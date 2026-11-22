Docenti Docenti, Pittoni sul doppio canale: "Non molliamo!"

Mario Pittoni torna sul doppio canale di reclutamento dei docenti e promette di non arretrare.

Il dibattito sul reclutamento degli insegnanti torna ad accendersi dopo le ultime dichiarazioni di Mario Pittoni. Il responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega è intervenuto sui social il 20 novembre, ribadendo la volontà di portare avanti la proposta del doppio canale di reclutamento. Un sistema che punta a valorizzare anche le graduatorie, affiancandole alla tradizionale procedura concorsuale. Le parole di Pittoni hanno immediatamente alimentato il confronto tra i docenti, facendo emergere posizioni differenti. Da una parte c'è chi sostiene la necessità di una riforma strutturale delle assunzioni, dall'altra chi richiama il valore dei concorsi già superati. Non mancano, inoltre, perplessità sull'effettiva utilità delle misure adottate finora, soprattutto per quanto riguarda la distribuzione territoriale dei posti disponibili.

Doppio canale di reclutamento, Pittoni ribadisce la sua posizione

Attraverso un messaggio pubblicato sui social, Mario Pittoni ha confermato la propria posizione sulla necessità di introdurre un doppio canale di reclutamento che coinvolga tutti i posti disponibili e riconosca pari dignità alle diverse graduatorie.

«Sia chiaro che sul DOPPIO CANALE di reclutamento dei docenti, QUELLO VERO che interviene su tutti i posti e garantisce pari dignità a tutte le graduatorie salvaguardando così la forza contrattuale dell'intera categoria, non abbiamo alcuna intenzione di mollare!», ha dichiarato Pittoni.

Il messaggio evidenzia la volontà di continuare a sostenere una riforma complessiva delle procedure di assunzione, evitando interventi limitati soltanto ad alcune categorie di aspiranti docenti.

Il riferimento alla pari dignità delle graduatorie rappresenta uno degli elementi centrali della posizione espressa da Pittoni. L'obiettivo dichiarato è quello di costruire un sistema capace di riconoscere i diversi percorsi di accesso all'insegnamento.

Resta tuttavia da chiarire attraverso quali strumenti normativi e con quali modalità concrete tale proposta potrebbe essere realizzata. Le dichiarazioni, infatti, esprimono un impegno politico, ma non costituiscono di per sé l'annuncio di una nuova disposizione già approvata.

Le reazioni dei docenti: tra sostegno, concorsi e posti residui

Le parole di Pittoni hanno suscitato numerose reazioni sui social, mettendo in evidenza le differenti sensibilità presenti nel mondo della scuola.

Una parte degli utenti sostiene apertamente il doppio canale, considerandolo una soluzione strutturale per superare le criticità del reclutamento. Secondo questa posizione, occorre intervenire su tutti i posti disponibili, garantendo pari dignità alle graduatorie e tutelando la forza contrattuale dell'intera categoria.

Altri insegnanti, invece, richiamano l'attenzione sui diritti di chi ha già superato una procedura concorsuale. In particolare, viene ricordato il principio dell'accesso ai pubblici impieghi mediante concorso, previsto dall'articolo 97 della Costituzione. Da questa prospettiva emerge la richiesta di tutelare prioritariamente gli aspiranti docenti risultati idonei o vincitori nelle selezioni già svolte, pur trattandosi di situazioni giuridiche differenti.

Non mancano poi osservazioni critiche sulla gestione dei posti residui, soprattutto nelle regioni meridionali. Un utente definisce le misure finora votate sostanzialmente inutili per queste disponibilità e auspica un intervento più incisivo, capace di tradurre il doppio canale in una soluzione effettivamente applicabile.

Il confronto conferma quanto il tema del reclutamento continui a essere divisivo. Tra richieste di stabilizzazione, tutela delle graduatorie concorsuali e necessità di coprire i posti vacanti, il nodo principale resta quello delle modalità con cui un'eventuale riforma potrebbe conciliare le diverse esigenze.

Per il momento, la posizione di Pittoni è chiara: l'impegno sul doppio canale proseguirà. Per conoscere gli eventuali sviluppi concreti sarà necessario attendere iniziative normative e provvedimenti ufficiali.