Italia misteriosa: un viaggio tra streghe e fantasmi del nostro Paese

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L’Italia non è soltanto il Paese delle grandi città d’arte, dei monumenti e dei paesaggi conosciuti in tutto il mondo. Esiste anche un’Italia meno visibile, fatta di racconti sussurrati, antiche credenze, presenze misteriose e leggende che continuano a vivere nella memoria delle comunità locali.

È proprio questo universo affascinante il protagonista di «Italia misteriosa. Fantasmi, apparizioni e leggende popolari», il nuovo saggio di Marco Della Corte, scrittore e docente di ruolo di materie umanistiche al liceo originario di Sessa Aurunca, pubblicato dalla casa editrice Youcanprint.

Il volume propone un itinerario attraverso alcune delle più celebri e suggestive tradizioni folkloriche italiane, conducendo il lettore alla scoperta di castelli medievali, abbazie, dimore nobiliari, borghi abbandonati e luoghi nei quali la storia sembra intrecciarsi indissolubilmente con il soprannaturale.

Ma sarebbe riduttivo considerare quest’opera una semplice raccolta di storie di fantasmi. Il suo elemento più interessante risiede nell’approccio adottato dall’autore, che cerca costantemente di distinguere la ricostruzione storica dalla tradizione orale, senza rinunciare al fascino narrativo del mistero.

Un viaggio nell’Italia dei fantasmi e delle leggende

Il percorso prende avvio da alcune delle storie più conosciute dell’immaginario popolare italiano.

Tra queste spicca quella di Azzurrina, la misteriosa bambina che, secondo la leggenda, sarebbe scomparsa nel 1375 nei sotterranei del Castello di Montebello, in Romagna, e il cui spirito continuerebbe a manifestarsi periodicamente.

Non meno suggestiva è la vicenda di Moroello e Soleste, i due sfortunati innamorati della Fortezza di Bardi, protagonisti di una tragedia sentimentale che ricorda i grandi racconti d’amore della tradizione medievale.

Il viaggio prosegue a Venezia, dove l’elegante Ca’ Dario, affacciata sul Canal Grande, è diventata celebre per la presunta maledizione che avrebbe colpito alcuni dei suoi proprietari, e a Palermo, dove il Teatro Massimo custodisce la leggenda del fantasma di una religiosa, legata alla demolizione degli antichi edifici religiosi sui quali sorse il teatro.

Particolarmente interessanti sono anche le pagine dedicate al Castello Malaspina di Fosdinovo, con la tragica storia di Bianca Maria Aloisia, e all’Abbazia di Lucedio, in Piemonte, attorno alla quale si sono sviluppate inquietanti narrazioni di demoni, monaci e presenze misteriose.

In ciascuno di questi racconti, Della Corte non si limita a riproporre la versione popolare della vicenda, ma cerca di individuarne le origini, confrontando gli elementi leggendari con quanto emerge dalla documentazione storica.

Ne deriva un quadro nel quale il mistero non viene presentato come una verità da accettare acriticamente, ma come un fenomeno culturale da comprendere.

Dalle streghe di Benevento agli spiriti delle case napoletane

Uno degli aspetti più riusciti del volume è l’attenzione riservata alle figure del folklore popolare, che ampliano il discorso ben oltre le tradizionali apparizioni dei castelli.

Ampio spazio viene dedicato alla Campania, terra particolarmente ricca di credenze e narrazioni tramandate nei secoli.

Il lettore incontra così il Munaciello, il piccolo spirito dispettoso della tradizione napoletana, capace di portare fortuna oppure di provocare piccoli inconvenienti domestici, e la Bella ‘Mbriana, presenza benevola considerata protettrice della casa e della famiglia.

Non mancano le celebri Janare di Benevento, le misteriose streghe che, secondo la tradizione, si riunivano attorno al leggendario Noce di Benevento.

L’autore ricostruisce il contesto culturale nel quale queste figure hanno preso forma, mostrando come le credenze popolari siano spesso il risultato dell’incontro tra antichi culti, superstizioni, religiosità e paure collettive.

Il viaggio si estende anche al Piemonte, con le Masche, figure femminili alle quali la tradizione attribuiva poteri magici e capacità di trasformazione, e al Friuli, con gli affascinanti Benandanti, protagonisti di credenze agrarie documentate nei processi inquisitoriali del Cinquecento e riportate all’attenzione degli studiosi dalle ricerche dello storico Carlo Ginzburg.

Proprio il capitolo dedicato ai Benandanti offre un interessante collegamento tra passato e presente, soffermandosi anche sulla reinterpretazione di queste figure nel cinema contemporaneo.

La memoria dei luoghi: dai borghi abbandonati alla Sicilia di Colapesce

Il saggio affronta inoltre un tema particolarmente suggestivo: quello dei cosiddetti borghi fantasma.

Località come Craco, Bussana Vecchia, Roghudi Vecchio e Poggioreale Antica diventano l’occasione per riflettere su una diversa forma di presenza del passato.

