Un Posto al Sole, spoiler 3-5/11: Lorenza e l’ultimatum al Vulcano

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Le prossime puntate di Un Posto al Sole, in onda dal 3 al 5 novembre 2026 su Rai 3, promettono nuovi colpi di scena e momenti di grande tensione. Al centro delle vicende ci sarà soprattutto Lorenza, pronta a ricattare i soci del Caffè Vulcano, mettendo in seria difficoltà Silvia, Diego e Nunzio. Nel frattempo, la situazione giudiziaria di Greta Fournier diventerà sempre più complicata, mentre Roberto Ferri continuerà a sostenerla nella speranza di dimostrarne l’innocenza. Marina Giordano, invece, dovrà fare i conti con il suo terribile segreto che rischierà di compromettere definitivamente i suoi equilibri familiari. Non mancheranno problemi neppure per Silvia e Michele, destinati a ricevere una notizia inaspettata da Renato Poggi.

Un Posto al Sole: il ricatto di Lorenza e il dramma di Greta

Martedì 3 novembre, le conseguenze dell’incidente avvenuto durante la festa del Día de los Muertos al Caffè Vulcano provocheranno nuove tensioni tra i dipendenti. Diego inizierà finalmente a comprendere le vere intenzioni di Lorenza, rendendosi conto di aver riposto la propria fiducia nella persona sbagliata. La ragazza arriverà infatti a ricattare i soci del locale, pretendendo del denaro in cambio della sua uscita di scena.

Intanto, Greta Fournier comprenderà la gravità della propria situazione giudiziaria. La pubblico ministero Lucia Cimmino continuerà a sospettare del suo coinvolgimento nella morte di Stefano Mori. Roberto Ferri, tuttavia, resterà convinto della sua innocenza e continuerà a offrirle sostegno. Una vicinanza che Marina sarà costretta ad accettare, pur nascondendo il proprio coinvolgimento nella vicenda.

Mercoledì 4 novembre, il ricatto di Lorenza metterà ulteriormente in difficoltà Silvia, Nunzio e Diego. I tre soci saranno però spinti a riflettere sugli errori commessi nei confronti di Samuel e Micaela, ritrovando una maggiore unità per affrontare i problemi del Vulcano.

Roberto, nel frattempo, continuerà a impegnarsi per dimostrare l’innocenza di Greta, rimanendo sorpreso dall’atteggiamento insolitamente comprensivo di Marina. La donna dovrà infatti mantenere il silenzio su quanto accaduto a Stefano Mori, convivendo con una crescente pressione psicologica.

Giovedì 5 novembre, per Silvia arriveranno ulteriori complicazioni. Oltre alla richiesta economica di Lorenza, la donna dovrà affrontare insieme a Michele una decisione destinata a sconvolgere la loro quotidianità: Renato ha intenzione di vendere l’appartamento in cui la coppia vive in affitto da anni.

Nel frattempo, Cristina finirà al centro delle attenzioni di una giornalista di Radio Golfo 99, intenzionata a ottenere informazioni sulla vicenda che coinvolge sua madre e Stefano Mori. Roberto reagirà duramente, decidendo di affrontare personalmente Scala.

Marina, invece, sarà sempre più tormentata dai sensi di colpa, mentre il timore che la verità possa emergere renderà ancora più difficile mantenere il controllo della situazione.

Le nuove puntate di Un Posto al Sole andranno in onda dal 3 al 5 novembre 2026, alle ore 20:50 su Rai 3, con gli episodi disponibili anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

Fonte: Facebook

Fonti verificate: TVSerial – anticipazioni settimanali e ComingSoon – anticipazioni del 3 novembre.