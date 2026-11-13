Il Paradiso delle Signore, spoiler 14/11: la decisione di Marcello
Il Paradiso delle Signore 11, anticipazioni del 14 novembre 2026: Marcello si rivolge ad Adelaide, novità per Lia e Mirella.
La nuova puntata de Il Paradiso delle Signore 11, in onda sabato 14 novembre 2026 su Rai 1 alle ore 15:10, promette importanti sviluppi nelle vicende dei protagonisti della celebre soap opera italiana.
Al centro dell’episodio ci sarà soprattutto Marcello Barbieri, sempre più preoccupato per le condizioni di Riccardo, alle prese con una profonda crisi personale.
Dopo aver scoperto che l’amico ha ripreso ad assumere psicofarmaci, Marcello comprenderà che la situazione richiede un intervento più deciso.
Per questo motivo sceglierà di rivolgersi alla contessa Adelaide, nella speranza che possa contribuire ad aiutare Riccardo a superare il difficile momento.
Nel frattempo, Lia proverà a ricostruire il rapporto con il padre Carmine, mentre i preparativi per il compleanno di Mirella saranno complicati da un imprevisto.
Non mancheranno inoltre novità per Umberto, impegnato nella ricerca di Nicoletta, e per gli altri protagonisti del grande magazzino milanese.
Il Paradiso delle Signore 11: Marcello aiuterà Riccardo, il compleanno di Mirella
Le anticipazioni della puntata di sabato 14 novembre de Il Paradiso delle Signore 11 vedono Marcello prendere una decisione importante per il futuro di Riccardo.
Quest’ultimo sta attraversando un periodo particolarmente difficile dopo l’allontanamento di Nicoletta, che sembra aver compromesso il suo equilibrio emotivo.
Nonostante le rassicurazioni offerte all’amico, Riccardo continua infatti ad assumere pillole, alimentando la preoccupazione di Marcello.
Barbieri, consapevole di non poter affrontare da solo una situazione tanto delicata, deciderà di telefonare ad Adelaide per chiederle aiuto.
La contessa potrebbe quindi assumere un ruolo fondamentale nella vicenda, anche se resta da capire in che modo interverrà e quali conseguenze avrà la richiesta di Marcello.
Intanto, Umberto proseguirà le ricerche di Nicoletta, nel tentativo di rintracciarla e fare chiarezza sulla sua situazione.
Novità importanti riguarderanno anche Lia, che riceverà dalla madre il permesso di frequentare il padre Carmine.
La ragazza accoglierà positivamente questa possibilità, desiderosa di recuperare un legame familiare segnato da incomprensioni e tensioni.
Matteo, tuttavia, la inviterà a procedere con prudenza, mettendola in guardia dal concedere troppo rapidamente la propria fiducia.
Nel frattempo, al Paradiso continueranno i preparativi per il compleanno di Mirella, ma un inconveniente rischierà di compromettere la sorpresa organizzata dalle Veneri.
La torta preparata per la festa verrà infatti servita per errore ai soci del Circolo, costringendo Rebecca a trovare rapidamente una soluzione.
La giovane cercherà di rimediare facendo arrivare un altro dolce in Caffetteria, così da salvare i festeggiamenti.
Spazio anche a Diana, coinvolta nella preparazione degli abiti destinati alla mostra, mentre Iacopo farà una scoperta destinata a turbarlo profondamente.
L’appuntamento con Il Paradiso delle Signore è fissato eccezionalmente per sabato 14 novembre alle 15:10 su Rai 1, con una puntata che recupera lo stop della programmazione di lunedì 9 novembre.
Le vicende di Marcello, Adelaide e Riccardo si preparano così a entrare in una fase particolarmente delicata, lasciando aperti nuovi interrogativi sui prossimi sviluppi della soap.
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