L’educazione finanziaria dovrebbe essere insegnata a scuola?

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

La scuola rappresenta uno dei principali strumenti attraverso cui le nuove generazioni acquisiscono conoscenze, sviluppano capacità critiche e si preparano ad affrontare le sfide della vita adulta. Eppure, tra le numerose discipline che compongono i programmi scolastici, esiste un ambito della conoscenza che, nonostante la sua rilevanza nella quotidianità, continua a ricevere un’attenzione spesso insufficiente: l’educazione finanziaria.

Quanti giovani, al termine del proprio percorso di studi, conoscono realmente la differenza tra un conto corrente e un conto deposito? Quanti comprendono il funzionamento di un mutuo, il significato dell’inflazione oppure i rischi connessi a un investimento? E quanti sono in grado di interpretare correttamente un contratto di finanziamento o di valutare le conseguenze economiche di un acquisto a rate?

Sono interrogativi che meritano una riflessione approfondita, soprattutto in una società nella quale le decisioni economiche individuali assumono un’importanza crescente.

Una competenza fondamentale per la vita quotidiana

L’educazione finanziaria non dovrebbe essere considerata una conoscenza riservata agli economisti, agli imprenditori o agli operatori del settore bancario. Al contrario, riguarda direttamente la vita di ogni cittadino.

Gestire uno stipendio, pianificare le spese familiari, accantonare una parte dei propri guadagni, comprendere il funzionamento delle imposte e valutare le opportunità di investimento sono attività che accompagnano l’individuo durante gran parte della sua esistenza.

Eppure, molte persone si avvicinano a questi argomenti soltanto quando si trovano nella necessità concreta di prendere una decisione economica, spesso senza possedere gli strumenti indispensabili per valutarne adeguatamente le conseguenze.

La mancanza di una preparazione finanziaria di base può favorire comportamenti poco consapevoli, come un ricorso eccessivo all’indebitamento, una gestione inefficiente dei risparmi oppure l’adesione a investimenti dei quali non si comprendono pienamente i rischi.

In questo senso, l’educazione finanziaria potrebbe svolgere anche una funzione preventiva, contribuendo a formare cittadini maggiormente autonomi e responsabili.

Dall’inflazione ai titoli di Stato: che cosa dovrebbero imparare gli studenti?

Un eventuale percorso scolastico dedicato all’educazione finanziaria non dovrebbe trasformarsi in un corso specialistico di economia, ma concentrarsi sulle conoscenze essenziali per comprendere il funzionamento del denaro e dei principali strumenti economici.

Gli studenti potrebbero iniziare familiarizzando con concetti relativamente semplici, come il risparmio, il bilancio familiare, il potere d’acquisto e la differenza tra bisogni e desideri.

Successivamente, soprattutto nella scuola secondaria di secondo grado, sarebbe possibile affrontare questioni più articolate: il funzionamento dei conti correnti, i sistemi di pagamento elettronici, i tassi d’interesse, i mutui, i prestiti e il rapporto tra rischio e rendimento.

Particolare attenzione potrebbe essere dedicata anche agli strumenti di investimento, come i Buoni del Tesoro Poliennali (BTP), i Buoni Ordinari del Tesoro (BOT), le obbligazioni, le azioni e i fondi comuni.

Naturalmente, l’obiettivo non dovrebbe essere quello di trasformare gli studenti in piccoli investitori, né tantomeno di incoraggiarli alla speculazione finanziaria. Si tratterebbe, piuttosto, di fornire loro le conoscenze necessarie per distinguere un investimento prudente da un’operazione particolarmente rischiosa, comprendendo che nessuna opportunità di rendimento può essere valutata senza considerare le possibili perdite.

Un altro argomento di grande interesse sarebbe rappresentato dalla previdenza. Conoscere il funzionamento del sistema pensionistico italiano, il significato dei contributi previdenziali e la differenza tra previdenza pubblica e complementare consentirebbe ai giovani di comprendere meglio il rapporto tra lavoro, reddito e sicurezza economica futura.

Educazione finanziaria ed Educazione civica: una strada già intrapresa

Occorre precisare che l’educazione finanziaria non è completamente assente dall’ordinamento scolastico italiano.

Con la legge n. 21 del 5 marzo 2024, infatti, l’educazione finanziaria è stata inserita esplicitamente nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’Educazione civica, insieme a tematiche riguardanti il risparmio, gli investimenti, le assicurazioni e la previdenza.

Si tratta di un passaggio significativo, attraverso il quale il legislatore ha riconosciuto l’importanza della consapevolezza economica nella formazione dei cittadini.

Tuttavia, l’inserimento di questi contenuti all’interno dell’Educazione civica solleva una questione di carattere didattico e organizzativo.

L’insegnamento dell’Educazione civica prevede almeno 33 ore annuali, durante le quali devono essere affrontati numerosi argomenti: dalla Costituzione italiana alla cittadinanza digitale, dalla tutela dell’ambiente alla legalità, fino alla sicurezza e alla responsabilità individuale.

In un quadro così articolato, il rischio è che l’educazione finanziaria finisca per occupare uno spazio limitato, insufficiente a garantire una preparazione realmente approfondita.

Da qui nasce una domanda: sarebbe opportuno trasformarla in una disciplina autonoma, dotata di un proprio monte ore e di una programmazione specifica?

Una nuova materia scolastica? Opportunità e difficoltà

L’introduzione dell’educazione finanziaria come materia autonoma presenterebbe indubbi vantaggi.

