Stipendi novembre 2026: importi su NoiPA e possibili trattenute

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Gli stipendi di novembre 2026 del personale scolastico iniziano a essere visibili sulla piattaforma NoiPA. Docenti e personale ATA con contratto a tempo indeterminato o con supplenza fino al 30 giugno e al 31 agosto possono consultare l’importo netto previsto per il prossimo pagamento. Non tutti, tuttavia, riceveranno la stessa cifra del mese precedente. Novembre potrebbe infatti riservare alcune variazioni, soprattutto a causa delle trattenute fiscali e delle eventuali decurtazioni legate alla partecipazione agli scioperi. Tra le voci da controllare figurano il secondo acconto IRPEF, le addizionali regionali e comunali e le trattenute per le giornate di astensione dal lavoro. Il cedolino completo sarà disponibile soltanto nelle prossime settimane, mentre l’accredito ordinario è previsto per lunedì 23 novembre 2026.

Una delle principali cause di un possibile stipendio più basso riguarda il secondo o unico acconto IRPEF relativo al 2026, derivante dalla dichiarazione dei redditi presentata attraverso il modello 730. La trattenuta interessa esclusivamente i lavoratori tenuti al versamento e il suo importo dipende dalla situazione fiscale individuale. Non si tratta, dunque, di una riduzione generalizzata delle retribuzioni del personale scolastico. Un altro elemento da considerare riguarda le trattenute per gli scioperi effettuati nel mese di ottobre. I docenti e gli ATA che hanno aderito alle mobilitazioni potrebbero trovare nel cedolino di novembre le relative decurtazioni, qualora siano già state contabilizzate. Non dovrebbe invece essere ancora applicata la trattenuta relativa allo sciopero del 30 ottobre, per il quale saranno necessari i tempi tecnici di registrazione. Novembre rappresenta inoltre l’ultimo mese del 2026 in cui vengono ordinariamente applicate le addizionali regionali e comunali all’IRPEF.

Le trattenute riprenderanno generalmente da marzo 2027. Anche queste voci possono incidere sull’importo netto percepito dai dipendenti scolastici. Per conoscere l’importo dello stipendio è possibile accedere all’area riservata del portale NoiPA e consultare la sezione dedicata ai pagamenti. Attualmente è disponibile, o in fase di pubblicazione, l’importo netto, mentre il cedolino dettagliato è atteso indicativamente tra il 17 e il 18 novembre 2026. La data prevista per l’accredito dello stipendio ordinario è lunedì 23 novembre 2026. Per le supplenze brevi e saltuarie, invece, le tempistiche possono essere differenti, in quanto legate alle emissioni speciali e alle procedure di autorizzazione dei pagamenti. Per comprendere eventuali differenze rispetto a ottobre sarà quindi necessario verificare attentamente tutte le voci del cedolino, comprese le trattenute fiscali, gli eventuali conguagli e i compensi accessori. La tredicesima mensilità, infine, non è compresa nello stipendio di novembre, ma sarà corrisposta a dicembre.

Fonte: Pixabay