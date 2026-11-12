UPAS, spoiler dal 16 al 20/11: triste epilogo per Silvia e Michele

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Le prossime puntate di Un posto al sole (UPAS), in onda su Rai 3 fino a venerdì 20 novembre 2026, riserveranno colpi di scena e momenti particolarmente drammatici. Al centro delle vicende ci saranno soprattutto Michele Saviani e Silvia Graziani, destinati a vivere una delle delusioni più amare degli ultimi tempi. La coppia dovrà infatti fare i conti con la perdita della propria abitazione, dopo che Renato Poggi deciderà di accettare la proposta economica di Alberto Palladini. Ogni tentativo di salvare la casa sembrerà ormai inutile e i due saranno costretti a cercare una nuova sistemazione. Ma le anticipazioni non si fermeranno qui: nella puntata del 20 novembre emergerà anche un dettaglio inquietante legato alla morte di Stefano Mori, mentre una tragedia sconvolgerà profondamente la famiglia Cirillo.

UPAS, Michele e Silvia devono lasciare casa: le anticipazioni fino al 20 novembre

Le anticipazioni di UPAS dal 16 al 20 novembre confermano che per Michele e Silvia arriverà un momento particolarmente difficile. Renato, intenzionato a vendere l’appartamento per aiutare Angela e Franco, si ritroverà davanti a una proposta impossibile da ignorare.

Alberto Palladini, desideroso di riappropriarsi di una parte dello storico palazzo appartenuto alla sua famiglia, avanzerà infatti un’offerta per acquistare l’immobile.

Michele e Silvia tenteranno disperatamente di trovare una soluzione alternativa, ma la situazione precipiterà nella puntata di mercoledì 18 novembre, quando Renato avrà ormai accettato la proposta di Alberto.

Il proprietario dell’appartamento sarà tormentato dai sensi di colpa, consapevole delle conseguenze della propria decisione.

Nella puntata di giovedì 19 novembre, Alberto si dimostrerà completamente irremovibile, rifiutandosi di venire incontro alle richieste della coppia.

Per Michele e Silvia non resterà quindi altra possibilità che cercare rapidamente una nuova abitazione. Si chiuderà così un capitolo importante della loro vita, anche se le anticipazioni non prevedono un’uscita definitiva dei personaggi dalla soap.

Intanto, anche gli altri abitanti di Palazzo Palladini dovranno affrontare cambiamenti significativi, con l’inizio dei lavori per dividere la storica Terrazza in due appartamenti.

Venerdì 20 novembre, invece, l’attenzione si sposterà soprattutto su Marina Giordano e sulla famiglia Cirillo.

Greta, ancora in carcere, ripenserà al giorno in cui ha ritrovato il cadavere di Stefano Mori. Proprio durante questi ricordi riaffiorerà un particolare apparentemente trascurabile, ma potenzialmente decisivo per le indagini.

La nuova informazione potrebbe mettere seriamente nei guai Marina, facendo emergere ulteriori interrogativi sul suo coinvolgimento nella vicenda.

Nel frattempo, Manuela e Serena dovranno affrontare un compito dolorosissimo: comunicare a Monica e Micaela il tragico epilogo della vicenda di Maurizio.

L’uomo, dopo aver deciso di raccontare la verità sulla notte in cui furono concepite le gemelle, sarà stato colpito da un improvviso peggioramento delle proprie condizioni di salute.

La puntata del 20 novembre si preannuncia dunque carica di tensione, tra rivelazioni, dolore e nuovi misteri destinati a influenzare gli equilibri dei protagonisti.

UPAS continua ad andare in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3.

FONTI:

TVSOAP

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