In questi luoghi, segnati da terremoti, dissesti e abbandoni, il fantasma non è necessariamente un’apparizione soprannaturale, ma può assumere il significato simbolico di una comunità scomparsa, di una memoria collettiva che sopravvive alla perdita dei propri spazi.

Il volume dedica attenzione anche a leggende nelle quali il soprannaturale assume una dimensione più propriamente mitologica.

È il caso dell’uovo magico che Virgilio avrebbe nascosto nelle fondamenta di Castel dell’Ovo, a Napoli, oppure della storia di Colapesce, il giovane che, secondo la tradizione siciliana, avrebbe sacrificato la propria libertà per sostenere una delle colonne sulle quali poggia l’isola.

Racconti differenti, accomunati dalla capacità di trasformare luoghi e personaggi in simboli dell’identità di un intero territorio.

Una leggenda della tradizione aurunca

Tra le pagine più particolari del saggio merita una menzione il capitolo dedicato a «La bambina che voleva rivedere la mamma», una leggenda appartenente alla tradizione popolare aurunca.

Il racconto, ambientato nell’universo delle antiche credenze legate al culto dei defunti, narra la vicenda di una bambina che, dopo aver perso la madre, cerca disperatamente un modo per poterla incontrare ancora una volta.

Attraverso un rituale tramandato dalla tradizione, la piccola spera di superare, almeno per una notte, il confine che separa il mondo dei vivi da quello dei morti.

Al di là degli elementi soprannaturali, la vicenda affronta temi profondamente umani e universali: il dolore della perdita, l’amore filiale e il desiderio di mantenere vivo il legame con le persone scomparse.

L’inserimento di questa storia conferisce al volume anche un significativo valore territoriale. Accanto alle leggende più celebri della Penisola, trovano infatti spazio racconti meno conosciuti, custoditi nella memoria delle comunità locali e spesso assenti dalle grandi raccolte nazionali.

È un richiamo all’importanza di preservare un patrimonio orale che rischia progressivamente di scomparire.

Il mistero come patrimonio culturale

Il filo conduttore dell’intero lavoro è la convinzione che le leggende non debbano essere considerate esclusivamente in relazione alla loro possibile veridicità.

Una storia può essere priva di riscontri documentari e conservare, tuttavia, un notevole valore storico, antropologico e culturale.

Le apparizioni raccontano spesso tragedie dimenticate, le figure delle streghe riflettono antiche paure sociali, mentre gli spiriti domestici testimoniano il rapporto delle comunità con la famiglia, la casa e la vita quotidiana.

È questa la chiave interpretativa che rende Italia misteriosa qualcosa di diverso da un repertorio di episodi paranormali.

Il saggio invita a interrogarsi non soltanto su ciò che potrebbe nascondersi dietro una leggenda, ma soprattutto sulle ragioni che hanno spinto intere generazioni a raccontarla, modificarla e tramandarla.

Il linguaggio accessibile e l’organizzazione in capitoli dedicati a singole vicende rendono la lettura scorrevole e adatta sia agli appassionati di misteri sia a quanti desiderano avvicinarsi alla storia delle tradizioni popolari italiane.

Il volume è inoltre corredato da una bibliografia e da una sitografia che testimoniano l’intenzione di collocare le narrazioni all’interno di un più ampio orizzonte culturale.

Il nuovo lavoro di Marco Della Corte

Con questa pubblicazione, Marco Della Corte prosegue il proprio percorso di scrittura e divulgazione dedicato alla storia, al mistero e alle tradizioni religiose e popolari.

Già autore di saggi come Il Mito – Divinità femminili della Grecia antica (Zano Editore), Tra realtà e incanto – A tu per tu col mistero (Pasquale D’Arco Editore), Padre Pio – Un Santo contemporaneo (Youcanprint) e Apparizioni Mariane dal mondo alla provincia italiana (Youcanprint), lo scrittore casertano torna a esplorare il rapporto tra esperienza umana, credenze e immaginario collettivo.

Italia misteriosa rappresenta un invito a riscoprire il nostro Paese attraverso un patrimonio narrativo spesso trascurato, ma ancora capace di suscitare curiosità, emozione e riflessione.

Perché, in fondo, il fascino delle leggende non dipende necessariamente dall’esistenza dei fantasmi, ma dalla loro straordinaria capacità di mantenere vivo il ricordo del passato.

Il volume «Italia misteriosa. Fantasmi, apparizioni e leggende popolari», pubblicato da Youcanprint, è attualmente disponibile sullo store online della casa editrice al prezzo di 12,00 euro. La distribuzione sarà prossimamente estesa anche agli altri store digitali.

Scheda editoriale

Titolo: Italia misteriosa. Fantasmi, apparizioni e leggende popolari

Italia misteriosa. Fantasmi, apparizioni e leggende popolari Autore: Marco Della Corte

Marco Della Corte Editore: Youcanprint

Youcanprint Prezzo: 12,00 €

12,00 € ISBN: 9791224099420

9791224099420 Disponibilità: Store Youcanprint; prossimamente anche sugli altri store digitali.

Fonte: Facebook