Droga Droga, tre arresti a San Giovanni Rotondo

I dettagli delle operazioni

Tre distinte operazioni di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti svolte dai Carabinieri della Compagnia di San Giovanni Rotondo hanno portato complessivamente all’arresto di altrettanti indagati, che dovranno rispondere, ognuno in relazione alla propria condotta,nell’ambito di procedimenti penali autonomi.

La prima attività è avvenuta durante la celebrazione del Beato Transito di “San Pio da Pietrelcina”. I Carabinieri, nel percorrere Corso Matteottidi San Giovanni Rotondo, insospettiti dal comportamento di un 18ennedel luogo, lo hanno controllato trovandolo in possesso, nel corso di una perquisizione personale, di dodici involucri di “hashish”, del pesocomplessivo di circa 21 grammi, occultati all’interno di un marsupiounitamente a due coltelli a serramanico, una pistola ad aria compressa priva di tappo rosso simile a quella in uso alle FF.PP., nonché un “tirapugni” in metallo. Il giovane è stato arrestato e condotto agli arresti domiciliari presso la sua abitazione per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanza stupefacente, nonché deferito per porto di armi e strumenti atti ad offendere.

In località Posta Tuori di San Giovanni Rotondo, i Carabinieri della locale Compagnia, durante un servizio di perlustrazione appiedato in quell’area rurale, hanno sorpreso, a seguito di un servizio di osservazione, un soggetto, poi identificato in un 55enne del luogo -sottoposto peraltro alla misura cautelare degli arresti domiciliari -intento a irrigare, con l’ausilio di due annaffiatoi, alcune piante di “cannabis indica” presenti all’interno del fondo. Il controllo, estesoall’area circostante, ha consentito ai militari dell’Arma di rinvenire nelle immediate vicinanze, nascoste dalla vegetazione, un totale di tredici piante della medesima coltivazione, di diversa altezza, già in stato di “infiorescenza” e pronte per la raccolta, dalle quali, secondo gli esiti delle analisi effettuate presso il “Laboratorio Analisi Sostanze Stupefacenti” del Comando Provinciale Carabinieri di Foggia, si sarebbero potute ricavare ben 3571 dosi medie singole. L’indagato è stato, pertanto, tratto in arrestato in flagranza di reato e tradotto presso la casa circondariale di Foggia per coltivazione di sostanza stupefacente e per evasione, essendo stato sorpreso a circa 100 metri dalla propria abitazione, dove stava scontando la misura cautelare degli arresti domiciliari disposta dal Tribunale di Foggia nell’ambito di un altro procedimento penale.

Il terzo intervento è stato eseguito dai Carabinieri di San Giovanni Rotondo su richiesta di una madre, che aveva segnalato al numero d’emergenza 112 che suo figlio minore si era asseritamente nascosto all’interno di un’abitazione di quel centro in compagnia di un amico, verosimilmente per consumare sostanza stupefacente. I militari dell’Arma, dopo aver individuato l’appartamento, vi hanno fatto accessocon l’ausilio dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento, constatandola presenza del minore e di un 18enne del luogo, reale utilizzatore della casa. La successiva perquisizione locale ha consentito di rinvenire, occultati all’interno del frigorifero, ventisette involucri già confezionatidi “hashish”, del peso complessivo di circa 35 grammi, nonché due bilancini di precisione. Il 18enne, tratto in arresto e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato sottoposto, a seguito del rito per direttissima, alle misure cautelari dell’obbligo di dimora nel Comune di San Giovanni Rotondo e dell’obbligo di presentazione alla p.g.. Il minore è stato affidato alle cure della madre.

I procedimenti si trovano nella fase delle indagini preliminari e gli indagati, la cui posizione è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria, non possono essere considerati colpevoli fino alla eventuale pronuncia di una sentenza di condanna definitiva.