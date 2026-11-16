Pietracatella La Polizia scientifica a Berlino per impronte su 5 reperti

Giallo di Pietracatella, nuovi accertamenti a Berlino il 19 novembre.

Il giallo di Pietracatella si prepara a vivere una nuova fase decisiva delle indagini. Giovedì 19 novembre 2026 gli specialisti della Polizia scientifica italiana raggiungeranno Berlino per effettuare ulteriori accertamenti su cinque reperti sequestrati nell'abitazione della famiglia Di Vita. L'inchiesta riguarda la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute nel dicembre 2025 in seguito a un avvelenamento da ricina. Gli investigatori cercheranno impronte digitali e tracce biologiche che potrebbero contribuire a chiarire le circostanze della tragedia. Le operazioni si svolgeranno nei laboratori del Robert Koch Institut, dove sono custoditi i materiali raccolti durante il sopralluogo del 30 luglio scorso. Si tratta di accertamenti tecnici irripetibili, disposti dalla Procura di Larino per preservare elementi potenzialmente importanti prima delle successive analisi tossicologiche.

Giallo di Pietracatella, i cinque reperti al centro delle nuove indagini

Gli specialisti della Squadra Mobile e della Polizia scientifica di Campobasso, in collaborazione con le autorità tedesche, esamineranno cinque oggetti recuperati nell'abitazione di via Risorgimento.

Tra questi figurano un sacchetto rosa contenente kefir, un cestino della spazzatura, una borraccia, una bottiglia giallastra con liquido e sedimenti sul fondo e una confezione di guanti da lavoro.

Particolare attenzione è rivolta alla borraccia, rinvenuta sul pavimento tra un comodino e il letto della giovane Sara. Gli investigatori intendono verificare la presenza di eventuali impronte latenti e materiale biologico sui reperti, selezionati tra i 131 campioni raccolti nell'abitazione.

La decisione di procedere con questi esami nasce da una precisa esigenza investigativa. Gli esperti tedeschi hanno infatti segnalato che le analisi chimiche necessarie a individuare eventuali residui di ricina potrebbero danneggiare o cancellare le tracce biologiche presenti sugli oggetti.

Per questo motivo sarà necessario acquisire preventivamente le impronte e gli altri elementi utili alle indagini. Soltanto successivamente potranno proseguire gli approfondimenti tossicologici.

Le operazioni inizieranno alle ore 10 del 19 novembre e saranno videoregistrate. I relativi verbali dovranno essere depositati entro cinque giorni. Le parti coinvolte nel procedimento potranno partecipare attraverso i propri difensori e consulenti tecnici.

La morte di Antonella e Sara, proseguono le indagini sulla ricina

La tragedia di Pietracatella risale al 27 e 28 dicembre 2025, quando Sara Di Vita e sua madre Antonella Di Ielsi persero la vita dopo una grave intossicazione successivamente ricondotta alla ricina.

La Procura sta cercando di ricostruire come la sostanza tossica sia entrata in contatto con le vittime e se vi sia stata una somministrazione intenzionale.

L'inchiesta per duplice omicidio volontario aggravato dall'utilizzo di veleno procede attualmente contro ignoti. Parallelamente resta aperto un secondo filone relativo a possibili responsabilità sanitarie, nel quale risultano indagati cinque operatori dell'ospedale Cardarelli.

Intanto continuano le audizioni delle persone informate sui fatti. Nei giorni scorsi gli investigatori hanno ascoltato anche un tecnico di laboratorio dell'Istituto Agrario di Riccia, marito di un'amica di lunga data di Gianni Di Vita.

Le verifiche hanno interessato anche alcuni istituti scolastici, con l'acquisizione di dati informatici per accertare eventuali ricerche riguardanti la ricina.

Gli esami previsti a Berlino rappresentano dunque un nuovo passaggio nell'inchiesta. L'obiettivo è individuare elementi scientifici che possano aiutare gli investigatori a ricostruire quanto accaduto nella casa di Pietracatella e fare luce sulla morte delle due vittime.