Caso Orlandi Scomparsa Emanuela Orlandi: spunta un nuovo telefonista

Nuovi sviluppi nel caso di Emanuela Orlandi: i carabinieri del Ris sulle tracce di un misterioso telefonista.

Nuovi importanti sviluppi nel mistero della scomparsa di Emanuela Orlandi, la quindicenne cittadina vaticana di cui si sono perse le tracce il 22 giugno 1983. A distanza di oltre 43 anni, le indagini potrebbero aver imboccato una nuova strada grazie agli accertamenti scientifici effettuati dai carabinieri del Ris di Roma. Al centro dell'attenzione degli investigatori è finito un misterioso telefonista, mai emerso in precedenza nei diversi filoni d'inchiesta, che avrebbe contattato la famiglia della ragazza pochi giorni dopo la sua sparizione. La notizia, diffusa martedì 24 novembre 2026, riaccende i riflettori su uno dei più intricati misteri della cronaca italiana. Gli inquirenti sarebbero riusciti a isolare la voce dell'uomo, la cui identità, tuttavia, resta ancora sconosciuta.

Emanuela Orlandi, chi è il misterioso telefonista?

Gli accertamenti tecnici condotti dai carabinieri del Reparto Investigazioni Scientifiche avrebbero consentito di raccogliere elementi significativi riconducibili a uno specifico profilo. L'uomo avrebbe telefonato una sola volta all'abitazione della famiglia Orlandi, sostenendo di essere in possesso di informazioni sulla ragazza scomparsa.

Le indagini, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma, puntano adesso a identificare il misterioso interlocutore e a verificare eventuali collegamenti con altri personaggi comparsi nel corso delle numerose inchieste sulla sparizione della giovane cittadina vaticana.

Quella delle telefonate anonime rappresenta una delle piste storiche del caso Orlandi. Nei giorni successivi alla scomparsa della quindicenne furono diverse le persone che contattarono i familiari, fornendo informazioni la cui attendibilità risultò spesso difficile da verificare. Tra i telefonisti più conosciuti figurano quelli passati alle cronache con i nomi di Pierluigi, Mario e dell'Amerikano.

La nuova scoperta è stata accolta con fiducia dall'avvocata Laura Sgrò, legale della famiglia Orlandi, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto dalla magistratura. Anche Fabio Roscani, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle scomparse di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori, ha manifestato attenzione per gli ultimi sviluppi, ribadendo l'importanza della collaborazione con la Procura capitolina.

Resta da comprendere se il nuovo telefonista fosse realmente in possesso di informazioni sulla sorte della ragazza oppure se la sua chiamata costituisse l'ennesimo tentativo di depistaggio. Al momento non è stato accertato un suo effettivo coinvolgimento nella scomparsa. Dopo oltre quattro decenni di interrogativi, ipotesi e piste investigative, la famiglia Orlandi continua ad attendere la verità.