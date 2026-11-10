UPAS spoiler 10/11: Alberto vuole comprare la casa di Renato

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Le nuove puntate di Un posto al sole promettono grandi colpi di scena per gli abitanti di Palazzo Palladini. Al centro delle anticipazioni di martedì 10 novembre 2026 troviamo Alberto Palladini, pronto a interessarsi all’appartamento in cui vivono Michele Saviani e Silvia Graziani. La coppia sta attraversando un momento particolarmente delicato dopo la decisione di Renato Poggi di mettere in vendita l’immobile. Una scelta che rischia di cambiare radicalmente la loro quotidianità e che potrebbe favorire proprio Alberto. L’avvocato, infatti, non ha mai dimenticato il passato della sua famiglia e il legame con Palazzo Palladini. Intanto, sul fronte delle altre vicende, Marina Giordano e Roberto Ferri continuano a fare i conti con le conseguenze del caso Stefano Mori, mentre le indagini si avvicinano a una svolta decisiva.

UPAS, Alberto vuole acquistare la casa di Michele e Silvia: cosa succederà

La decisione di Renato Poggi di vendere l’appartamento occupato da Michele e Silvia continua a provocare tensioni. L’uomo ha bisogno di denaro per aiutare Franco e Angela, intenzionati ad acquistare un immobile in Sicilia, ma la sua scelta rischia di mettere in seria difficoltà i due inquilini.

Nella puntata di martedì 10 novembre, un incontro casuale tra Alberto Palladini e l’agente immobiliare incaricato di valutare l’abitazione risveglierà nell’avvocato vecchi ricordi. Alberto tornerà a pensare ai tempi in cui Palazzo Palladini apparteneva alla sua famiglia, maturando un interesse sempre più concreto per l’immobile.

Per Michele e Silvia, che stanno valutando la possibilità di acquistare personalmente la casa, si prospetta dunque una situazione complicata. La presenza di un potenziale compratore potrebbe infatti compromettere i loro progetti.

Le anticipazioni delle puntate successive confermano che Alberto presenterà un’offerta d’acquisto a Renato, mettendo ulteriormente in difficoltà la coppia. Renato finirà per accettare la proposta, nonostante i sensi di colpa nei confronti dei suoi inquilini.

Michele e Silvia dovranno così affrontare la prospettiva di lasciare rapidamente l’abitazione alla quale sono profondamente legati, mentre Alberto si mostrerà inflessibile.

Nel frattempo, anche la vicenda legata alla morte di Stefano Mori subirà un’accelerazione. Marina sarà parzialmente rassicurata dall’improvvisa partenza di Greta, mentre Roberto continuerà a nutrire forti preoccupazioni. Damiano proseguirà le indagini seguendo la pista suggerita da Ferri, ma una mossa di Walter Scala determinerà una svolta drammatica.

Le prossime puntate si annunciano quindi particolarmente movimentate, tra problemi familiari, interessi immobiliari e nuovi sviluppi giudiziari.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì alle 20:50 su Rai 3, con gli episodi disponibili anche sulla piattaforma RaiPlay.

FONTI:

Libero Magazine