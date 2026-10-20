Concorsi docenti: come funzioneranno in futuro?

Seguici sul Canale WhatsApp!

Ricevi le notizie in tempo reale e arriva sempre per primo. SEGUICI ORA [esi adrotate group="1" cache="public" ttl="0"]

Nel corso di un recente Question Time condotto da Andrea Carlino per Orizzonte Scuola TV, la professoressa Sonia Cannas ha fornito un quadro dettagliato sul reclutamento docente. L’attenzione si è concentrata innanzitutto sulle procedure relative al quarto ciclo dei percorsi abilitanti, la cui offerta formativa è attualmente al vaglio dell’ANVUR. Una delle novità più rilevanti riguarda il divieto tassativo per le università di avviare pre-iscrizioni o pubblicare bandi preventivi prima del decreto ministeriale. Tale misura intende evitare le criticità organizzative verificatesi durante le precedenti edizioni, garantendo trasparenza sui posti effettivamente disponibili. È stata inoltre confermata la prosecuzione dei percorsi da 30 CFU dedicati ai docenti precari con almeno tre anni di servizio maturati nelle scuole.

In merito a un ipotetico terzo ciclo gestito dall’INDIRE, l’esperta ha precisato che si tratta al momento unicamente di indiscrezioni prive di valore ufficiale. Ampio spazio è stato quindi dedicato all’analisi dei prossimi concorsi a cattedra e alla struttura delle relative prove d’esame per l’accesso al ruolo. L’accesso alle selezioni manterrà la consueta dimensione regionale, con la pubblicazione di bandi mirati esclusivamente alle classi di concorso sature o prive di idonei. Il confronto ha consentito di fare chiarezza anche sui criteri per l’aggiornamento degli elenchi regionali e sulla gestione delle graduatorie provinciali per le supplenze. L’incontro ha rappresentato così una guida orientativa fondamentale per migliaia di aspiranti insegnanti e docenti precari in attesa di stabilizzazione.

Iter dei percorsi abilitanti, regole concorsuali e strategie per i precari

L’iter per l’attivazione del quarto ciclo delle abilitazioni ha preso il via con il caricamento dell’offerta formativa degli atenei completato a luglio. Gli atenei sono ora in attesa che l’ANVUR concluda le valutazioni di accreditamento sulle diverse classi di concorso richieste a livello nazionale. Solo in seguito all’emanazione del decreto ministeriale gli atenei potranno pubblicare i rispettivi bandi e aprire ufficialmente le iscrizioni ai corsi. Per i docenti con tre annualità di servizio, la riserva dei percorsi da 30 CFU è inserita nel decreto legge del 30 settembre, attualmente in conversione.

Sul fronte concorsi, la pianificazione delle nuove edizioni avverrà sulla base del reale fabbisogno territoriale e dell’esaurimento delle graduatorie vigenti. Le prove d’esame continueranno a fare riferimento al Decreto Ministeriale 205 per la secondaria e al Decreto Ministeriale 206 per infanzia e primaria. La prova scritta sarà incentrata sulle discipline psicopedagogiche e didattiche, con quesiti a risposta multipla o eventualmente a risposta aperta. Nell’eventualità di prove scritte a risposta aperta, il Ministero potrà disporre una selezione preselettiva qualora i candidati superino le 250 unità.

La prova orale comprenderà il colloquio sulle discipline specifiche della classe di concorso, una lezione simulata estratta 24 ore prima e il test di lingua inglese. Per alcune classi di concorso e insegnamenti tecnici è inoltre confermato lo svolgimento di una prova pratica o di laboratorio aggiuntiva. Gli idonei del concorso PNRR che intendano verificare lo stato degli scorrimenti possono monitorare le graduatorie sui portali dei rispettivi USR. Riguardo alla gestione delle supplenze temporanee, l’eventuale rinuncia a una proroga determina sanzioni esclusivamente limitate al singolo istituto scolastico. Per i docenti inseriti nella seconda fascia delle GPS, l’esperta raccomanda di concentrare le proprie energie sul conseguimento del titolo abilitante.

L’abilitazione garantisce infatti l’accesso diretto alla prima fascia delle graduatorie e rappresenta il requisito principale per i concorsi ordinari. L’incremento dei titoli culturali in seconda fascia non offre garanzie nel tempo, poiché le tabelle di valutazione variano a ogni aggiornamento biennale.

Il costante dialogo con gli esperti del settore consente agli aspiranti docenti di pianificare al meglio il proprio percorso di formazione professionale. La chiarezza sulle scadenze e sui requisiti normativi rimane il primo passo per affrontare con successo le future selezioni della scuola italiana. La sintesi fornita nel Question Time costituisce infine un riferimento operativo solido per districarsi tra le complesse procedure di reclutamento in atto.