Visite guidate, i docenti accompagnatori saranno pagati?

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Novità importanti per i docenti che accompagnano gli studenti durante le visite guidate e i viaggi d’istruzione. Nell’ambito delle trattative per il rinnovo del contratto scuola 2025-2027, è emersa la possibilità di riconoscere un compenso economico specifico agli insegnanti impegnati nelle attività didattiche esterne.

La questione, da tempo al centro delle rivendicazioni sindacali, è stata affrontata durante gli incontri all’ARAN del 28 settembre e del 4 novembre 2026.

La novità riguarda l’utilizzo delle risorse del Fondo per il miglioramento dell’offerta formativa (FMOF), attraverso il quale le istituzioni scolastiche potrebbero remunerare l’impegno aggiuntivo degli accompagnatori.

Si tratta di un passo significativo verso il riconoscimento delle responsabilità assunte dagli insegnanti, anche se restano alcune questioni da chiarire.

Docenti accompagnatori: cosa prevede il nuovo contratto

La bozza della parte normativa del CCNL Istruzione e Ricerca 2025-2027 introduce espressamente la possibilità di riconoscere un compenso ai docenti accompagnatori durante le visite didattiche e i viaggi d’istruzione.

La novità è stata confermata nel corso dell’incontro del 4 novembre all’ARAN, durante il quale è stato ribadito il ricorso alle risorse del FMOF per finanziare questi pagamenti.

L’eventuale compenso sarà definito attraverso la contrattazione integrativa d’istituto, tenendo conto delle disponibilità economiche delle singole scuole.

Non è quindi previsto, almeno per il momento, un importo nazionale fisso e identico per tutti gli insegnanti.

Il riconoscimento economico risponderebbe all’esigenza di valorizzare un’attività che comporta responsabilità e impegni spesso superiori al normale orario di servizio.

Durante i viaggi di più giorni, infatti, gli accompagnatori devono garantire la vigilanza sugli studenti anche al di fuori delle consuete attività didattiche.

Rimane tuttavia aperta la questione delle risorse finanziarie. La FLC CGIL ha evidenziato la necessità di evitare che i nuovi compensi vengano finanziati sottraendo fondi alle altre attività già previste dalle istituzioni scolastiche.

Un altro elemento fondamentale riguarda l’effettiva entrata in vigore della disposizione: la trattativa sulla parte normativa del nuovo contratto non è ancora conclusa e la previsione dovrà essere confermata nel testo definitivo.

Per gli insegnanti si apre dunque una prospettiva concreta di riconoscimento economico, ma bisognerà attendere la conclusione del rinnovo contrattuale per conoscere le regole definitive.

La novità potrebbe rappresentare un cambiamento importante per le visite guidate e i viaggi d’istruzione, attività nelle quali il lavoro e le responsabilità degli accompagnatori non sempre hanno trovato un adeguato riconoscimento economico.

Fonte: Immagine creata con ChatGpt

FONTI:

Orizzonte Scuola