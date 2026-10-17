GF VIP: momento strappalacrime tra Giancarlo e il padre

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Momento di grande emozione nella Casa del Grande Fratello Vip. Nel corso della puntata di venerdì 16 ottobre, Giancarlo Danto ha ricevuto una sorpresa che difficilmente dimenticherà: l’incontro con il padre Carmelo, arrivato nel reality proprio nel giorno del suo compleanno. Prima della sorpresa, Danto aveva ripercorso il rapporto con il padre, ricordando i tanti sacrifici compiuti per la famiglia e la sua instancabile dedizione al lavoro.

Il concorrente aveva raccontato anche un lato più intimo del loro legame: la difficoltà di Carmelo, uomo dal carattere riservato, nel manifestare apertamente i propri sentimenti. Un pensiero, in particolare, aveva commosso il pubblico: «Vorrei che fosse orgoglioso di me». Danto aveva infatti confessato di sentire il bisogno di ricevere dal padre quelle parole e di poterlo finalmente riabbracciare.

GF VIP: una sorpresa per Giancarlo

La produzione ha quindi organizzato la sorpresa. Nel Localino della Casa, Giancarlo ha trovato un telefono con il quale avrebbe dovuto parlare con Carmelo. La chiamata, però, è rimasta senza risposta. Il motivo è diventato chiaro pochi istanti dopo: il padre era già all’interno della Casa.

Quando se lo è trovato davanti, Danto è scoppiato in lacrime, stringendolo in un lungo abbraccio. Carmelo ha così pronunciato le parole che il figlio desiderava ascoltare: «Sono orgoglioso di te», spiegando di essere felice per tutto ciò che Giancarlo è riuscito a costruire con le proprie forze.

Il padre gli ha inoltre assicurato che lui e la madre continueranno a essergli accanto e a sostenerlo nel suo percorso. Prima di lasciare la Casa, Carmelo ha voluto consegnare al figlio anche un semplice consiglio: «Sii sempre te stesso».

Un incontro intenso che ha mostrato il volto più intimo di Giancarlo Danto e trasformato una normale sorpresa televisiva in un momento di riconciliazione emotiva tra padre e figlio.

Fonte: Facebook

FONTI:

TGCOM24