Docenti indigenti Docenti poveri: "A Firenze impossibile vivere con 1700 euro"

Un insegnante lascia Firenze per Cosenza: con 1.700 euro al mese non riusciva a sostenere il costo della vita.

Il carovita mette in difficoltà anche gli insegnanti, soprattutto quelli costretti a lavorare lontano dalla propria città di origine. Uno stipendio mensile di 1.700 euro (o poco più), considerato da molti una retribuzione dignitosa, può rivelarsi insufficiente nelle città italiane dove gli affitti hanno raggiunto cifre particolarmente elevate. È quanto emerge dalla testimonianza di un docente di 45 anni, intervenuto durante una recente puntata di Mattino Cinque, che ha raccontato di aver chiesto il trasferimento da Firenze a Cosenza per ragioni economiche. La sua esperienza ha acceso una discussione sui social, dividendo l'opinione pubblica tra chi comprende le difficoltà degli insegnanti fuori sede e chi ritiene che la categoria goda già di condizioni lavorative favorevoli. Al centro della questione rimane il rapporto tra stipendi, costo degli alloggi e possibilità di vivere autonomamente.

Stipendio docenti e carovita: il caso dell'insegnante che ha lasciato Firenze

Il protagonista della vicenda ha spiegato che percepire 1.700 euro mensili non significa necessariamente poter condurre una vita economicamente soddisfacente. Pur riconoscendo che molti lavoratori italiani guadagnano cifre inferiori, il docente ha sottolineato come le spese quotidiane possano compromettere l'autonomia personale.

A 45 anni, infatti, continuare a condividere un'abitazione con persone estranee rappresentava per lui una condizione difficilmente accettabile. Da qui la decisione di chiedere il trasferimento a Cosenza, dove il costo della vita risulta generalmente più contenuto rispetto al capoluogo toscano.

La questione riguarda soprattutto il mercato immobiliare. A Firenze, secondo una ricostruzione pubblicata da La Nazione nel febbraio 2026, un monolocale può costare almeno 680 euro mensili, mentre per un bilocale si superano facilmente gli 800 euro. A queste cifre bisogna aggiungere bollette, spese condominiali, alimentazione e trasporti.

Con uno stipendio netto di 1.700 euro, un affitto da 900 euro assorbirebbe già oltre il 52% delle entrate mensili. Una situazione che rende complicato risparmiare, affrontare imprevisti o programmare investimenti personali.

La testimonianza ha provocato numerose reazioni online. Alcuni utenti hanno evidenziato le difficoltà dei lavoratori fuori sede, mentre altri hanno contestato le lamentele del docente, ricordando che operai e collaboratori scolastici percepiscono spesso stipendi inferiori.

Non sono mancate osservazioni sulle ore di insegnamento settimanali, frequentemente utilizzate per giudicare il trattamento economico della categoria. Un confronto che, tuttavia, non considera tutte le attività professionali svolte fuori dall'aula, dalla preparazione delle lezioni alla correzione delle verifiche, fino agli adempimenti collegiali.

Affitti elevati e stipendi degli insegnanti: il problema delle città del Centro-Nord

Il caso dell'insegnante trasferitosi da Firenze a Cosenza evidenzia una questione più ampia: il potere d'acquisto degli stipendi dei docenti cambia sensibilmente a seconda della città in cui si lavora.

Le retribuzioni tabellari del personale scolastico statale sono definite a livello nazionale e non prevedono differenze territoriali proporzionate al costo degli affitti. Di conseguenza, un insegnante che lavora in una città particolarmente costosa può ritrovarsi con una disponibilità economica molto inferiore rispetto a un collega che percepisce lo stesso stipendio in una località meno cara.

Il problema non riguarda esclusivamente la scuola. Anche altre categorie di dipendenti pubblici, dalle forze dell'ordine al personale sanitario, incontrano difficoltà nel sostenere le spese abitative nei principali centri urbani.

Questa situazione può influenzare le scelte professionali dei lavoratori, spingendoli a richiedere trasferimenti oppure a cercare sedi più vicine alla propria famiglia.

Per il sistema scolastico, il rischio è quello di rendere meno attrattive le cattedre disponibili nelle città caratterizzate da affitti elevati, aggravando le difficoltà nel reperimento del personale.

Insegnare è una missione? Gli affitti non si paghino con la vocazione!

Naturalmente, di fronte alle difficoltà economiche degli insegnanti, non potevano mancare i soliti predicatori della scuola come missione. Quelli secondo cui un docente non dovrebbe pensare troppo allo stipendio, perché insegnare sarebbe una vocazione, un atto d'amore, quasi un sacerdozio laico.

In quest'ottica, evidentemente, la povertà diventa una medaglia al valore, l'impossibilità di permettersi un'abitazione autonoma un nobile sacrificio e le rinunce quotidiane la dimostrazione di una dedizione a un bene superiore. Quale sia questo bene superiore, tuttavia, resta un mistero.

Forse bisognerebbe spiegare ai proprietari degli immobili che il canone d'affitto può essere saldato con la passione per Dante, la dedizione agli studenti o qualche generosa dose di spirito di sacrificio.

Peccato che, nella realtà, le bollette si paghino in euro e non in vocazione. L'insegnamento è una professione, non un ordine religioso, e lo stipendio non rappresenta una concessione da accettare con gratitudine, ma il corrispettivo di un lavoro qualificato.

Pretendere una retribuzione adeguata non significa amare meno la scuola, ma semplicemente ricordare che anche gli insegnanti hanno il diritto di vivere dignitosamente. Chi considera la precarietà economica una virtù può sempre praticarla personalmente, senza pretendere che diventi un requisito professionale per gli altri.