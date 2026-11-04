Concorso straordinario docenti Trento: bando approvato per 14 cdc

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La Provincia autonoma di Trento ha approvato il bando del concorso straordinario per docenti relativo all’anno scolastico 2026/2027. La procedura è finalizzata all’assunzione a tempo indeterminato di insegnanti della scuola secondaria di primo e secondo grado. Il provvedimento, adottato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 1690 del 30 ottobre 2026, interessa complessivamente 14 classi di concorso. Il concorso straordinario, riservato ai docenti abilitati in possesso di specifici requisiti di servizio, rientra nel piano provinciale di stabilizzazione del personale scolastico. L’obiettivo è rispondere al fabbisogno delle istituzioni scolastiche, valorizzando l’esperienza degli insegnanti e garantendo una maggiore continuità didattica.

Concorso docenti Trento 2026/27: classi di concorso, requisiti e prove

Le 14 classi di concorso interessate comprendono diverse discipline della scuola secondaria. Per il primo grado sono previste AM30 (Musica), AM2B (Inglese), AM2D (Tedesco), AB56 (Chitarra), AG56 (Flauto), AI56 (Percussioni) e AM56 (Violino).

Per la scuola secondaria di secondo grado figurano invece A-18 (Filosofia e scienze umane), A-33 (Scienze e tecnologie aeronautiche), A-37 (Scienze e tecnologie delle costruzioni), A-45 (Scienze economico-aziendali), A-46 (Scienze giuridico-economiche), AS2B (Inglese) e AS2D (Tedesco).

Per partecipare alla selezione è necessario essere inseriti nelle graduatorie di istituto della Provincia autonoma di Trento per il triennio 2024-2027 e possedere l’abilitazione all’insegnamento nella specifica classe di concorso, oppure un titolo estero riconosciuto in Italia.

È inoltre richiesto un servizio di insegnamento di almeno tre anni, maturato tra l’anno scolastico 2018/2019 e il 2025/2026, presso istituzioni scolastiche e formative provinciali o scuole statali. Almeno uno dei tre anni deve essere stato svolto nella classe di concorso per cui si partecipa. Ai fini dell’ammissione viene considerato il servizio prestato nella scuola secondaria.

Il concorso è una procedura per titoli ed esami. Le modalità specifiche della prova, i programmi e i criteri di valutazione dovranno essere verificati nel testo integrale del bando e nei relativi allegati, senza confonderli con quelli previsti dai concorsi nazionali.

Concorso straordinario docenti Trento: dove presentare la domanda

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale Vivoscuola, nella sezione «Concorsi – Figura professionale: Docente della scuola a carattere provinciale».

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato in 30 giorni, decorrenti dal giorno successivo alla pubblicazione del bando sul Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol.

L’assessore provinciale all’istruzione Francesca Gerosa ha sottolineato l’importanza della procedura per rafforzare gli organici e assicurare maggiore stabilità alle scuole. Ha inoltre annunciato una nuova programmazione triennale per il periodo 2027-2030, che darà priorità alle classi di concorso non ancora interessate dalle selezioni.