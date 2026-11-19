Salma Ezzine Tale e Quale Show: chi è la vincitrice dell'edizione 2026

Selma Ezzine vince Tale e Quale Show 2026: età, origini marocchine, premio da 20mila euro e la possibilità di partecipare a Sanremo 2027.

Selma Ezzine è la vincitrice di Tale e Quale Show 2026. La giovane cantante italo-marocchina ha conquistato la sedicesima edizione del programma condotto da Carlo Conti, trionfando nella finale trasmessa mercoledì 18 novembre su Rai 1. Decisiva la sua interpretazione di Aretha Franklin sulle note di Think, che le ha permesso di superare Roberta Morise e Andrea Perroni. Un successo che rappresenta un'importante svolta nella carriera dell'artista, già conosciuta dal pubblico televisivo per la partecipazione a Dalla strada al palco. A soli 22 anni, Selma si conferma una delle giovani voci emergenti dello spettacolo italiano. Ma le soddisfazioni potrebbero non essere finite: la cantante è infatti impegnata anche nel percorso di Sanremo Giovani, con l'obiettivo di conquistare un posto al Festival del 2027. Scopriamo chi è, quali sono le sue origini e che cosa prevede il premio finale del programma.

Chi è Selma Ezzine: età, origini marocchine e carriera

Selma Ezzine è nata nel 2004 a San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento, ed è cresciuta a Ceppaloni, sempre nel territorio beneventano. Ha 22 anni e origini marocchine, un'identità culturale che accompagna il suo percorso personale e artistico. La passione per la musica nasce in famiglia, grazie soprattutto al padre, cantante e musicista, che ha contribuito ad avvicinarla al mondo delle sette note.

La giovane artista parla quattro lingue, italiano, arabo, inglese e francese, e ha iniziato a costruire la propria esperienza musicale esibendosi anche come artista di strada. La notorietà televisiva è arrivata grazie a Dalla strada al palco, il programma dedicato ai talenti che si esibiscono nelle piazze italiane, del quale è stata vincitrice.

La partecipazione a Tale e Quale Show ha rappresentato un'ulteriore occasione per dimostrare le sue capacità interpretative. Durante le nove puntate, Selma si è confrontata con alcune delle voci più celebri della musica, conquistando ripetutamente i vertici della classifica.

Nella finale del 18 novembre ha interpretato Aretha Franklin, ottenendo 71 punti nella classifica di serata e raggiungendo 603 punti complessivi. Alle sue spalle Roberta Morise, seconda con 588 punti, e Andrea Perroni, terzo con 582. Un risultato particolarmente significativo, considerando che alla vigilia dell'ultima puntata Morise precedeva Selma di appena due punti.

Tale e Quale Show 2026, il premio finale di Selma Ezzine

La vittoria di Selma Ezzine porta con sé anche un importante risvolto solidale. Il montepremi previsto per il vincitore di Tale e Quale Show 2026 ammonta a 20mila euro, ma non sarà incassato personalmente dalla cantante.

Come previsto dal programma, la somma sarà interamente devoluta in beneficenza e suddivisa in parti uguali tra la Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro e la Fondazione Franco Pannuti, impegnata nell'assistenza ai pazienti oncologici.

Selma conquista dunque il titolo di campionessa della sedicesima edizione, mentre il premio economico contribuirà a sostenere due realtà attive nell'ambito della salute e della solidarietà.

La finale ha visto anche la partecipazione straordinaria di Ficarra e Picone, chiamati ad affiancare i giudici Cristiano Malgioglio, Elettra Lamborghini e Alessandro Siani.

Selma Ezzine verso Sanremo 2027: la selezione di Stefano De Martino

Il futuro di Selma Ezzine potrebbe essere legato al Festival di Sanremo 2027. La cantante è infatti tra i 15 giovani artisti selezionati per proseguire il percorso di Sanremo Giovani 2026, grazie al brano inedito Io sognerò.

Il suo nome è stato scelto dalla commissione musicale presieduta da Stefano De Martino, conduttore e direttore artistico della prossima edizione del Festival. Non si tratta, dunque, di una chiamata diretta per partecipare alla manifestazione, ma di un'importante selezione che potrebbe aprirle le porte del Teatro Ariston.

Il prossimo appuntamento decisivo è previsto per l'11 dicembre, quando la trasmissione Sarà Sanremo definirà gli artisti che potranno accedere al Festival del 2027. Selma dovrà quindi superare ulteriori selezioni prima di poter festeggiare un eventuale debutto sanremese.

Per la giovane cantante campana, il successo a Tale e Quale Show arriva in un momento particolarmente favorevole della carriera. Dopo la vittoria a Dalla strada al palco nel 2025 e il trionfo nel varietà di Carlo Conti, la partecipazione a Sanremo rappresenterebbe un ulteriore passo verso l'affermazione nel panorama musicale italiano.

La sfida, adesso, sarà trasformare la popolarità conquistata attraverso le imitazioni televisive in una carriera discografica costruita sulla propria identità artistica.