e il 18 dicembre.

La tredicesima spetta al personale di ruolo e ai supplenti con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto, in proporzione ai mesi di servizio maturati durante l'anno.

Per i supplenti brevi e saltuari, invece, i ratei della tredicesima vengono normalmente corrisposti insieme alle singole mensilità, senza attendere necessariamente dicembre.

Il calcolo prevede la maturazione di un dodicesimo per ogni mese utile di servizio, considerando anche le frazioni di mese superiori a quindici giorni. Per chi lavora a tempo parziale, l'importo viene proporzionato all'orario contrattuale.

È importante ricordare, inoltre, che la tredicesima netta non coincide necessariamente con lo stipendio mensile ordinario, poiché è soggetta a una diversa applicazione delle trattenute fiscali e non beneficia delle consuete detrazioni mensili.

Stipendi e tredicesima, una boccata d'ossigeno contro il carovita

L'arrivo della tredicesima rappresenta indubbiamente un appuntamento atteso dai lavoratori della scuola, soprattutto in un periodo dell'anno caratterizzato da maggiori spese familiari.

Tra bollette, mutui, affitti, carburante e acquisti natalizi, la mensilità aggiuntiva costituisce un sostegno concreto per i bilanci domestici.

Non bisogna dimenticare, tuttavia, che la tredicesima non è un regalo dello Stato né un premio straordinario, ma una componente della retribuzione maturata attraverso il lavoro svolto durante l'anno.

Per docenti e personale ATA, dunque, l'accredito di dicembre rappresenterà un'occasione per affrontare con maggiore tranquillità le spese di fine anno, senza però cancellare le difficoltà economiche che interessano una parte significativa dei lavoratori della scuola.

E mentre si continua a discutere di rinnovi contrattuali, aumenti stipendiali e potere d'acquisto, resta un principio fondamentale: la professionalità di chi lavora nella scuola merita una retribuzione adeguata, indipendentemente dal valore sociale attribuito all'istruzione.

Perché la passione per il proprio lavoro, non può certamente sostituire lo stipendio.