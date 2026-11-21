Stipendi Scuola NoiPA gennaio 2027: aumenti per docenti e ATA

Stipendi NoiPA gennaio 2027: arriva la terza tranche del CCNL scuola.

Il 2027 si aprirà con nuovi aumenti degli stipendi per docenti e personale ATA. Dal 1° gennaio entrerà infatti in vigore la terza e ultima tranche del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027, sottoscritto definitivamente il 1° luglio 2026. Gli incrementi interesseranno insegnanti, collaboratori scolastici, assistenti amministrativi e tecnici e DSGA. Le cifre varieranno in base alla qualifica professionale e all'anzianità di servizio. Le prime due tranche sono già state riconosciute nel corso del 2026, insieme ai relativi arretrati. Con il cedolino NoiPA di gennaio arriverà dunque l'ultimo adeguamento previsto dal contratto. Gli importi saranno calcolati al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali. Per alcune categorie sono previsti anche aggiornamenti delle indennità accessorie. Il personale ATA potrà inoltre beneficiare di un pagamento straordinario di 110 euro, purché in possesso dei requisiti contrattuali.

Stipendi scuola gennaio 2027: tutti gli aumenti previsti

Gli incrementi della terza tranche saranno differenti a seconda della posizione stipendiale dei dipendenti. Per i docenti della scuola dell'infanzia e primaria nella fascia iniziale è previsto un aumento tabellare di 33,28 euro lordi mensili.

Per gli insegnanti laureati della scuola secondaria di secondo grado con almeno 35 anni di anzianità, invece, l'incremento raggiungerà i 56 euro. A queste somme si aggiungerà l'adeguamento della Retribuzione professionale docenti (RPD), che aumenterà di 5,30 euro fino a 14 anni di servizio, di 6,60 euro tra 15 e 27 anni e di 8,30 euro dai 28 anni.

Complessivamente, considerando stipendio tabellare e RPD, gli aumenti nei due esempi citati saranno rispettivamente di 38,58 e 64,30 euro lordi mensili. Novità anche per i collaboratori scolastici, che riceveranno incrementi tabellari compresi tra 25,91 e 33,48 euro lordi mensili.

Per gli assistenti amministrativi e tecnici gli aumenti varieranno invece da 28,89 a 38,66 euro, in relazione all'anzianità. Sono previsti adeguamenti anche per i DSGA, con incrementi tabellari da 37,83 a 58,87 euro e un aggiornamento della parte fissa dell'indennità di direzione.

Per il personale ATA si aggiungerà inoltre l'adeguamento del Compenso individuale accessorio (CIA), secondo le disposizioni contrattuali. Un'altra novità riguarda il pagamento di un importo una tantum di 110 euro lordi, riservato esclusivamente al personale ATA.

La somma sarà corrisposta nel mese di gennaio 2027 ai dipendenti a tempo indeterminato e ai supplenti annuali o fino al termine delle attività didattiche in servizio nell'anno scolastico 2025/2026. Per i lavoratori a tempo determinato sarà necessario che il contratto sia iniziato entro il 31 dicembre 2025 e non sia cessato anticipatamente.

In caso di rapporto di lavoro part-time, l'importo sarà proporzionato alla percentuale di servizio. Il bonus non rappresenterà un aumento permanente dello stipendio, ma un pagamento straordinario previsto dall'articolo 7 del CCNL.

Occorre inoltre distinguere gli incrementi della sola tranche di gennaio dagli aumenti complessivi maturati durante il triennio contrattuale. Le cifre indicate sono infatti lorde e non corrispondono necessariamente alle somme nette che compariranno in busta paga.

Lo stipendio tabellare viene corrisposto per tredici mensilità, mentre la RPD viene riconosciuta per dodici mensilità. Gli incrementi del 2027 avranno effetti anche sulla tredicesima che maturerà nel nuovo anno, senza modificare quella di dicembre 2026.

Per conoscere l'importo effettivamente spettante sarà necessario verificare la propria posizione stipendiale e le trattenute applicate. Il dettaglio degli adeguamenti sarà consultabile nel cedolino di gennaio 2027 attraverso l'area riservata del portale NoiPA.