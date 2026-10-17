The Voice Senior, cosa è successo nella puntata del 16 ottobre

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La seconda puntata di The Voice Senior, andata in onda venerdì 16 ottobre su Rai 1, ha confermato la formula che ha reso il talent di Antonella Clerici uno degli appuntamenti più amati dal pubblico.

Le nuove Blind Auditions hanno mescolato grandi voci, storie personali e seconde occasioni, con diversi concorrenti capaci di conquistare contemporaneamente tutti i coach.



A dominare la serata sono state soprattutto le emozioni, tra lacrime, ricordi e numerose standing ovation dello studio. Antonella Clerici ha accompagnato con la consueta sensibilità i protagonisti, lasciando spazio ai loro racconti prima e dopo le esibizioni.

Tra i momenti più intensi spicca il duetto tra Arisa e Francesca Magnelli sulle note de La donna cannone di Francesco De Gregori. Fiorella Mannoia e Clementino hanno invece cambiato completamente registro, trasformando lo studio in una festa con Vengo anch’io. No, tu no.



Una performance improvvisata e trascinante che ha fatto alzare in piedi il pubblico. Applausi anche per Rosella Vespignani, protagonista di una convincente interpretazione de L’importante è finire di Mina. A sorprendere è stato inoltre Ivano Calcagno, tornato davanti alle telecamere quarant’anni dopo le sue partecipazioni al Festival di Sanremo. Tra musica e storie di riscatto, la serata ha mostrato ancora una volta come a The Voice Senior la gara finisca spesso per diventare quasi un pretesto per raccontare vite e sogni.

The Voice Senior, le emozioni più forti della puntata

Uno dei volti simbolo della serata è stato quello di Francesca Magnelli, capace di creare immediatamente un forte legame con Arisa. Dopo la sua esibizione, la coach ha deciso di raggiungerla direttamente sul palco. Insieme hanno intonato La donna cannone, regalando allo studio uno dei passaggi più emozionanti della seconda puntata. Una sintonia che ha poi portato Francesca a scegliere proprio il Team Arisa. Grande protagonista anche Rosella Vespignani, 63 anni e insegnante di canto della provincia di Forlì.



La concorrente, iscritta al programma a sua insaputa da un’allieva, ha affrontato un brano difficile come L’importante è finire.

La sua voce ha convinto tutti: quattro poltrone girate e approvazione unanime dei coach.

Rosella ha infine scelto la squadra formata da Clementino e Rocco Hunt. Quattro sì anche per Ivano Calcagno, 63enne cantautore e scultore ligure, che ha interpretato Il cielo in una stanza di Gino Paoli.

Per lui si è trattato di un ritorno televisivo particolarmente significativo dopo le partecipazioni a Sanremo nel 1984 e nel 1986.

La sua interpretazione elegante ha conquistato Fiorella Mannoia, scelta da Calcagno per proseguire il percorso nel programma. Ma la puntata del 16 ottobre non ha vissuto soltanto di commozione.



Fiorella Mannoia e Clementino hanno improvvisato Vengo anch’io. No, tu no, omaggiando Enzo Jannacci.

Clementino ha inserito anche una parte rap in extrabeat, dando al brano una veste completamente diversa.

Il pubblico ha risposto con una standing ovation, in uno dei momenti più divertenti della serata. Non tutte le storie hanno però avuto un lieto fine: tra gli eliminati ha fatto discutere Luca Simonetta Sandri, attore e doppiatore noto anche per essere stato la voce italiana di Dipsy dei Teletubbies. Alla fine delle Blind Auditions Arisa ha accolto Claudia Fumara e Francesca Magnelli, mentre Fiorella Mannoia ha conquistato Patricia Carlini e Ivano Calcagno.



Nel Team Nek sono entrati Cristina Orsi, Cinzia Trucco, Valerio Valenti e Vittorio Gasso.

Clementino e Rocco Hunt hanno invece portato nella propria squadra Rosella Vespignani e Bianka De Fazi.Una puntata che conferma l’identità di The Voice Senior: meno ossessione per la competizione e più spazio alle persone, ai ricordi e alla possibilità di concedersi una nuova occasione anche dopo i sessant’anni.

FONTI:

Rainews.it

Libero Magazine