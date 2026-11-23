Ruolo docenti Concorso docenti: 14mila posti solo per graduatorie esaurite

Concorso docenti 2026, Pittoni annuncia l'accordo con Bruxelles: circa 14mila posti, ma soltanto per le classi di concorso con graduatorie esaurite.

Importanti novità per il reclutamento degli insegnanti nella scuola italiana. Il prossimo concorso ordinario per docenti, che dovrebbe mettere a disposizione circa 14mila posti, sarà limitato alle classi di concorso e alle tipologie di posto per le quali risultano esaurite tutte le graduatorie utilizzabili. Ad annunciarlo è Mario Pittoni, responsabile del Dipartimento Istruzione della Lega ed ex presidente della commissione Cultura del Senato, attraverso un comunicato pubblicato sulla propria pagina Facebook. Secondo quanto riferito dall'esponente leghista, il Ministero dell'Istruzione e del Merito avrebbe raggiunto un'intesa con la Commissione europea per ridimensionare, almeno nell'attuale fase, il ricorso a nuove procedure concorsuali. Una novità significativa per migliaia di aspiranti insegnanti, soprattutto per coloro che hanno già superato precedenti selezioni e attendono ancora l'immissione in ruolo.

Concorso docenti, Pittoni annuncia l'accordo con la Commissione europea

Il nuovo orientamento rappresenterebbe un cambiamento rispetto alla stagione dei concorsi collegati al Piano nazionale di ripresa e resilienza, caratterizzata da procedure selettive ravvicinate e dalla formazione di ulteriori graduatorie.

Nel comunicato, Pittoni annuncia la conclusione positiva della trattativa con Bruxelles, spiegando che il Ministero ha ottenuto l'autorizzazione a bandire il prossimo concorso ordinario per circa 14mila posti, esclusivamente nelle classi di concorso e nelle tipologie di posto per le quali non risultino più disponibili candidati nelle graduatorie utilizzabili.

L'obiettivo è evitare la sovrapposizione di nuove selezioni a quelle già concluse, consentendo di valorizzare maggiormente le graduatorie esistenti.

Si tratta di una posizione che Pittoni sostiene da diversi mesi. Già nei precedenti interventi aveva criticato l'ipotesi di continuare a organizzare concorsi generalizzati con cadenza annuale, anche in presenza di numerosi candidati che hanno superato le prove senza ottenere immediatamente una cattedra.

Nuovo concorso scuola: cosa cambia per precari e idonei

La principale conseguenza dell'intesa annunciata riguarda la distribuzione dei posti disponibili. Le nuove procedure non dovrebbero interessare indistintamente tutte le discipline, ma soltanto quelle per le quali siano esaurite le graduatorie utilizzabili per le assunzioni.

Per gli aspiranti docenti già inseriti negli elenchi concorsuali, questa impostazione potrebbe rappresentare un'opportunità importante. Limitare l'indizione di nuovi concorsi consentirebbe infatti di ridurre la proliferazione delle graduatorie e di concentrare maggiormente le operazioni di reclutamento sui candidati che hanno già affrontato e superato una selezione pubblica.

Non significa, tuttavia, che tutti gli idonei saranno automaticamente assunti. Le immissioni in ruolo continueranno a dipendere dalla disponibilità dei posti, dalle disposizioni normative e dai criteri di utilizzo delle diverse graduatorie.

Resta inoltre da conoscere la distribuzione dei circa 14mila posti tra regioni, classi di concorso e tipologie di insegnamento. Saranno i bandi ufficiali a chiarire quali aspiranti potranno effettivamente partecipare alle nuove selezioni.

La notizia dell'intesa è stata riportata anche da Orizzonte Scuola il 23 novembre 2026, che segnala l'arrivo dei bandi per infanzia, primaria e secondaria.

Reclutamento docenti, verso la fine dei concorsoni generalizzati?

L'annuncio di Pittoni riapre inevitabilmente il dibattito sull'efficacia del sistema di reclutamento degli insegnanti. Negli ultimi anni, il susseguirsi delle procedure concorsuali ha alimentato le discussioni sulla gestione delle graduatorie e sulle prospettive occupazionali di chi ha già dimostrato di possedere i requisiti richiesti per insegnare.

Da una parte emerge l'esigenza di garantire nuove opportunità di accesso alla professione; dall'altra, quella di non lasciare inutilizzate graduatorie nelle quali figurano candidati che hanno già superato prove selettive.

La soluzione annunciata dal responsabile Istruzione della Lega proverebbe a conciliare queste necessità, prevedendo nuovi concorsi soltanto laddove le graduatorie esistenti non siano più sufficienti.

Per parlare di una svolta definitiva, tuttavia, sarà necessario attendere la pubblicazione dei provvedimenti ministeriali e verificare come l'intesa annunciata verrà concretamente applicata. Per il momento, il dato politico più rilevante è la volontà dichiarata di ridurre il ricorso a nuove selezioni in presenza di graduatorie ancora utilizzabili.