Innanzitutto, consentirebbe di sviluppare un percorso formativo graduale, capace di accompagnare gli studenti dalla comprensione dei concetti più elementari fino all’analisi delle principali dinamiche economiche.

In secondo luogo, permetterebbe di valorizzare un approccio pratico all’apprendimento, attraverso simulazioni di bilanci familiari, esercitazioni sul calcolo degli interessi, confronti tra differenti strumenti di risparmio e analisi di situazioni economiche concrete.

Non mancherebbero, tuttavia, le difficoltà.

I programmi scolastici italiani risultano già particolarmente articolati e l’introduzione di una nuova disciplina richiederebbe inevitabilmente una revisione degli orari, delle risorse disponibili e dell’organizzazione didattica.

Occorrerebbe inoltre individuare docenti adeguatamente preparati, evitando che l’educazione finanziaria venga affidata a insegnanti privi di una formazione specifica.

Non bisogna dimenticare, poi, che la scuola non può rispondere a ogni nuova esigenza sociale attraverso la semplice introduzione di un’ulteriore materia. Una simile impostazione rischierebbe di frammentare eccessivamente i percorsi formativi.

Una soluzione alternativa potrebbe consistere nel rafforzare l’educazione finanziaria all’interno dell’Educazione civica, prevedendo un numero minimo di ore effettivamente dedicate a questi argomenti e una formazione specifica per i docenti coinvolti.

Il rapporto tra educazione finanziaria e disuguaglianze sociali

Esiste anche un’altra ragione per cui sarebbe opportuno attribuire maggiore importanza all’educazione finanziaria: il suo possibile contributo alla riduzione delle disuguaglianze.

Non tutti i giovani, infatti, crescono in contesti familiari nei quali si discute abitualmente di risparmio, investimenti, previdenza o gestione del patrimonio.

Alcuni possono acquisire queste conoscenze attraverso l’esperienza dei genitori, mentre altri rischiano di raggiungere l’età adulta senza aver mai affrontato seriamente simili questioni.

La scuola, in quanto istituzione pubblica, potrebbe contribuire a ridurre questo divario, garantendo a tutti gli studenti l’accesso a una preparazione economica di base, indipendentemente dalle condizioni sociali e familiari di provenienza.

Naturalmente, conoscere il funzionamento del denaro non significa automaticamente disporre delle risorse necessarie per risparmiare o investire. Sarebbe sbagliato attribuire esclusivamente alle scelte individuali difficoltà economiche che possono dipendere da salari insufficienti, precarietà lavorativa o condizioni sociali sfavorevoli.

L’educazione finanziaria, pertanto, non deve trasformarsi in una forma di responsabilizzazione indiscriminata del singolo cittadino, ma rappresentare uno strumento di emancipazione culturale e di maggiore consapevolezza.

Educare al denaro significa anche educare alla responsabilità

L’educazione finanziaria possiede, infine, una dimensione che supera gli aspetti strettamente economici.

Insegnare a un giovane il valore del risparmio significa anche aiutarlo a comprendere l’importanza della pianificazione, della capacità di rinunciare a una gratificazione immediata e della valutazione delle conseguenze delle proprie decisioni.

Allo stesso tempo, affrontare il tema del consumo consapevole può favorire una riflessione critica sui messaggi pubblicitari, sulle strategie commerciali e sui modelli di comportamento proposti dalla società contemporanea.

In un’epoca caratterizzata dalla diffusione dei pagamenti digitali, degli acquisti online e delle piattaforme di investimento accessibili attraverso uno smartphone, queste competenze diventano ancora più importanti.

I giovani devono imparare a riconoscere le possibili truffe finanziarie, a diffidare delle promesse di guadagni facili e a comprendere che la disponibilità immediata di uno strumento tecnologico non coincide necessariamente con la capacità di utilizzarlo in maniera responsabile.

Una scuola che prepari anche alle scelte della vita

L’educazione finanziaria merita dunque uno spazio più significativo all’interno del sistema scolastico italiano.

Resta aperta la questione relativa alla sua collocazione: trasformarla in una disciplina autonoma oppure rafforzarne la presenza nell’ambito dell’Educazione civica?

Probabilmente, prima ancora di discutere dell’introduzione di una nuova materia, sarebbe opportuno garantire che le conoscenze finanziarie fondamentali vengano effettivamente insegnate, attraverso percorsi strutturati, attività pratiche e docenti adeguatamente formati.

La scuola non deve limitarsi a trasmettere nozioni, ma dovrebbe fornire agli studenti anche gli strumenti necessari per interpretare criticamente la realtà e affrontare con maggiore consapevolezza le responsabilità della vita adulta.

Conoscere la storia, la letteratura, la filosofia e le scienze rimane indispensabile per la formazione culturale dell’individuo. Ma comprendere il funzionamento di un mutuo, saper leggere una busta paga o conoscere gli effetti dell’inflazione sul proprio potere d’acquisto non dovrebbe essere considerato meno importante nella costruzione di una cittadinanza consapevole.

In definitiva, non si tratta di insegnare ai ragazzi come diventare ricchi, ma di fornire loro gli strumenti per evitare di essere economicamente impreparati.

Ed è proprio questa, forse, una delle sfide educative che la scuola del XXI secolo dovrebbe affrontare con maggiore determinazione.

Fonte: Pixabay