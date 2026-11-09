Un Posto al Sole, spoiler 9 novembre: il gesto inaspettato di Greta

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La nuova settimana di Un Posto al Sole si apre con una puntata ricca di tensione e colpi di scena. Lunedì 9 novembre 2026, alle 20:50 su Rai 3, i protagonisti della celebre soap ambientata a Napoli dovranno affrontare situazioni sempre più complicate. Al centro della trama ci sarà Greta Fournier, ormai esasperata dalle accuse e dalla pressione mediatica legate alla morte di Stefano Mori. La donna arriverà a compiere un gesto disperato che rischierà di aggravare ulteriormente la sua posizione. Nel frattempo, Marina Giordano vivrà momenti di grande preoccupazione, temendo che le indagini possano portare alla luce il suo terribile segreto. Non mancheranno tensioni anche a Palazzo Palladini, dove la decisione di Renato di vendere casa ha messo Silvia e Michele in difficoltà

Un Posto al Sole, Greta vuole fuggire con Cristina: Marina teme la verità

Le anticipazioni della puntata del 9 novembre rivelano che Greta Fournier sarà sempre più vicina al limite. Sospettata per la morte di Stefano Mori, la donna dovrà sopportare l’insistenza degli investigatori e l’attenzione incessante dei media. A peggiorare la situazione arriverà anche una delusione professionale, che contribuirà ad alimentare il suo desiderio di allontanarsi da tutto.

Greta prenderà così una decisione impulsiva: lasciare Napoli insieme alla figlia Cristina per concedersi un periodo lontano dalle preoccupazioni. Quello che nelle sue intenzioni dovrebbe rappresentare un momento di tregua rischierà però di trasformarsi in un grave errore. Gli investigatori potrebbero infatti interpretare la partenza come un tentativo di fuga, rafforzando i sospetti nei suoi confronti.

Roberto Ferri, intanto, continuerà a credere nell’innocenza di Greta e cercherà di aiutarla. L’imprenditore sarà convinto che dietro la morte di Mori possa nascondersi il misterioso finanziatore della sua radio. Una pista particolarmente pericolosa per Marina Giordano, che aveva stretto un accordo segreto proprio con Mori.

Marina temerà che l’insistenza di Roberto nel chiedere ulteriori accertamenti possa spingere gli inquirenti a scoprire il suo coinvolgimento nella vicenda. La donna si ritroverà così intrappolata tra la paura di essere smascherata e il rischio di diventare una nuova sospettata.

Nel frattempo, a Palazzo Palladini, il ritorno di Gianluca porterà un po’ di serenità. La tranquillità durerà però poco: Renato Poggi sarà intenzionato a vendere l’appartamento in cui abitano Silvia e Michele, alimentando le tensioni. La coppia dovrà quindi affrontare questa nuova e difficile situazione, oltre al fatto che Saviani sia rimasto senza lavoro dopo aver dato le sue dimissioni da Radio Golfo.

La puntata di lunedì 9 novembre si preannuncia dunque particolarmente movimentata. Resta da capire quali conseguenze avrà la decisione di Greta e soprattutto se il segreto di Marina riuscirà a rimanere nascosto ancora a lungo.

Fonte: Facebook

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