The Voice Senior, Arisa e Concato incantano il pubblico

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La terza puntata di The Voice Senior, andata in onda venerdì 23 ottobre su Rai 1, ha trovato nel duetto tra Arisa e Fabio Concato il suo momento più suggestivo. I due artisti hanno interpretato insieme “Rosalina”, regalando al pubblico una pausa musicale capace di coinvolgere anche gli altri coach. Nella serata condotta da Antonella Clerici, ancora dedicata alle audizioni al buio, l’incontro ha offerto qualcosa di diverso dalla consueta competizione per conquistare i concorrenti. Ha offerto il piacere di ritrovarsi intorno a una canzone e condividerla. È uno degli ingredienti che continuano a rendere riconoscibile il programma. The Voice Senior è uno show in cui le esibizioni dei partecipanti si intrecciano con quelle degli artisti seduti sulle poltrone rosse. E mentre Concato e Arisa si prendevano la scena, per le squadre si avvicinava il momento delle decisioni più difficili.

Le voci conquistano i coach, ma i posti si restringono

Tra le esibizioni della puntata si è distinta quella di Anna Cuomo, che ha affrontato “Brivido caldo” dei Matia Bazar. Anna ha scelto di proseguire il proprio percorso nella squadra di Fiorella Mannoia. Renzo Levi Minzi ha invece portato sul palco “Come il sole all’improvviso” di Zucchero, entrando nel team di Arisa, mentre Giuseppe Dettori, con “Spunta la luna dal monte”, ha raggiunto Nek.

Un repertorio vario, che ha attraversato atmosfere e sensibilità differenti, offrendo ai coach nuove possibilità per costruire le rispettive formazioni. A dare alla serata una dimensione particolarmente intensa è stata anche la partecipazione di Pasqualino Costantini, che ha cantato “L’acrobata” di Michele Zarrillo. Il concorrente ha ricordato il figlio Lorenzo, scomparso a causa della leucemia, legando la propria presenza nel programma a una promessa mantenuta. Una testimonianza dolorosa, nella quale il canto è diventato il modo per custodire un rapporto e portarlo davanti al pubblico: un passaggio che ha aggiunto alla gara il peso di una storia personale.

Per Arisa, Nek, Fiorella Mannoia e la coppia Clementino-Rocco Hunt, intanto, il lavoro di selezione si fa più impegnativo. Ciascun team potrà portare ai Knock Out soltanto sei concorrenti, per un totale di ventiquattro partecipanti: conquistare una poltrona durante le audizioni rappresenta dunque un primo passo, al quale dovrà seguire la conferma nelle scelte successive. La varietà delle voci raccolte rende ancora più delicato il compito dei coach, chiamati a valutare quali interpreti abbiano le possibilità migliori per affrontare la fase decisiva.

Il prossimo appuntamento, previsto per venerdì 30 ottobre, chiuderà le Blind Auditions e offrirà le ultime occasioni per entrare nelle squadre. Dopo il duetto di Arisa e Concato, resta così aperta soprattutto la partita dei concorrenti, che dovranno trasformare una buona prima impressione in un percorso convincente. È su questo equilibrio tra ospiti, racconti personali e competizione che The Voice Senior prepara il passaggio alla fase successiva, quando il numero dei posti renderà ogni scelta ancora più importante.

Fonte: fotogramma Rai

FONTI:

Rainews.it

Libero Magazine