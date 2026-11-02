Manovra, Conte attacca Meloni: «Tagli alla scuola, soldi alle armi»

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Si infiamma lo scontro politico sulla Manovra 2027, con il leader del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, che punta il dito contro le scelte economiche del governo guidato da Giorgia Meloni. Al centro delle polemiche finiscono soprattutto le risorse destinate alla difesa, la riduzione degli organici scolastici e gli interventi sulla rivalutazione delle pensioni.

L’ex presidente del Consiglio ha definito il provvedimento una «Manovra di Halloween», accusando l’esecutivo di privilegiare le spese militari rispetto ai servizi pubblici. Particolarmente controversa è la previsione di 6.974 posti in meno nella scuola, tra insegnanti e personale amministrativo, tecnico e ausiliario.

Una riduzione che, secondo le opposizioni, rischia di aggravare le difficoltà degli istituti scolastici, già alle prese con carenze di personale e crescenti esigenze educative. Il governo, invece, richiama il calo demografico e la necessità di adeguare gli organici alla diminuzione degli studenti. Lo scontro si allarga anche alla sanità e alle pensioni, mentre il disegno di legge di Bilancio si prepara ad affrontare l’esame parlamentare.

Quasi 7mila posti in meno nella scuola: Conte accusa il governo Meloni

«È proprio la Manovra di Halloween: da quel che sta venendo fuori fa venire i brividi». Con queste parole Giuseppe Conte ha attaccato la Legge di Bilancio 2027, contestando le priorità economiche dell’esecutivo.

Secondo il presidente del Movimento 5 Stelle, il governo avrebbe scelto di destinare 14 miliardi di euro aggiuntivi nel biennio alla difesa, mentre scuola, sanità e pensioni subirebbero pesanti restrizioni.

La questione più delicata riguarda proprio il sistema scolastico. L’articolo 66 del disegno di legge prevede, a partire dall’anno scolastico 2027/2028, una riduzione di 4.925 posti nell’organico dell’autonomia scolastica e di 2.049 posti per il personale ATA.

Complessivamente si tratta di 6.974 unità, con risparmi stimati in 83,9 milioni di euro nel 2027 e circa 251,7 milioni annui dal 2028.

Conte ha ricordato la proposta del Movimento 5 Stelle di destinare 13,5 miliardi di euro, attualmente collegati al progetto del Ponte sullo Stretto, al miglioramento degli edifici scolastici e dei servizi per gli studenti.

Le critiche arrivano anche dai sindacati. La segretaria generale della Cisl, Daniela Fumarola, ha contestato la riduzione del personale, sottolineando come la diminuzione degli alunni potrebbe rappresentare un’opportunità per realizzare classi meno numerose e potenziare il tempo pieno.

Sul fronte delle pensioni, la manovra introduce una stretta sulla rivalutazione degli assegni superiori a quattro volte il trattamento minimo, con risparmi per lo Stato stimati in 14,2 miliardi di euro nell’arco di dieci anni, al lordo degli effetti fiscali.

Accuse respinte dalla maggioranza

Non mancano le risposte della maggioranza. Il capogruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Galeazzo Bignami, ha respinto le accuse, sostenendo che l’adeguamento degli organici scolastici sia collegato alla diminuzione della popolazione studentesca e agli impegni assunti nell’ambito del PNRR.

Bignami ha inoltre precisato che, secondo la maggioranza, non si tratterebbe di una riduzione delle cattedre effettivamente necessarie, ma di un adeguamento delle dotazioni di personale.

Una posizione contestata dal Movimento 5 Stelle, secondo cui le nuove riduzioni, sommate a quelle già previste dalla precedente manovra, porterebbero a quasi 15mila posti in meno nel sistema scolastico.

Il vicepremier Matteo Salvini ha intanto aperto alla possibilità di modifiche durante l’esame parlamentare.

Resta dunque aperto il confronto sulle priorità della politica economica italiana, con scuola, pensioni e sanità destinate a occupare un ruolo centrale nel dibattito sulla Legge di Bilancio 2027

Fonti: ANSA, 1° novembre 2026; ANSA, dati sui tagli alla scuola; Sky TG24, confronto tra maggioranza e opposizioni.