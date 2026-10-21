Agevolazioni per gli studenti fuori sede, ma i docenti allora?

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In Italia esiste una categoria di persone che può beneficiare di specifiche agevolazioni fiscali per vivere lontano dalla propria città: gli studenti universitari fuori sede. Una misura certamente comprensibile, pensata per sostenere il diritto allo studio e alleggerire le spese delle famiglie. Ma sorge spontanea una domanda, tanto semplice quanto scomoda: perché non prevedere un sostegno altrettanto concreto per gli insegnanti costretti a trasferirsi a centinaia di chilometri da casa per lavorare?

La questione merita una riflessione che vada oltre la retorica sul valore dell’istruzione e sulla centralità della scuola, espressioni che la politica italiana ama ripetere con una certa disinvoltura, salvo poi dimenticarsene quando si tratta di affrontare i problemi economici di chi quella scuola la manda avanti quotidianamente.

Partiamo dai fatti. Per gli studenti universitari fuori sede è prevista una detrazione IRPEF del 19% sui canoni di locazione, entro un limite massimo di spesa di 2.633 euro annui, nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla normativa. In sostanza, un beneficio fiscale che può arrivare a circa 500 euro all’anno. Esistono inoltre specifici contributi per gli affitti destinati agli studenti in possesso di determinati requisiti economici.

Una forma di sostegno legittima, per carità. Ma che impone un confronto con un’altra realtà, decisamente meno considerata: quella dei docenti fuori sede.

Studiare lontano da casa: necessità o scelta?

Affrontiamo subito un argomento che probabilmente farà storcere il naso a qualcuno. Non tutti gli studenti universitari sono realmente costretti a trasferirsi per studiare.

Naturalmente esistono giovani che desiderano frequentare corsi di laurea assenti nella propria regione, percorsi specialistici o atenei che offrono opportunità particolari. In questi casi, il trasferimento può rappresentare una necessità concreta.

Ma siamo davvero sicuri che sia sempre così?

Se uno studente vive in una città che ospita già l’università e offre esattamente il corso di laurea che desidera frequentare, scegliere di trasferirsi a Milano, Roma, Bologna o in un altro comune lontano chilometri può essere una preferenza personale, non una necessità.

E non fingiamo di ignorare che, in alcuni casi, l’esperienza del fuori sede sia diventata anche una sorta di moda, un simbolo di indipendenza, un rito di passaggio verso la vita adulta. Si desidera vivere da soli, condividere un appartamento con gli amici, sperimentare la libertà di una grande città, magari perché quel determinato ateneo gode di maggiore prestigio o semplicemente perché esercita un fascino particolare.

Tutte aspirazioni rispettabili, sia chiaro. Ma una cosa è il diritto allo studio, un’altra è pretendere che ogni scelta individuale venga considerata automaticamente una necessità da sostenere economicamente.

Senza contare le famiglie, spesso chiamate a compiere sacrifici enormi per mantenere un figlio lontano da casa. Affitti, bollette, trasporti, alimentazione, spese universitarie: un bilancio che può diventare pesantissimo, soprattutto quando si sceglie una città dal costo della vita elevato.

E viene da chiedersi quanti genitori, pur di assecondare le aspirazioni dei figli, finiscano per ridimensionare drasticamente le proprie possibilità economiche.

Il docente fuori sede, invece, non può scegliere

Ed eccoci al cuore della questione.

Un insegnante che partecipa a un concorso pubblico, vince una procedura di reclutamento o riceve una proposta di supplenza non sempre può permettersi il lusso di scegliere dove lavorare.

Le disponibilità sono quelle che sono. Le graduatorie seguono regole precise. Le cattedre vengono assegnate dove esistono posti vacanti.

Può accadere, così, che un docente residente in Campania, Calabria, Puglia o Sicilia debba trasferirsi in Lombardia, Piemonte, Veneto o Emilia-Romagna per ottenere una supplenza annuale o, addirittura, per accettare un’immissione in ruolo.

E qui la differenza rispetto allo studente diventa evidente.

Lo studente, almeno in alcuni casi, può decidere di frequentare un’università vicina a casa. Il docente, invece, se vuole lavorare, deve andare dove si trova la cattedra.

Non si tratta di una vacanza, di un’esperienza formativa all’estero o del desiderio di vivere per qualche anno in una metropoli. Si tratta di esercitare una professione, percepire uno stipendio e costruirsi una stabilità economica.

Uno Stato che considera il lavoro un diritto fondamentale dovrebbe preoccuparsi di rendere concretamente possibile l’accesso a quel lavoro, indipendentemente dalla regione di provenienza.

Milano: quando vincere il posto fisso diventa un problema

Il caso di Milano è particolarmente emblematico.

Per anni il posto fisso nella scuola pubblica è stato considerato un traguardo da festeggiare. Superare un concorso, ottenere una cattedra a tempo indeterminato, il sogno del posto fisso realizzato. Insomma, il coronamento di un percorso fatto di studio, sacrifici, precariato e attese.

Oggi, invece, per alcuni docenti la vittoria di un concorso rischia di trasformarsi in un autentico problema economico.

Il motivo è facilmente intuibile: il costo della vita.

