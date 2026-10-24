Omicidio Chiara Poggi, revisione imminente per Alberto Stasi?

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Potrebbe aprirsi un nuovo capitolo giudiziario nel caso del delitto di Garlasco. La procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, sarebbe favorevole alla revisione del processo ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007.

La notizia, ancora priva di conferme ufficiali, è emersa nel corso della trasmissione televisiva Quarto Grado, condotta da Gianluigi Nuzzi. Secondo quanto riferito dall’inviato Gianmarco Menga, sarebbe circolata un’indiscrezione relativa alla conclusione dell’esame della documentazione trasmessa dalla Procura di Pavia agli uffici giudiziari milanesi.

Il possibile via libera della Procura generale

Al centro dell’attenzione c’è il lavoro svolto dalla procuratrice Francesca Nanni e dall’avvocata generale Lucilla Tontodonati, impegnate nella valutazione degli elementi emersi dalle nuove indagini sull’omicidio di Chiara Poggi.

Stando alle indiscrezioni, l’esame degli atti potrebbe aver portato a un orientamento favorevole alla presentazione di una richiesta di revisione della sentenza nei confronti di Stasi.

Lo stesso Menga, tuttavia, ha invitato alla prudenza, precisando che alcune fonti ritengono non ancora conclusa l’analisi dell’intera documentazione. Non risulta quindi formalizzato alcun parere favorevole, né è stata annunciata ufficialmente una richiesta di revisione da parte della Procura generale.

Le nuove indagini e gli elementi contestati dalla difesa

La possibilità di riaprire il processo si inserisce nel quadro delle nuove indagini condotte dalla Procura di Pavia, che vedono Andrea Sempio indagato per l’omicidio di Chiara Poggi.

Tra gli aspetti maggiormente discussi figurano gli accertamenti scientifici e, in particolare, le analisi relative alle tracce genetiche sui pedali della bicicletta di Alberto Stasi.

La difesa dell’ex studente della Bocconi sostiene che alcune risultanze investigative, non adeguatamente valorizzate nel procedimento originario, potrebbero incidere sulla ricostruzione dei fatti alla base della condanna.

Gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis stanno inoltre esaminando la documentazione delle nuove indagini, dalla quale potrebbe emergere un ulteriore elemento ritenuto significativo per un’eventuale revisione. La sua natura, tuttavia, non è stata ancora chiarita pubblicamente.

La revisione del processo non è automatica

Un eventuale orientamento favorevole della Procura generale rappresenterebbe un passaggio importante, ma non determinerebbe automaticamente la riapertura del processo.

La revisione è infatti uno strumento straordinario previsto dall’ordinamento giudiziario italiano, attraverso il quale è possibile chiedere il riesame di una condanna definitiva in presenza dei presupposti stabiliti dalla legge, tra cui nuove prove potenzialmente decisive.

Nel caso di Alberto Stasi, l’eventuale richiesta dovrebbe essere sottoposta alla valutazione della Corte d’Appello di Brescia, competente a pronunciarsi sull’ammissibilità e sul successivo esame della revisione.

La stessa procuratrice Nanni aveva precedentemente sottolineato la complessità del percorso, evidenziando la necessità di elementi realmente nuovi e significativi per mettere in discussione una sentenza passata in giudicato.

Garlasco, cresce l’attesa per le prossime decisioni

A quasi vent’anni dall’omicidio di Chiara Poggi, il caso Garlasco continua dunque a essere al centro dell’attenzione giudiziaria e mediatica.

Le nuove indagini, le consulenze scientifiche e le iniziative della difesa di Alberto Stasi hanno riaperto interrogativi su diversi aspetti della ricostruzione giudiziaria.

La possibile posizione favorevole della procuratrice generale Francesca Nanni, qualora venisse confermata, potrebbe rappresentare un passaggio significativo verso una richiesta formale di revisione.

Per il momento, tuttavia, la notizia resta un’indiscrezione giornalistica. Saranno gli eventuali atti ufficiali della Procura generale di Milano a chiarire se esistano concretamente le condizioni per sottoporre nuovamente il caso all’esame dei giudici.

Un passaggio atteso con particolare attenzione, destinato a incidere su una delle vicende giudiziarie più discusse della cronaca italiana contemporanea.

Chiara Poggi sorridente (Fonte: Google)

FONTI:

Virgilio Notizie

Ansa

La Provincia Pavese