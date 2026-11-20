Stipendi Stipendi docenti e ATA novembre: arretrati e trattenute

Stipendi docenti e ATA novembre 2026: accredito il 23, ecco perché cambia il netto su NoiPa.

Gli stipendi di novembre 2026 per docenti e personale ATA sono in arrivo, con l'accredito ordinario previsto per lunedì 23 novembre.

Il pagamento interessa il personale scolastico di ruolo e i supplenti con contratto annuale o fino al termine delle attività didattiche.

Per i supplenti brevi e saltuari, invece, sono previste scadenze differenti, legate alle emissioni urgenti e speciali di NoiPA.

Particolare attenzione riguarda gli arretrati, con ulteriori accrediti programmati per venerdì 27 novembre.

Intanto, il cedolino completo è disponibile nell'area riservata della piattaforma NoiPA.

Non tutti i lavoratori, però, riceveranno necessariamente lo stesso importo del mese precedente.

Nonostante gli aumenti stipendiali, alcune trattenute fiscali potrebbero incidere sulle somme effettivamente accreditate.

Tra le principali cause figurano gli acconti IRPEF, le addizionali locali e le eventuali decurtazioni per sciopero.

Le differenze possono essere anche significative, a seconda della situazione fiscale e lavorativa individuale.

Ecco tutte le date da conoscere e i motivi per cui lo stipendio netto di novembre potrebbe risultare più basso.

Stipendi NoiPA, quando arrivano gli arretrati e perché cambia il netto

Lunedì 23 novembre 2026 è la data prevista per l'accredito ordinario degli stipendi del personale docente e ATA.

Il pagamento riguarda i dipendenti a tempo indeterminato e i supplenti con contratto fino al 30 giugno o al 31 agosto regolarmente inseriti nella lavorazione.

Per i supplenti brevi e saltuari, invece, il calendario NoiPA prevede specifiche emissioni destinate anche alle competenze arretrate.

Il 12 novembre è stata effettuata un'emissione urgente per le rate già autorizzate entro i termini previsti.

Le somme correttamente elaborate e liquidate attraverso questa procedura saranno accreditate il 23 novembre.

Un'ulteriore emissione speciale è stata effettuata il 18 novembre, con pagamento programmato per venerdì 27 novembre.

Quest'ultima scadenza interessa le rate dei supplenti brevi autorizzate e gli eventuali compensi arretrati inseriti nella lavorazione.

Non tutti gli arretrati saranno però liquidati automaticamente, poiché il pagamento dipende dallo stato delle singole pratiche.

Per verificare la propria situazione è necessario accedere all'area personale NoiPA e consultare la sezione dedicata ai pagamenti.

Un altro elemento da considerare riguarda le possibili variazioni dello stipendio netto rispetto alla mensilità di ottobre.

Nonostante gli incrementi retributivi, alcuni dipendenti potrebbero ricevere una somma inferiore rispetto al mese precedente.

Una delle cause principali è rappresentata dall'eventuale secondo o unico acconto IRPEF derivante dalla dichiarazione dei redditi 2026.

La trattenuta riguarda esclusivamente i lavoratori tenuti al versamento e varia in base alla situazione fiscale individuale.

Sul cedolino possono inoltre comparire decurtazioni relative alle giornate di sciopero effettuate nei mesi precedenti.

Novembre rappresenta anche l'ultimo mese dell'anno per l'applicazione ordinaria delle addizionali regionali e comunali.

Queste trattenute termineranno con la mensilità attuale e riprenderanno generalmente da marzo 2027.

La presenza contemporanea di più voci fiscali può quindi ridurre il netto, anche in presenza di aumenti dello stipendio lordo.

Per comprendere eventuali differenze è consigliabile confrontare i cedolini di ottobre e novembre, verificando competenze e ritenute.

Il documento completo è consultabile sul portale NoiPA attraverso SPID, Carta d'identità elettronica o Carta nazionale dei servizi.

Il prossimo appuntamento sarà quello di dicembre, quando docenti e ATA riceveranno anche la tredicesima mensilità.