In una città come Milano, trovare un alloggio a prezzi accessibili può rivelarsi un’impresa. Tra affitto, utenze, trasporti e spese quotidiane, una parte considerevole dello stipendio di un insegnante può scomparire prima ancora di arrivare alla fine del mese.

E non bisogna dimenticare che molti docenti hanno già una famiglia, una casa, un mutuo o genitori anziani nella città di provenienza. Trasferirsi significa spesso mantenere, direttamente o indirettamente, due realtà domestiche.

Non sorprende, dunque, che si registrino rinunce a incarichi e posti nella scuola, anche a tempo indeterminato, quando la destinazione risulta economicamente insostenibile.

È un paradosso che dovrebbe far riflettere: si supera un concorso pubblico per conquistare la stabilità lavorativa e si finisce per rinunciare al posto perché lo stipendio non permette di vivere dignitosamente nella città assegnata.

A quel punto, il problema non riguarda più soltanto il singolo insegnante. Riguarda l’intero sistema scolastico.

Perché ogni docente che rinuncia a una cattedra rappresenta anche una difficoltà per le scuole, per l’organizzazione delle lezioni e, soprattutto, per gli studenti che hanno diritto alla continuità didattica.

Due pesi e due misure?

Sia chiaro: anche per i lavoratori dipendenti esistono alcune detrazioni fiscali legate agli affitti e al trasferimento della residenza per motivi professionali. Sarebbe quindi inesatto sostenere che un insegnante non possa beneficiare di alcuna agevolazione.

Ma il punto è un altro.

Queste misure, subordinate a requisiti specifici e spesso limitate nel tempo, non costituiscono una risposta strutturale alla condizione dei docenti che lavorano lontano dalla propria residenza.

Un insegnante precario, per esempio, potrebbe essere costretto a cambiare città o provincia più volte nel corso della propria carriera. Un docente di ruolo potrebbe dover attendere anni prima di ottenere un trasferimento o un’assegnazione provvisoria vicino alla famiglia.

Nel frattempo, le spese continuano ad accumularsi.

Perché, allora, non prevedere una detrazione specifica e più consistente per gli affitti sostenuti dai docenti fuori sede? Perché non introdurre contributi per l’alloggio proporzionati al costo della vita della città in cui si presta servizio? Perché non favorire convenzioni con enti locali e proprietari immobiliari per mettere a disposizione abitazioni a canone calmierato?

E soprattutto, perché non riconoscere che trasferirsi per esercitare un lavoro pubblico essenziale non equivale a scegliere liberamente di studiare in un’altra città?

Non si tratta di contrapporre studenti e insegnanti, né di chiedere l’abolizione delle agevolazioni universitarie. Si tratta di pretendere coerenza.

Se lo Stato riconosce che vivere lontano da casa comporta spese tali da giustificare un intervento pubblico, non può ignorare chi quelle stesse spese deve affrontarle per garantire il funzionamento di un servizio pubblico fondamentale.

Il diritto allo studio passa anche dal diritto di insegnare

C’è poi una contraddizione ancora più profonda.

Si investono risorse per favorire l’accesso all’università e sostenere gli studenti, ma si rischia di trascurare chi dovrà formare le nuove generazioni.

Eppure, senza insegnanti, non esiste alcun sistema educativo.

Il diritto allo studio, giustamente tutelato dalla Costituzione, non può essere separato dalle condizioni materiali di chi rende possibile l’istruzione.

Un docente non dovrebbe essere costretto a scegliere tra accettare un posto di lavoro e conservare un minimo di serenità economica. Non dovrebbe considerare una nomina in ruolo come una condanna a vivere in una stanza condivisa a quarant’anni, lontano dagli affetti e con il conto corrente costantemente sotto pressione.

E non dovrebbe nemmeno sperare, anno dopo anno, in un trasferimento che potrebbe non arrivare.

Gli studenti fuori sede hanno diritti sacrosani, ma anche i docenti!

Servono interventi concreti, non dichiarazioni di circostanza. Agevolazioni fiscali mirate, contributi per gli affitti, politiche abitative dedicate al personale scolastico e strumenti capaci di compensare almeno in parte le enormi differenze nel costo della vita tra i territori italiani.

Naturalmente il problema riguarda anche altre categorie di lavoratori costretti alla mobilità geografica. Ma per il mondo della scuola assume un significato particolare, considerando la distribuzione territoriale dei posti disponibili e la frequente necessità di spostarsi per ottenere un incarico.

La domanda, allora, rimane una: perché lo Stato trova giusto aiutare economicamente chi va lontano da casa per studiare, ma non considera altrettanto urgente aiutare chi deve andare lontano da casa per insegnare?

Non sarebbe il caso di cominciare a preoccuparsi anche dei docenti, anziché ricordarsi della loro importanza soltanto in occasione della Giornata mondiale degli insegnanti o quando si celebrano, a parole, i valori della scuola?

Perché un Paese nel quale si può essere costretti a rifiutare un posto fisso per l’impossibilità di pagare un affitto non ha soltanto un problema di stipendi.

Ha un problema di dignità del lavoro.

FONTI:

Rainews

Corriere della Sera