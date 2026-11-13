Reclutamento docenti, Pittoni: «Il doppio canale è l’obiettivo finale»

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Il doppio canale di reclutamento degli insegnanti resta l’obiettivo finale della Lega per il futuro della scuola italiana. A ribadirlo è Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione del partito e già presidente della commissione Cultura al Senato, attraverso un nuovo intervento pubblicato sulla propria pagina Facebook. Al centro delle dichiarazioni dell’esponente leghista ci sono le procedure concorsuali, il destino delle graduatorie e la necessità di garantire maggiore stabilità lavorativa agli insegnanti precari. Secondo Pittoni, gli impegni assunti dal precedente Governo con la Commissione europea non si esauriscono con i tre concorsi previsti dal PNRR, ma comportano anche l’organizzazione di procedure concorsuali annuali, indipendentemente dalla presenza di graduatorie ancora utilizzabili. Una situazione che, a giudizio dell’esponente della Lega, rischia di alimentare ulteriormente l’incertezza professionale dei docenti e di rendere più complesso il sistema di accesso all’insegnamento.

Doppio canale di reclutamento, dalle graduatorie regionali alle GPS per il ruolo

Nel suo intervento, Pittoni critica il modello dei concorsi annuali, sostenendo che il limite temporale di dodici mesi imponga procedure poco adatte a valutare adeguatamente le capacità, l’esperienza e l’attitudine all’insegnamento dei candidati. L’ex senatore rivendica alcuni risultati già raggiunti, tra cui il ripristino delle idoneità e delle graduatorie di merito, oltre all’introduzione degli elenchi regionali. Misure che, secondo Pittoni, consentono di valorizzare anche i docenti che hanno superato le prove concorsuali senza rientrare immediatamente tra i vincitori, evitando di costringerli a partecipare ripetutamente a nuove selezioni.

L’obiettivo politico dichiarato rimane tuttavia il doppio canale di reclutamento, un sistema che affianchi alle procedure concorsuali un ulteriore percorso di accesso al ruolo attraverso le graduatorie. Per completare questo progetto, Pittoni ritiene necessaria l’introduzione delle GPSR, le Graduatorie provinciali per le supplenze e il ruolo, una proposta che richiederebbe il via libera della Commissione europea. L’esponente leghista chiede inoltre meccanismi capaci di assicurare pari dignità alle diverse graduatorie, superando le contrapposizioni tra categorie di aspiranti docenti.

Il doppio canale, nelle intenzioni di Pittoni, dovrebbe rispondere a due esigenze fondamentali: garantire agli studenti una maggiore continuità didattica e offrire agli insegnanti prospettive occupazionali più stabili. «Di guerre fratricide la stragrande maggioranza dei docenti ha le scatole piene», conclude Pittoni, sottolineando la necessità di superare le divisioni interne al mondo della scuola. Al momento, tuttavia, il doppio canale e le GPSR restano obiettivi politici e non misure già operative. La loro eventuale introduzione dipenderà da ulteriori interventi normativi e, per quanto riguarda le GPSR, dal necessario confronto con le istituzioni europee.

Fonte: foto inviatami da Mario Pittoni