Garlasco Garlasco, l'ipotesi di Milo Infante sulla revisione di Stasi

Garlasco, Milo Infante a Mattino Cinque e le ipotesi su Milano, Brescia e Parma. Cosa ha detto il giornalista.

Notizia verificata · Fonte: virgilio.it · Vedi fonti

Condividi

Il delitto di Garlasco potrebbe essere vicino a una nuova svolta giudiziaria. Al centro dell'attenzione torna la possibile revisione del processo ad Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni di reclusione per l'omicidio di Chiara Poggi. Nella puntata di Mattino Cinque di lunedì 16 novembre 2026, Milo Infante ha anticipato uno scenario che potrebbe modificare i tempi e le modalità della richiesta di revisione. Secondo il giornalista, infatti, un'altra Procura potrebbe essere interessata alla vicenda. Un'ipotesi che si aggiunge alle indiscrezioni sul possibile coinvolgimento della Procura generale di Milano. Intanto, i legali di Stasi continuano a lavorare alla documentazione necessaria per chiedere un nuovo processo. Il deposito dell'istanza, inizialmente previsto per metà novembre, potrebbe slittare alla fine del mese o anche oltre. Garlasco, Milo Infante parla di un'altra Procura: cosa sta succedendo Durante la trasmissione condotta da Federica Panicucci, Milo Infante ha lasciato intendere che la revisione della condanna di Alberto Stasi potrebbe coinvolgere altri soggetti giudiziari, oltre ai suoi difensori. Il giornalista ha spiegato che mancherebbe ancora un passaggio importante prima della presentazione dell'istanza, precisando che non riguarderebbe esclusivamente la difesa. In studio è stata quindi affrontata l'ipotesi di un'iniziativa congiunta tra gli avvocati Giada Bocellari e Antonio De Rensis e la Procura generale di Milano, guidata da Francesca Nanni. Infante, tuttavia, ha prospettato uno scenario differente: «Io però vedo un'altra Procura interessata, ma non si può dire niente». Le sue parole hanno alimentato interrogativi su quale ufficio giudiziario potrebbe intervenire. Tra le ipotesi circolate figurano Milano, Brescia e Parma, ma non esistono conferme ufficiali su un nuovo coinvolgimento. La Procura generale di Milano era già stata indicata come possibile protagonista della revisione, anche alla luce degli atti trasmessi dagli inquirenti pavesi. Resta però da chiarire se l'eventuale iniziativa sarà autonoma, condivisa con la difesa oppure se emergeranno ulteriori sviluppi da altri uffici giudiziari. Revisione Stasi e indagini su Sempio: le prossime tappe La possibile revisione si inserisce in una fase particolarmente delicata dell'inchiesta sull'omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007. La Procura di Pavia ha chiesto il rinvio a giudizio di Andrea Sempio, accusato dell'omicidio. La sua posizione dovrà essere valutata nell'udienza preliminare prevista per il 25 febbraio 2027. Sempio, che respinge le accuse, resta assistito dalla presunzione di innocenza. Parallelamente, la difesa di Alberto Stasi punta a ottenere una nuova valutazione della condanna definitiva, sulla base di elementi che ritiene rilevanti e che dovranno essere esaminati dall'autorità giudiziaria. A pronunciarsi sull'eventuale richiesta di revisione sarà la Corte d'Appello di Brescia, competente per il procedimento. Non è escluso che il deposito dell'istanza possa richiedere ancora alcune settimane, soprattutto qualora dovessero concretizzarsi ulteriori iniziative giudiziarie. Infante ha inoltre sollevato un interrogativo sulle anomalie emerse nella gestione delle indagini, chiedendosi se nella vicenda vi siano state soltanto incompetenza ed errori oppure anche altre responsabilità. Si tratta, al momento, di interrogativi e ipotesi che non possono essere considerati accertamenti giudiziari. La novità più significativa resta dunque la possibilità che la revisione del processo a Stasi non sia un'iniziativa esclusivamente dei suoi avvocati. Per conoscere l'effettiva portata delle dichiarazioni di Milo Infante bisognerà attendere eventuali comunicazioni ufficiali e il deposito degli atti.