Ballando con le Stelle: qual è il cachet di Ornella Muti?

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Quanto guadagna Ornella Muti a Ballando con le stelle? A riaccendere la curiosità sui compensi dei protagonisti dello show di Milly Carlucci è Selvaggia Lucarelli, che nella newsletter Vale Tutto del 23 ottobre ha dedicato spazio al «mega cachet» dell’attrice. Un’indiscrezione ripresa da diverse testate e che riguarda una delle concorrenti più note dell’edizione 2026.

Ballando con le Stelle: quanto guadagna a puntata Ornella Muti?

Stando alla ricostruzione riportata da Fanpage, Muti, impegnata in gara al fianco del maestro Pasquale La Rocca, percepirebbe 40mila euro per ogni puntata. A questa somma si aggiungerebbero altri 4mila euro destinati a trucco, parrucco ed extra. Un trattamento economico che, secondo Lucarelli, sarebbe tra i più elevati riconosciuti a un concorrente del programma negli ultimi anni.

La cifra riguarda dunque il presunto compenso per ciascun appuntamento, non l’intera partecipazione alla trasmissione. Occorre inoltre distinguere il cachet dell’attrice dalle somme che sarebbero previste per i servizi accessori: ricondurre tutto a un guadagno personale netto sarebbe improprio.

Nel racconto di Lucarelli compare anche il confronto con Barbara d’Urso, concorrente della precedente edizione proprio insieme a La Rocca. Le indiscrezioni circolate allora sul compenso della conduttrice erano state però smentite dalla diretta interessata: un precedente che invita a trattare con cautela anche i paragoni economici tra i protagonisti dello show.